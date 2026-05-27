Intravacc erhält Genehmigung der französischen CIR zur Unterstützung von Partnerschaften in der Impfstoffforschung und -entwicklung

Die Zulassung für den Zeitraum 2025–2027 ermöglicht französischen Innovatoren den Zugang zu den Dienstleistungen von Intravacc in den Bereichen Impfstoffentwicklung, analytische Entwicklung und cGMP-konforme Herstellung

Mit der Genehmigung des französischen Ministeriums wird Intravacc als private Forschungseinrichtung für CIR-bezogene Forschungs- und Entwicklungsausgaben in den Jahren 2025, 2026 und 2027 anerkannt.

Französische Partner aus den Bereichen Biotechnologie und Pharmazie können an Intravacc ausgelagerte förderfähige F&E-Tätigkeiten im Rahmen des CIR-Programms geltend machen, vorbehaltlich der Förderfähigkeit auf Projektebene und der geltenden Vorschriften.

Intravacc vereint Plattformen für virale, bakterielle, konjugierte und Proteinexpressions-Impfstoffe mit Prozessentwicklung, analytischen Dienstleistungen, Qualitätskontrolle und der klinischen Herstellung nach cGMP-Standards.





BILTHOVEN, Niederlande, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intravacc, eine weltweit führende CDMO, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen und Biologika spezialisiert hat, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen vom französischen Ministerium für Hochschulbildung, Forschung und Raumfahrt als private Forschungseinrichtung für die französische Forschungssteuergutschrift, bekannt als Crédit d’Impôt Recherche (CIR), für die Jahre 2025, 2026 und 2027 zugelassen wurde. Die Zulassung bestätigt die Kompetenz von Intravacc bei der Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für Unternehmen und stärkt den Stellenwert des Unternehmens als Entwicklungspartner für französische Biotech- und Pharmaunternehmen.

Das CIR-Rahmenwerk dient der Förderung förderfähiger Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, einschließlich der an zugelassene Forschungseinrichtungen ausgelagerten Arbeiten. Die Zulassung von Intravacc erleichtert es französischen Partnern, förderfähige F&E-Leistungen in ihre CIR-Unterlagen aufzunehmen, wobei die Förderfähigkeit auf Projektebene weiterhin den geltenden CIR-Vorschriften und etwaigen erforderlichen Prüfungen unterliegt. Die Zulassung ist insbesondere für Unternehmen von Bedeutung, die auf der Suche nach spezialisierten externen Kompetenzen in den Bereichen Impfstoffdesign, Prozessentwicklung, analytische Entwicklung, Assay-Validierung, Qualitätskontrolle, Formulierung und cGMP-konforme klinische Chargenproduktion sind.

Ivo Lemmens, Managing Director von Intravacc, dazu:

„Ich freue mich, dass Intravacc die CIR-Zulassung für den Zeitraum 2025–2027 erhalten hat. Diese Anerkennung bestärkt uns in unserem Engagement, französischen und europäischen Partnern dabei zu helfen, die Impfstoffinnovation voranzutreiben und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu verringern. Durch die Kombination unseres Know-hows in der Impfstoffentwicklung, unserer fortschrittlichen Analyseverfahren und unserer Fachkompetenz in der cGMP-konformen Herstellung können wir unsere Partner vom ersten Konzept bis zum klinischen Proof of Concept unterstützen.“

Intravacc unterstützt Impfstoffprogramme in verschiedenen Bereichen, darunter virale, bakterielle, konjugierte und in E. coli exprimierte Proteinimpfstoffe. Das Unternehmen bietet integrierte Dienstleistungen in den Bereichen Antigenauswahl, Design von Impfstoffstämmen, Entwicklung von Vor- und Nachprozessen, Formulierung, analytische Entwicklung, Qualitätskontrolle, Unterstützung bei Zulassungsangelegenheiten, Technologietransfer und cGMP-konforme Herstellung an. Das Analyseangebot umfasst immunologische, biochemische, biophysikalische, zellbasierte und analytisch-chemische Assays, die Untersuchungen zur Identitäts- und Inhaltsbestimmung, Reinheit, strukturellen Charakterisierung, Formulierung, Stabilität sowie präklinische Charakterisierung unterstützen.

Dieser Meilenstein unterstreicht die Fähigkeit von Intravacc, für Industriepartner forschungs- und entwicklungsorientierte Impfstoffentwicklungs- und Analyseprogramme durchzuführen und gleichzeitig französischen Kunden einen praktischen Rahmen für die Dokumentation förderfähiger ausgelagerter Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Rahmen des CIR zu bieten. Intravacc wird seine Partner weiterhin bei der genauen Festlegung des Projektumfangs und der Rechnungsstellung unterstützen, um die Forschungs- und Entwicklungsarbeit an die Anforderungen der CIR-Dokumentation anzupassen.

Über Intravacc

Intravacc ist eine weltweit führende CDMO, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen und Biologika für Partner aus der Biotech- und Pharmabranche spezialisiert hat. Mithilfe seiner Plattformen für Zellkultur, Bakterien, Konjugation und E. coli-Expression sowie umfassender analytischer Entwicklungsdienstleistungen und GMP-Kompetenzen unterstützt Intravacc den gesamten Entwicklungsprozess von der frühen Forschung bis zur klinischen Produktion der Phasen I und II. Die analytischen Kompetenzen des Unternehmens umfassen die Methodenentwicklung, die Entwicklung und Validierung von Assays, die Charakterisierung von Antigenen und Immunantworten, Stabilitätsstudien sowie die Qualitätskontrolle. Dank seiner langjährigen Erfahrung im Technologietransfer und bei skalierbaren Impfstofflösungen ermöglicht Intravacc seinen Partnern, Zeitpläne zu verkürzen, Risiken zu minimieren und innovative Impfstoffe effizient in die klinische Phase zu bringen.

Kontaktinformationen

Intravacc

Dr. Robert van der Put, VP BD

T: +31 30 792 03 00

E: businessdevelopment@intravacc.nl