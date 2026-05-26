Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 22 mai 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

RACHAT D’ACTIONS – 26 MAI 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Pour les rachats effectués entre le 18 et le 21 mai 2026 : programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025. Pour les rachats effectués le 22 mai 2026 : programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 18 au 22 mai 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché (MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		18/05/2026FR0000121204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		7 88987,2717CEUX
18/05/202610 39087,1133XPAR
18/05/20261 40587,2540AQEU
18/05/20261 05187,2576TQEX
19/05/20269 89387,6090XPAR
19/05/20267 72087,4764CEUX
19/05/20261 00987,5286TQEX
19/05/20261 35887,4836AQEU
20/05/20269 73686,8957XPAR
20/05/20267 70686,9664CEUX
20/05/20261 34786,9996AQEU
20/05/20261 00886,8996TQEX
21/05/20269 58588,0252XPAR
21/05/20267 64387,9799CEUX
21/05/20261 33988,0188AQEU
21/05/20261 00288,0282TQEX
22/05/20268 89088,6705XPAR
22/05/20267 37688,7027CEUX
22/05/20261 26688,7000AQEU
22/05/2026 99388,7228TQEX
   TOTAL98 60687,6536 

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

Contact
Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

        

Pièce jointe


Attachments

Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 22 mai 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading

 