Treize personnalités exceptionnelles récompensées par la SCRP; six profils ajoutés à la collection Yocom 

ST. ANDREWS, Nouveau-Brunswick, 26 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Treize personnalités exceptionnelles de partout au Canada ont été récompensées par les grands prix et les prix spéciaux 2026 de la Société canadienne des relations publiques (SCRP). De plus, six nouveaux profils ont été ajoutés à la collection Yocom de la SCRP.

« Félicitations à tous les lauréats et aux nouveaux membres de la collection Yocom pour leur contribution à l’avancement du domaine de la communication et des relations publiques au Canada », a déclaré Jane Antoniak, MCM, ARP, MSCRP, présidente nationale de la SCRP. « Nous sommes extrêmement fiers de rendre hommage à ces personnalités exceptionnelles. »

Les prix et les profils ont été annoncés lors de la conférence nationale « Elevate » de la SCRP qui s’est tenue à St. Andrews du 24 au 26 mai.

PRIX PRINCIPAUX ET SPÉCIAUX

Ces prix récompensent les membres de la SCRP, ainsi que les personnes qui ont fait progresser le domaine de la communication et des relations publiques grâce à leur leadership, à leur engagement et à leurs contributions professionnelles. Voici les détails concernant les lauréats :

Prix du président de la SCRP pour l’excellence en relations publiques et en gestion des communications

Louise Penny, CM, OQ, a été récompensée pour avoir mis à profit sa notoriété nationale et son leadership en matière de communication afin d’inspirer, d’informer et de soutenir les Canadiens par le biais de ses écrits et de son travail philanthropique. Ce prix rend hommage à un Canadien dont les communications ont fait progresser et renforcé la profession.

Prix commémoratif Philip A. Novikoff

Vincent Power, ARP, FSCRP, MSCRP, a été honoré pour ses nombreuses années de service au sein de la SCRP, son engagement envers l’excellence professionnelle et son dévouement à faire progresser la profession au Canada. Ce prix récompense un engagement et un leadership soutenus au sein de la SCRP et dans le domaine des relations publiques.

Mentor de l’année de la SCRP

Josie Cassano Rizzuti, B.Comm, MCM, ARP, CMP, MSCRP, a été récompensée pour son engagement exceptionnel dans le mentorat d’étudiants, de nouveaux arrivants et de professionnels émergents. Ce prix rend hommage aux praticiens accrédités qui font preuve d’un mentorat soutenu auprès d’étudiants de l’enseignement supérieur.

Lampe du service de la SCRP

Silvie Letendre, PRP, ARP, FSCRP, MSCRP, a été honorée pour son leadership en matière d’accréditation, de mentorat et de promotion de la profession à l’échelle nationale et au Québec. Ce prix récompense les membres dont le dévouement

Prix Joan Hollobon

Heather Hiscox a été récompensée pour sa brillante carrière de journaliste et pour le rôle de confiance qu’elle a joué en aidant les Canadiens à mieux comprendre les enjeux et les événements importants. Ce prix rend hommage aux journalistes dont le travail a considérablement amélioré la compréhension du public.

Prix d’excellence de la CPRS

Victor Vrsnik, ARP, FSCRP, MSCRP, a été récompensé pour son leadership exceptionnel, son engagement bénévole et ses contributions de longue date à la CPRS et à la profession de la communication. Ce prix rend hommage à des réalisations et à des services exceptionnels rendus aux relations publiques.

Bouclier du service public de la SCRP

Robert W. Ellis, ARP, FSCRP, LM, MSCRP, a été honoré pour ses décennies de bénévolat au service de la SCRP, d’organismes communautaires et de professionnels débutants. Ce prix récompense un engagement bénévole exceptionnel au service public.

Prix d’excellence de la SCRP

Claire Ryan, MCM, ARP, MSCRP, a été récompensée pour son leadership durant une période de transformation pour la SCRP et pour avoir renforcé la Société à l’échelle nationale et internationale. Ce prix rend hommage à une contribution majeure qui valorise la SCRP et sa réputation.

Prix du leadership entrepreneurial de la SCRP

Alyson Gourley-Cramer, MA, APR, MCPRS, a été récompensée pour avoir bâti une agence de communication prospère tout en faisant progresser la profession grâce à son leadership, à son mentorat et à son engagement communautaire. Ce prix rend hommage au leadership entrepreneurial qui contribue à la fois à la profession et à l’économie. Il a été créé et doté par Bruce MacLellan, ARP, FSCRP, MSCRP de Proof Strategies Inc.

Prix du leadership intellectuel de la SCRP

Kim Blanchette, ARP, Chart.PR, FSCRP, MSCRP, et Lisa Covens, MA, CAIP, MSCRP, ont été récompensées pour leurs contributions en matière de recherche et de leadership éclairé qui continuent de façonner la gestion de la communication au Canada. Ce prix rend hommage à un leadership soutenu dans la promotion de la profession par le biais d’idées, de recherches et de pratiques. Ce prix a été initialement créé et financé par Daniel Tisch, APR, FCPRS, ancien PDG d’Argyle PR. Aujourd’hui, il est fièrement parrainé par ChangeMakers.

Prix d’excellence CPRS & Notified pour les étudiants

Jacob Pozzobon a été récompensé pour ses résultats scolaires, son leadership et son engagement sans faille envers la profession des communications. Décerné avec le soutien de Notified, ce prix national célèbre les réalisations exceptionnelles d’étudiants en relations publiques et en communications et s’accompagne d’une récompense en espèces.

Prix commémoratif Don Rennie

L'honorable Frank McKenna, PC, OC, ONB, KC, a été récompensé pour son leadership exceptionnel dans les domaines de la fonction publique, de la diplomatie, des affaires et de la communication stratégique sur des questions d'importance nationale. Ce prix récompense l'excellence en matière de relations gouvernementales et de leadership dans le domaine de la communication.

COLLECTION YOCOM

La collection Yocom retrace l'histoire des leaders visionnaires dans le domaine de la communication et des relations publiques au Canada. Parmi les personnalités présentées cette année, on trouve :

Bruce MacLellan, ARP, FSCRP, LM, MSCRP, Toronto, ON

Danielle Maisonneuve, Montréal, QC

David Eisenstadt, ARP, FSCRP, FPRSA, LM, MCPRS, Toronto, ON

Feu James A. Cowan, Toronto, ON

Josette Massy, B.A., M.Sc., ARP, MSCRP, Montréal, QC

Thérèse Paquet-Sévigny, Montréal, QC





Tous les profils sont disponibles sur https://www.cprs.ca/About/Yocom-Public-Relations-Profiles?lang=fr-CA

Contact médias :

Kristin Grimshaw, communications@cprs.ca | (416) 239-7034 ext. 4

À propos de la SCRP



Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques est une association à but non lucratif regroupant des professionnels voués à la pratique, à la gestion et à l'enseignement des relations publiques et de la communication. Composée de 13 associations locales, la SCPR a pour mission de bâtir une communauté nationale de gestionnaires des relations publiques et de la communication grâce au perfectionnement professionnel, à l'accréditation, à la collaboration avec des leaders d'opinion, à un engagement envers l'éthique et un code de normes professionnelles, à la promotion de la profession et au soutien des membres à chaque étape de leur carrière.