Intravacc obtient l’agrément CIR en France pour accompagner ses partenariats en R&D vaccinale

Valable pour la période 2025–2027, cet agrément permet aux entreprises innovantes françaises de faire appel à l’expertise d’Intravacc dans le développement de vaccins, le développement analytique et la fabrication clinique conforme aux normes cGMP (Bonnes Pratiques de Fabrication actuelles).

La reconnaissance accordée par le ministère français habilite Intravacc en tant qu’organisme de recherche privé pour les dépenses de R&D éligibles au CIR, au titre des années 2025, 2026 et 2027.

Les partenaires français issus des secteurs biotechnologique et pharmaceutique pourront ainsi, sous réserve de l’éligibilité des projets concernés et du respect des règles applicables, déclarer dans le cadre du CIR les opérations de R&D externalisées auprès d’Intravacc.

Intravacc met à disposition une expertise intégrée couvrant les plateformes vaccinales virales, bactériennes, conjuguées et à expression protéique, associée au développement de procédés, aux services analytiques, au contrôle qualité et à la fabrication clinique selon les normes cGMP.





BILTHOVEN, Pays-Bas, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intravacc, CDMO de référence à l’échelle mondiale dans le développement et la fabrication de vaccins et de produits biologiques, annonce avoir obtenu l’agrément du ministère français de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace en tant qu’organisme de recherche privé éligible au Crédit d’Impôt Recherche (CIR) pour les années 2025, 2026 et 2027. Cet agrément reconnaît la capacité d’Intravacc à conduire des activités de R&D pour le compte d’entreprises tierces. Il renforce également le positionnement de la société comme partenaire de développement privilégié pour les entreprises françaises des secteurs biotechnologique et pharmaceutique.

Le CIR vise à soutenir les activités de R&D éligibles, y compris lorsqu’elles sont confiées à des organismes de recherche agréés. Grâce à cet agrément, les partenaires français d’Intravacc pourront intégrer plus aisément les prestations de R&D éligibles dans leur dossier CIR, sous réserve de l’éligibilité des projets concernés, du respect des règles applicables et, le cas échéant, des évaluations requises. Cette reconnaissance est particulièrement pertinente pour les entreprises recherchant une expertise externe spécialisée dans la conception de vaccins, le développement de procédés, le développement analytique, la validation de méthodes, le contrôle qualité, la formulation et la production de lots cliniques conformes aux cGMP.

Ivo Lemmens, directeur général d’Intravacc, déclare :

« Nous sommes très heureux qu’Intravacc ait obtenu l’agrément CIR pour la période 2025–2027. Cette reconnaissance confirme notre engagement à accompagner nos partenaires français et européens dans l’accélération de l’innovation vaccinale, tout en contribuant à réduire les risques associés au développement. En combinant notre expertise en développement de vaccins, nos capacités analytiques avancées et notre savoir-faire en fabrication cGMP, nous sommes en mesure d’accompagner nos partenaires depuis les premières étapes de conception jusqu’à la validation clinique. »

Intravacc accompagne des programmes vaccinaux fondés sur différentes modalités, notamment les vaccins viraux, bactériens, conjugués ainsi que les protéines exprimées par E. coli. La société propose une offre intégrée couvrant la sélection d’antigènes, la conception de souches vaccinales, le développement des procédés amont et aval, la formulation, le développement analytique, le contrôle qualité, l’accompagnement réglementaire, le transfert de technologie et la fabrication cGMP. Son expertise analytique comprend des essais immunologiques, biochimiques, biophysiques, cellulaires et de chimie analytique. Ces capacités permettent de conduire des analyses d’identité et de composition, de pureté, de caractérisation structurale, de formulation, de stabilité ainsi que de caractérisation préclinique.

Cette étape importante illustre la capacité d’Intravacc à fournir à ses partenaires industriels des programmes de développement vaccinal et analytique orientés R&D. Elle offre également aux clients français un cadre opérationnel facilitant la documentation des activités de R&D externalisées susceptibles d’être éligibles au CIR. Intravacc continuera d’accompagner ses partenaires par une définition précise du périmètre des projets et une facturation adaptée, afin de contribuer à l’alignement des travaux de R&D avec les exigences documentaires du dispositif CIR.

À propos d’Intravacc

Intravacc est une CDMO de premier plan à l’échelle mondiale, spécialisée dans le développement et la fabrication de vaccins et de produits biologiques pour des partenaires biotechnologiques et pharmaceutiques. S’appuyant sur ses plateformes de culture cellulaire, de fermentation bactérienne, de conjugaison et d’expression en E. coli, ainsi que sur une offre complète de développement analytique et des capacités de fabrication conformes aux BPF, Intravacc accompagne ses partenaires tout au long du parcours de développement, depuis les premières phases de recherche jusqu’à la production clinique de phase I/II. Ses capacités analytiques couvrent notamment le développement de méthodes, le développement et la validation de tests, la caractérisation des antigènes et de la réponse immunitaire, les études de stabilité ainsi que le contrôle qualité. Grâce à son expérience approfondie en transfert de technologie et au développement de solutions vaccinales évolutives, Intravacc aide ses partenaires à accélérer leurs calendriers de développement, à réduire les risques et à faire progresser efficacement des vaccins innovants vers les phases cliniques.

Coordonnées

Intravacc

Dr Robert van der Put, Vice-président du développement commercial

T : +31 30 792 03 00

E : businessdevelopment@intravacc.nl