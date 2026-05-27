RIBER: Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2026  Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2026

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Bezons, le 27 mai 2026 - 8h00 - RIBER informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale Mixte a été convoquée le mercredi 17 juin 2026 à 10 heures à la Maison des Centraliens – 8 Rue Jean Goujon, 75008 Paris.

L’avis de réunion valant avis de convocation comprenant l’ordre du jour, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires, a été publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 11 mai 2026. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis.

Conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur, les documents préparatoires à cette Assemblée Générale sont disponibles au siège social de la société RIBER et sur son site internet www.riber.com à la rubrique Assemblées Générales.

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des solutions destinées à l’industrie des semi-conducteurs et accompagne ses clients, industriels et laboratoires de recherche, avec une offre complète de services et de support scientifique et technique (hardware et software), afin d’optimiser les performances et les rendements de leurs équipements.

Les technologies de RIBER sont au cœur du développement de dispositifs semi-conducteurs avancés, notamment pour les applications liées à l’intelligence artificielle, aux infrastructures de données, aux télécommunications et à la photonique. Avec le lancement de ROSIE (RIBER Oxide on Silicon Epitaxy), une plateforme dédiée à la photonique intégrée sur silicium compatible avec les lignes de production 300 mm, RIBER ouvre de nouvelles perspectives dans des marchés en forte croissance.

Présente sur des segments technologiques stratégiques, RIBER contribue également aux avancées dans les domaines de la recherche et des technologies quantiques.

RIBER, labellisée Entreprise innovante par Bpifrance, est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

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