Holafly kooperiert mit Valientes Colombia, um gemeindegeführte Initiativen zu fördern und den sozialen Auswirkungen des Tourismus aktiv zu begegnen

DUBLIN, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während sich die Debatte über verantwortungsbewusstes Reisen zunehmend von allgemeiner Nachhaltigkeit hin zu konkreten Auswirkungen verlagert, gibt Holafly, der globale eSIM-Anbieter für Reisende, seine Partnerschaft mit Valientes Colombia bekannt. Die lokal geführte Organisation setzt sich gegen Ausbeutung ein und unterstützt benachteiligte Gemeinschaften durch Bildungsangebote und langfristige Initiativen.

Diese Zusammenarbeit entsteht zu einem Zeitpunkt, an dem Reiseziele wie Kolumbien einen starken Anstieg des internationalen Tourismus erleben. Das eröffnet neue Chancen, macht in einigen Regionen jedoch auch Herausforderungen sichtbar, die sich nicht ignorieren lassen. Vor diesem Hintergrund bleiben ausbeuterische Strukturen im Umfeld des Tourismus – darunter auch Formen sexueller Ausbeutung – ein komplexes Problem, das langfristiges Engagement und nachhaltige Arbeit direkt vor Ort erfordert.

Holafly geht diese Partnerschaft mit der Überzeugung ein, dass Reisen nicht nur vom Erlebnis selbst geprägt sein sollte, sondern auch von Verantwortung gegenüber den Menschen, Gemeinschaften und Orten, die diese Erfahrungen überhaupt möglich machen. „Als globale Reisemarke sehen wir unsere Aufgabe nicht nur darin, Reisen zu ermöglichen, sondern uns auch aktiv für eine verantwortungsvollere, bewusstere und sicherere Art des Reisens über Grenzen hinweg einzusetzen – insbesondere dort, wo Mobilität und digitale Räume mit sozialen Risiken verbunden sein können, die für Reisende nicht immer sichtbar sind“, sagte Pedro Maiquez, Mitbegründer und VP of Growth bei Holafly.

Diese Haltung spiegelt das wachsende Bewusstsein dafür wider, dass Reisen lokale Gegebenheiten auf unterschiedliche Weise beeinflussen kann, und dass die Verantwortung innerhalb der Branche einen reflektierten und konsequenten Umgang mit diesen Zusammenhängen erfordert. Die Partnerschaft mit Valientes Colombia unterstützt eine Organisation, die direkt mit Gemeinden vor Ort arbeitet und Forschung, schulische Präventionsprogramme sowie konkrete Maßnahmen miteinander verbindet, um Herausforderungen besser zu verstehen, Bewusstsein zu schaffen und gezielt zu handeln.

Die Zusammenarbeit unterstreicht zudem Holaflys Anspruch, Verantwortung nicht nur ökologisch zu denken, sondern sich aktiv an der breiteren gesellschaftlichen Debatte über die Rolle des Reisens zu beteiligen – einer Debatte, die zunehmend Menschen, Gemeinschaften und lokale Kontexte in den Mittelpunkt rückt.

Mit der Unterstützung von Valientes Colombia möchte Holafly zu einem verantwortungsbewussteren und inklusiveren Reiseansatz beitragen – einem Ansatz, der über das reine Reiseerlebnis hinausgeht und die langfristigen Auswirkungen auf die Gemeinschaften berücksichtigt, die Reisen überhaupt erst ermöglichen.

Über Holafly

Holafly ist der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende und deckt über 200 Destinationen ab. Mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,6/5 und mehr als 15 Millionen zufriedenen Kunden ist Holafly die erste Wahl für internationale Konnektivität. Das Angebot an unbegrenzten Daten und integriertem Backup-Plan garantiert sorgenfreies Reisen weltweit.

Über Valientes Colombia

Valientes Colombia ist eine lokal geführte Organisation, die sich der Prävention von Ausbeutung und der Unterstützung schutzbedürftiger Gemeinschaften durch Bildungs-, Aufklärungs- und langfristige Entwicklungsprogramme verschrieben hat. Durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden schafft die Organisation Strukturen, die soziale Resilienz stärken und zu einem sichereren, nachhaltigeren Umfeld vor Ort beitragen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af655282-d5a8-4df5-9cb0-1d282914357c/de

Medienkontakt: press@holafly.com