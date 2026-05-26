Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 22 mai 2026

RACHAT D’ACTIONS – 26 MAI 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Pour les rachats effectués entre le 18 et le 21 mai 2026 : programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025. Pour les rachats effectués le 22 mai 2026 : programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 18 au 22 mai 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché (MIC Code) WENDEL











































































969500M98ZMIZYJD5O34











































































18/05/2026 FR0000121204











































































7 889 87,2717 CEUX 18/05/2026 10 390 87,1133 XPAR 18/05/2026 1 405 87,2540 AQEU 18/05/2026 1 051 87,2576 TQEX 19/05/2026 9 893 87,6090 XPAR 19/05/2026 7 720 87,4764 CEUX 19/05/2026 1 009 87,5286 TQEX 19/05/2026 1 358 87,4836 AQEU 20/05/2026 9 736 86,8957 XPAR 20/05/2026 7 706 86,9664 CEUX 20/05/2026 1 347 86,9996 AQEU 20/05/2026 1 008 86,8996 TQEX 21/05/2026 9 585 88,0252 XPAR 21/05/2026 7 643 87,9799 CEUX 21/05/2026 1 339 88,0188 AQEU 21/05/2026 1 002 88,0282 TQEX 22/05/2026 8 890 88,6705 XPAR 22/05/2026 7 376 88,7027 CEUX 22/05/2026 1 266 88,7000 AQEU 22/05/2026 993 88,7228 TQEX TOTAL 98 606 87,6536

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

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