Yanik Guillemette — « La loi C-22 est un premier pas vers la surveillance autoritaire qui provoquera un exode massif des sièges sociaux »

MONTRÉAL, 26 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le débat entourant le projet de loi C-22 s’intensifie au Canada, une coalition majeure de géants de la tech, d'experts en cybersécurité et de fournisseurs de VPN avertit que cette législation pourrait gravement nuire à l’économie numérique et accélérer la fuite des capitaux technologiques hors du pays.

L’entrepreneur et investisseur technologique québécois Yanik Guillemette affirme que cette législation colore le Canada comme un pays similaire à la Chine ou au Vietnam en matière d'espionnage citoyen. Selon lui, il s'agit d'un enjeu économique critique pour l’avenir du Québec et du Canada dans des secteurs stratégiques comme l’intelligence artificielle (IA), les infrastructures infonuagiques (cloud) et la cybersécurité.

Yanik Guillemette alerte sur l'impact économique du projet de loi C-22

« Nous assistons à une collision historique entre les ambitions de surveillance de l'État et la réalité économique du secteur technologique mondial », explique Yanik Guillemette. « Dans la vraie vie, ce type de loi est toujours un premier pas vers des abus de pouvoir. Le message de l’industrie est sans équivoque : les juridictions perçues comme hostiles au chiffrement perdront des investissements, et nous allons assister à des départs massifs de sièges sociaux et de présences dans le marché canadien. »

Plusieurs leaders mondiaux du numérique, incluant des dizaines d'entreprises de premier plan, s'opposent publiquement à cette législation :

Shopify et Google : L'écosystème entrepreneurial craint un recul majeur. Le PDG de Shopify, Tobi Lütke, a publiquement dénoncé le projet de loi C-22 sur le réseau X, qualifiant le projet d'« énorme erreur » qui pourrait porter « un coup fatal à la viabilité du secteur technologique ». Google a également joint sa voix à la fronde contre cette loi.

: L'écosystème entrepreneurial craint un recul majeur. Le PDG de Shopify, Tobi Lütke, a publiquement dénoncé le projet de loi C-22 sur le réseau X, qualifiant le projet d'« énorme erreur » qui pourrait porter « un coup fatal à la viabilité du secteur technologique ». Google a également joint sa voix à la fronde contre cette loi. Meta : La société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp craint de devoir intégrer des mécanismes s'apparentant à des logiciels espions, transformant les entreprises privées en « bras du système de surveillance gouvernemental ».

: La société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp craint de devoir intégrer des mécanismes s'apparentant à des logiciels espions, transformant les entreprises privées en « bras du système de surveillance gouvernemental ». Apple : L'entreprise a publié une mise en garde rare, refusant catégoriquement d'intégrer des portes dérobées (backdoors) visant à briser le chiffrement de ses produits.

: L'entreprise a publié une mise en garde rare, refusant catégoriquement d'intégrer des portes dérobées (backdoors) visant à briser le chiffrement de ses produits. Signal : La plateforme de messagerie ultra-sécurisée a indiqué qu’elle préférerait quitter complètement le marché canadien plutôt que de compromettre son architecture de chiffrement de bout en bout.

Fuite des cerveaux et relocalisation des infrastructures tech

Du côté des infrastructures de protection des données, la panique s'installe également :

Windscribe envisage de relocaliser son siège social pour éviter l'obligation de conserver les données d'identification des utilisateurs.

envisage de relocaliser son siège social pour éviter l'obligation de conserver les données d'identification des utilisateurs. NordVPN a emboîté le pas en annonçant le retrait potentiel de sa présence juridique au Canada afin de protéger ses politiques de non-conservation des journaux d’activité (no-logs).

Le dossier suscite désormais des inquiétudes de l'autre côté de la frontière, où les présidents du House Judiciary Committee et du House Foreign Affairs Committee aux États-Unis examinent de près les répercussions de C-22 sur la sécurité numérique nord-américaine.

« L’économie moderne repose entièrement sur la confiance », rappelle Yanik Guillemette. « Si notre juridiction impose des vulnérabilités systémiques, les géants de la tech déploieront simplement leurs centres de données ailleurs. L’infrastructure du futur est mobile ».

« Il n’existe pas de porte dérobée sécurisée. Chaque accès exceptionnel créé pour un gouvernement devient instantanément une surface d’attaque pour les cybercriminels », conclut-il.

À propos de Yanik Guillemette

Entrepreneur et investisseur basé à Montréal, Yanik Guillemette contribue au développement stratégique de diverses entreprises technologiques. Il se spécialise dans le Commerce et l'Économie nord-américaine, l'adoption de l'IA pour les PME et la modernisation économique. Il intervient régulièrement sur les enjeux liés au chiffrement, à la souveraineté numérique et aux impacts des politiques publiques sur l'écosystème tech.

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