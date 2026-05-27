Paris, le 27 mai 2026 à 8h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Redémarrage partiel de la production de sables minéralisés au Sénégal à environ 30% de la capacité nominale

Redémarrage partiel de la production de HMC (Heavy Mineral Concentrate) à hauteur d’environ 30% de la capacité nominale depuis fin avril

Nouvelle guidance de production attendue entre 300 et 400 kt-HMC en 2026

Reprise partielle de la production de produits finis et premières expéditions dès cet été, selon les stocks de HMC disponibles

Lancement des travaux de reconstruction des installations endommagées visant à atteindre 100% de la capacité nominale de production de HMC au T1 2027

Cas de force majeure applicable aux contrats clients et fournisseurs toujours en vigueur à ce jour





Trois mois après l’incendie survenu le 22 février 2026 au niveau de la WCP (Wet Concentration Plant) du site d’Eramet Grande Côte (« EGC »), Eramet a décidé d’engager le redémarrage progressif et partiel de la production de HMC à la fin du mois d’avril. Le niveau de production de HMC s’élève à environ 30 % de la capacité nominale1.

Cette première étape marque une avancée importante dans la trajectoire de redémarrage d’EGC, et a été rendue possible grâce à la forte mobilisation des équipes locales, dans le respect des standards de sécurité et de performance industrielle du Groupe.

Les solutions temporaires mises en œuvre permettent désormais d’alimenter la WCP via la SDM (Supplementary Dry Mining Unit), afin de reconstituer progressivement les volumes de HMC nécessaires à la remise en service intermittente de la MSP (Mineral Separation Plant), l’usine de séparation des minéraux lourds2, attendue pour cet été. La reprise progressive de la production de produits finis, après reconstitution des stocks de HMC, devrait aussi conduire à la reprise des expéditions commerciales.

Cette reprise progressive et partielle des activités du site en 2026, ainsi que les mesures engagées dès le déclenchement de l’incendie, permettent d’atténuer en partie l’impact négatif de l’incident sur le résultat d’exploitation.

Le Groupe a également engagé les travaux afin de reconstruire à l’identique les installations endommagées de la WCP. Ceux-ci devraient permettre le redémarrage et la remontée progressive à 100 % de la capacité de production au T1 2027. Le Groupe communiquera prochainement sur le montant des investissements nécessaires et des indemnités d’assurance attendues, dont l’évaluation est en cours. Ce plan de reconstruction est mené en étroite coordination avec les autorités sénégalaises dont le soutien est essentiel pour limiter les impacts socio-économiques locaux de cette période d’arrêt.

Après suspension de ses objectifs de production de sables minéralisés, le Groupe rétablit une nouvelle guidance désormais attendue entre 300 et 400 kt-HMC en 2026.

Les cas de force majeure applicable aux contrats clients et fournisseurs demeurent en vigueur à ce jour.

Charles Nouel, Directeur des Opérations du Groupe :

« Le redémarrage partiel de nos opérations au Sénégal constitue une excellente nouvelle pour le Groupe, pour nos clients et pour toutes nos parties prenantes. Je tiens à saluer l’engagement et la mobilisation de nos équipes qui ont permis la mise en œuvre des solutions temporaires nécessaires dans une période particulièrement exigeante. Bien que des étapes importantes restent encore à franchir, le Groupe aborde avec confiance la poursuite du plan de reconstruction et la remontée progressive des capacités du site, avec un objectif de retour à pleine capacité au premier trimestre 2027. »

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

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1 Capacité nominale à environ 1 000 kt-HMC

2 Produisant les différentes qualités de zircon et d’ilménite, ainsi que le rutile et le leucoxène

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