Aduro Clean Technologies va entamer sa cotation à la Bourse de Toronto

LONDON, Ontario, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société du secteur des technologies propres qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a le plaisir d’annoncer avoir reçu l’approbation finale pour la cotation de ses actions ordinaires à la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole « ACT ». Le trading sur la TSX débutera à l’ouverture des marchés le 27 mai 2026.

Dans le cadre de sa cotation à la TSX, la Société retirera simultanément ses actions ordinaires de la Bourse canadienne des valeurs mobilières (la « CSE »). Les actionnaires ne sont pas tenus d’échanger leurs certificats d’actions et n’ont aucune autre formalité à accomplir relativement à cette cotation, car le symbole boursier et le code CUSIP des actions ordinaires demeureront inchangés. Les actions ordinaires d’Aduro continueront d’être négociées sur le Nasdaq Capital Market sous le symbole « ADUR » et à la Bourse de Francfort sous le symbole « 9D5 ».

La TSX est le principal marché boursier d’actions au Canada et l’un des plus importants marchés publics au monde. Selon TMX Group, en avril 2026, la TSX comptait 2 176 émetteurs inscrits et environ 6 800 milliards de dollars canadiens de capitalisation boursière couvrant un large éventail de secteurs, notamment les ressources, la finance, l’industrie, la technologie et les technologies propres. Cette cotation marque une nouvelle étape dans le développement d’Aduro sur les marchés de capitaux canadiens et aligne le profil canadien de cotation de la Société sur sa présence plus large sur les marchés publics aux États-Unis et en Europe.

Aduro était auparavant cotée à la CSE et figurait dans l’indice CSE25, qui regroupe les 25 plus grandes sociétés de la bourse en fonction de leur capitalisation boursière. La Société souligne le rôle joué par la CSE dans le soutien à sa croissance initiale et à son développement sur les marchés publics.

La cotation à la TSX devrait soutenir la prochaine phase du développement d’Aduro sur les marchés financiers en offrant :

Reconnaissance sur un marché de premier plan : la cotation à la TSX positionne Aduro sur le principal marché boursier canadien et reflète la progression de la Société dans le cadre du processus d’évaluation applicable à la cotation.

: la cotation à la TSX positionne Aduro sur le principal marché boursier canadien et reflète la progression de la Société dans le cadre du processus d’évaluation applicable à la cotation. Accès institutionnel élargi : la TSX est largement reconnue par les investisseurs institutionnels canadiens et internationaux, et cette cotation devrait améliorer l’accessibilité d’Aduro au sein des mandats d’investissement institutionnels, des plateformes de recherche et des circuits des marchés financiers, notamment ceux privilégiant les émetteurs cotés sur des marchés de premier rang.

: la TSX est largement reconnue par les investisseurs institutionnels canadiens et internationaux, et cette cotation devrait améliorer l’accessibilité d’Aduro au sein des mandats d’investissement institutionnels, des plateformes de recherche et des circuits des marchés financiers, notamment ceux privilégiant les émetteurs cotés sur des marchés de premier rang. Infrastructure de trading améliorée : les titres cotés à la TSX bénéficient de l’infrastructure du principal marché canadien des actions, notamment d’un accès efficace à la liquidité, d’une meilleure qualité d’exécution, d’une participation élargie des courtiers-négociants, d’un soutien en matière de tenue de marché et d’une visibilité accrue dans les systèmes de négociation institutionnels.

les titres cotés à la TSX bénéficient de l’infrastructure du principal marché canadien des actions, notamment d’un accès efficace à la liquidité, d’une meilleure qualité d’exécution, d’une participation élargie des courtiers-négociants, d’un soutien en matière de tenue de marché et d’une visibilité accrue dans les systèmes de négociation institutionnels. Voie d’accès aux indices : la cotation à la TSX permet à Aduro d’être évaluée selon les critères d’admissibilité applicables aux indices canadiens, notamment en matière de capitalisation boursière, de liquidité des échanges, de flottant public et d’autres exigences propres aux émetteurs. L’inclusion dans un indice n’est toutefois pas automatique et demeure soumise à la méthodologie applicable ainsi qu’aux performances futures de la Société.

: la cotation à la TSX permet à Aduro d’être évaluée selon les critères d’admissibilité applicables aux indices canadiens, notamment en matière de capitalisation boursière, de liquidité des échanges, de flottant public et d’autres exigences propres aux émetteurs. L’inclusion dans un indice n’est toutefois pas automatique et demeure soumise à la méthodologie applicable ainsi qu’aux performances futures de la Société. Visibilité accrue et meilleure couverture de recherche : la cotation à la TSX devrait accroître la visibilité d’Aduro sur les marchés financiers canadiens et améliorer sa notoriété auprès des investisseurs institutionnels, analystes, courtiers et médias financiers.

la cotation à la TSX devrait accroître la visibilité d’Aduro sur les marchés financiers canadiens et améliorer sa notoriété auprès des investisseurs institutionnels, analystes, courtiers et médias financiers. Portée multi-marchés auprès des investisseurs : grâce à ses cotations à la Bourse de Toronto, au Nasdaq Capital Market et à la Bourse de Francfort, Aduro conserve un accès aux communautés d’investisseurs au Canada, aux États-Unis et en Europe alors qu’elle poursuit son parcours de commercialisation.

« Le début des négociations à la Bourse de Toronto marque une étape importante dans le développement d’Aduro sur les marchés financiers et reflète les progrès accomplis depuis notre entrée sur les marchés publics au Canada », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Alors que nous poursuivons les campagnes d’exploitation de l’usine pilote NGP, la planification industrielle FOAK et les démarches commerciales autour des applications de notre technologie Hydrochemolytic™, cette cotation à la TSX nous offre une plateforme de marché canadienne de premier plan davantage alignée sur le stade actuel de développement d’Aduro et sur son profil d’investisseur international. Nous remercions la Bourse canadienne des valeurs mobilières d’avoir soutenu la croissance initiale d’Aduro sur les marchés publics, et nous remercions nos actionnaires, nos partenaires et l’équipe d’Aduro de nous avoir aidés à franchir cette nouvelle étape importante. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur, et transformer les huiles renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures et à des coûts relativement bas. Cette approche novatrice permet de convertir des matières premières à faible valeur ajoutée en ressources adaptées au XXIe siècle.

Pour tout complément d’informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent, sans toutefois s’y limiter, le calendrier prévu pour le début des négociations à la TSX ; le retrait prévu des actions ordinaires de la Société de la cote de la CSE ; les avantages anticipés de sa cotation à la TSX, notamment la reconnaissance sur un marché de premier plan, un accès institutionnel élargi, une infrastructure de trading améliorée, les perspectives d’admissibilité aux indices, la visibilité accrue du marché, la couverture par les analystes et le maintien de l’accès aux communautés d’investisseurs au Canada, aux États-Unis et en Europe ; ainsi que la poursuite du développement de la technologie Hydrochemolytic™ et du parcours de commercialisation de la Société.

Les déclarations prospectives reposent sur les attentes et hypothèses actuelles de la direction, notamment en ce qui concerne le calendrier du début des négociations à la TSX ; le retrait des actions ordinaires de la Société de la cote de la CSE ; le développement et le rendement continus de la technologie Hydrochemolytic™ ; la disponibilité des capitaux, permis, approbations, équipements, partenaires et autres ressources nécessaires au soutien des programmes de développement de la Société ; la capacité de la Société à exécuter ses plans d’affaires et à atteindre ses objectifs ; sa capacité à maintenir et à accroître sa visibilité sur les marchés et son accès aux investisseurs ; la liquidité des échanges et son engagement sur les marchés financiers ; ainsi que la stabilité des conditions de marché, réglementaires et économiques.

Ces déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les présentes déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter : le risque que le début des négociations à la TSX ne se produise pas dans les délais prévus ou ne se produise pas du tout ; le risque que le retrait prévu de la cote de la CSE soit retardé ou ne se produise pas comme prévu ; les risques liés aux conditions du marché, à la liquidité des transactions et à l’intérêt des investisseurs ; les risques liés au développement, au déploiement à grande échelle, à la commercialisation et à l’acceptation par le marché de la technologie Hydrochemolytic™ ; les risques techniques, opérationnels, d’autorisation, de financement, de chaîne d’approvisionnement et d’intégration ; les risques liés à la disponibilité et à la qualité des matières premières ; les risques réglementaires, de certification et d’évolution des politiques publiques ; la concurrence ; et les autres risques décrits dans les documents publics de la Société disponibles sur les sites Internet suivants : www.sedarplus.ca et www.sec.gov . Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Aduro décline toute obligation de les actualiser ou de les réviser publiquement, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres circonstances, sauf si la loi applicable l'exige.