Aduro Clean Technologies beginnt Handel an der Toronto Stock Exchange

LONDON, Ontario, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Verfahren minderwertige Ausgangsstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, freut sich bekannt zu geben, dass es die endgültige Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien an der Toronto Stock Exchange („TSX“) unter dem Börsenkürzel „ACT“ erhalten hat. Der Handel an der TSX beginnt mit Eröffnung des Marktes am 27. Mai 2026.

Im Zusammenhang mit der Notierung an der TSX wird das Unternehmen seine Stammaktien gleichzeitig von der Canadian Securities Exchange („CSE“) delisten. Für Aktionäre besteht kein Handlungsbedarf; weder ein Umtausch der Aktienzertifikate noch sonstige Maßnahmen sind erforderlich, da sich weder das Börsenkürzel noch der CUSIP-Code der Stammaktien ändern. Die Stammaktien von Aduro werden weiterhin am Nasdaq Capital Market unter dem Kürzel „ADUR“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „9D5“ gehandelt.

Die TSX ist der führende Aktienmarkt in Kanada und einer der weltweit führenden öffentlichen Aktienmärkte. Nach Angaben der TMX Group zählte die TSX im April 2026 2.176 börsennotierte Emittenten und wies eine Marktkapitalisierung der notierten Wertpapiere von rund 6,8 Billionen kanadischen Dollar auf, verteilt auf ein breites Spektrum von Sektoren, darunter Rohstoffe, Finanzwesen, Industrie, Technologie und saubere Technologien. Die Börsennotierung stellt den nächsten Schritt in der Entwicklung von Aduro auf den kanadischen Kapitalmärkten dar und bringt das Börsenprofil des Unternehmens in Kanada mit seiner breiteren Präsenz an den öffentlichen Märkten in den Vereinigten Staaten und Europa in Einklang.

Aduro wurde zuvor an der CSE gehandelt und war im CSE25-Index vertreten, einem Referenzindex der 25 nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen der Börse. Das Unternehmen würdigt die Rolle, die die CSE bei der Unterstützung seines Wachstums und seiner Entwicklung in der Anfangsphase an der Börse gespielt hat.

Die Notierung an der TSX dürfte die nächste Phase der Kapitalmarktentwicklung des Unternehmens unterstützen, indem sie Folgendes bietet:

Anerkennung als Senior Exchange : Durch die Notierung an der TSX wird Aduro in den Markt für Senior-Aktien in Kanada aufgenommen, was den erfolgreichen Abschluss des entsprechenden Zulassungsverfahrens durch das Unternehmen widerspiegelt.

: Durch die Notierung an der TSX wird Aduro in den Markt für Senior-Aktien in Kanada aufgenommen, was den erfolgreichen Abschluss des entsprechenden Zulassungsverfahrens durch das Unternehmen widerspiegelt. Breiterer institutioneller Zugang : Die TSX genießt bei kanadischen und internationalen institutionellen Anlegern hohes Ansehen. Es wird erwartet, dass die Notierung die Sichtbarkeit von Aduro im Rahmen institutioneller Anlagemandate, Research-Plattformen und Kapitalmarktprozessen verbessert, einschließlich Mandaten, die Emittenten an führenden Börsen den Vorzug geben.

: Die TSX genießt bei kanadischen und internationalen institutionellen Anlegern hohes Ansehen. Es wird erwartet, dass die Notierung die Sichtbarkeit von Aduro im Rahmen institutioneller Anlagemandate, Research-Plattformen und Kapitalmarktprozessen verbessert, einschließlich Mandaten, die Emittenten an führenden Börsen den Vorzug geben. Verbesserte Handelsinfrastruktur: An der TSX notierte Wertpapiere profitieren von Kanadas etablierter Aktienmarktinfrastruktur, darunter effizienter Zugang zu Liquidität, hochwertige Ausführung, breitere Beteiligung von Broker-Dealern, Unterstützung durch Market-Maker sowie Sichtbarkeit in institutionellen Handelssystemen.

An der TSX notierte Wertpapiere profitieren von Kanadas etablierter Aktienmarktinfrastruktur, darunter effizienter Zugang zu Liquidität, hochwertige Ausführung, breitere Beteiligung von Broker-Dealern, Unterstützung durch Market-Maker sowie Sichtbarkeit in institutionellen Handelssystemen. Kriterien für die Aufnahme in einen Index : Durch die Notierung an der TSX wird Aduro einer Prüfung anhand der geltenden kanadischen Kriterien für die Aufnahme in einen Index unterzogen, darunter Kriterien in Bezug auf Marktkapitalisierung, Handelsliquidität, Streubesitz sowie weitere Anforderungen auf Emittentebene. Die Aufnahme in einen Index erfolgt nicht automatisch und hängt von der jeweiligen Indexmethodik sowie der künftigen Wertentwicklung des Unternehmens ab.

: Durch die Notierung an der TSX wird Aduro einer Prüfung anhand der geltenden kanadischen Kriterien für die Aufnahme in einen Index unterzogen, darunter Kriterien in Bezug auf Marktkapitalisierung, Handelsliquidität, Streubesitz sowie weitere Anforderungen auf Emittentebene. Die Aufnahme in einen Index erfolgt nicht automatisch und hängt von der jeweiligen Indexmethodik sowie der künftigen Wertentwicklung des Unternehmens ab. Marktpräsenz und Auffindbarkeit in der Research-Landschaft: Die Notierung an der TSX dürfte die Präsenz von Aduro auf den kanadischen Kapitalmärkten stärken und die Auffindbarkeit für institutionelle Anleger, Analysten, Wertpapierhändler und Finanzmedien verbessern.

Die Notierung an der TSX dürfte die Präsenz von Aduro auf den kanadischen Kapitalmärkten stärken und die Auffindbarkeit für institutionelle Anleger, Analysten, Wertpapierhändler und Finanzmedien verbessern. Erreichbarkeit von Investoren in verschiedenen Märkten: Durch die Notierung an der Toronto Stock Exchange, dem Nasdaq Capital Market und der Frankfurter Wertpapierbörse sichert sich Aduro im Zuge der weiteren Kommerzialisierung Zugang zu Investorenkreisen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa.

„Die Aufnahme des Handels an der Toronto Stock Exchange ist ein wichtiger Meilenstein in der Kapitalmarktentwicklung von Aduro und spiegelt die Fortschritte wider, die das Unternehmen seit seinem Börsengang in Kanada erzielt hat“, erklärt Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro. „Während wir die Betriebsphasen der NGP-Pilotanlage, die industrielle Planung für das FOAK-Projekt und die kommerzielle Vermarktung unserer Hydrochemolytic™-Technologie vorantreiben, bietet die Notierung an der TSX eine hochrangige Plattform auf dem kanadischen Markt, die besser zur aktuellen Entwicklungsphase von Aduro und zum internationalen Investorenprofil passt. Wir sind der Canadian Securities Exchange dankbar dafür, dass sie das frühe Wachstum von Aduro an der Börse unterstützt hat, und wir danken unseren Aktionären, Partnern und dem Aduro-Team dafür, dass sie uns dabei geholfen haben, diesen nächsten Meilenstein zu erreichen.“

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien zur chemischen Wiederverwertung von Kunststoffabfällen, zur Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichtere und wertvollere Ölprodukte sowie zur Veredelung erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigstes Prozessmedium in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Aufnahme des Handels an der TSX; zum erwarteten Delisting der Stammaktien des Unternehmens von der CSE; die erwarteten Vorteile der Notierung an der TSX, darunter die Anerkennung als führende Börse, ein breiterer Zugang für institutionelle Anleger, eine verbesserte Handelsinfrastruktur, Möglichkeiten zur Aufnahme in Indizes, Marktpräsenz, Auffindbarkeit in Research-Berichten sowie der fortgesetzte Zugang zu Investorengemeinschaften in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa; sowie die Weiterentwicklung der Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens und des Kommerzialisierungswegs.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich des Zeitpunkts der Aufnahme des Handels an der TSX; des Delistings der Stammaktien des Unternehmens von der CSE; der Weiterentwicklung und Leistungsfähigkeit der Hydrochemolytic™-Technologie; der Verfügbarkeit von Kapital, Genehmigungen, Zulassungen, Ausrüstung, Partnern und anderen Ressourcen, die zur Unterstützung der Entwicklungsprogramme des Unternehmens erforderlich sind; der Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftspläne umzusetzen und die erklärten Ziele zu erreichen; der Fähigkeit des Unternehmens, seine Marktpräsenz, den Zugang zu Investoren, die Handelsliquidität und die Einbindung in die Kapitalmärkte aufrechtzuerhalten und auszubauen; sowie der Stabilität der Markt-, Regulierungs- und Wirtschaftsbedingungen.

Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das Risiko, dass die Aufnahme des Handels an der TSX nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt oder gar nicht erfolgt; das Risiko, dass sich das erwartete Delisting von der CSE verzögert oder nicht wie vorgesehen erfolgt; Risiken im Zusammenhang mit Marktbedingungen, Handelsliquidität, Anlegerinteresse, Analystenabdeckung, Indexzulassung und Beteiligung institutioneller Anleger; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Skalierung, Kommerzialisierung und Marktakzeptanz der Hydrochemolytic™-Technologie; technische, betriebliche, genehmigungsrechtliche, finanzierungsbezogene, Lieferketten- und Integrationsrisiken; Risiken im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und Qualität von Rohstoffen; regulatorische, Zertifizierungs- und politische Risiken; Wettbewerb; sowie sonstige Risiken, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens beschrieben sind, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov beschrieben sind. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, ist Aduro nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.