Holafly s’associe à Valientes Colombia pour soutenir des initiatives communautaires et lutter contre l’impact social du tourisme

DUBLIN, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les discussions sur le tourisme responsable évoluent au-delà du simple développement durable pour s’orienter vers un impact concret, Holafly, fournisseur mondial de cartes SIM électroniques pour les voyageurs, annonce la conclusion d’un partenariat avec Valientes Colombia, une organisation locale qui lutte contre l’exploitation des personnes et soutient les communautés vulnérables par le biais de l’éducation et d’initiatives à long terme.

Cette collaboration intervient dans un contexte où le tourisme international connaît une forte croissance sur des destinations comme la Colombie. Or, si cette évolution génère de nouvelles opportunités, elle révèle aussi des réalités qu’il est plus difficile d’ignorer dans certaines régions. Parmi ces réalités, la présence de dynamiques d’exploitation humaine liées au tourisme, notamment sous forme d’exploitation sexuelle, demeure un problème complexe qui ne peut être traité à distance et qui exige une action continue sur le terrain.

Holafly aborde ce partenariat avec une conviction profonde : le voyage doit prendre en compte non seulement l’expérience elle-même, mais aussi les personnes, les communautés et les environnements qui la rendent possible. « En tant que marque de voyage internationale, nous considérons que notre rôle va au-delà de la simple facilitation des voyages. C’est pourquoi nous nous engageons activement à promouvoir une mobilité transfrontalière plus responsable, consciente et sûre, notamment dans les contextes où l’interaction de la mobilité et des environnements numériques peut engendrer des risques sociaux parfois imperceptibles pour les voyageurs », a déclaré Pedro Maiquez, cofondateur et vice-président en charge de la croissance chez Holafly.

Cette approche reflète une prise de conscience croissante quant au fait que les voyages peuvent influencer les réalités locales de diverses manières et que faire partie de ce secteur implique de s’engager dans ces écosystèmes de façon plus réfléchie et cohérente. Ce partenariat conclu avec Valientes Colombia soutient une organisation qui travaille directement avec les communautés. Il combine recherche, programmes de prévention en milieu scolaire et actions sur le terrain afin de mieux comprendre ces enjeux, de sensibiliser le public et d’intervenir en cas de besoin.

Cette collaboration témoigne également de l’engagement d’Holafly à appréhender la responsabilité au-delà du seul aspect environnemental et à prendre part à un débat plus large sur le rôle du tourisme dans la société, un débat qui intègre de plus en plus les individus, les communautés et les contextes locaux.

En soutenant Valientes Colombia, Holafly souhaite contribuer à une approche du voyage plus responsable et inclusive ; une approche qui va au-delà de l’expérience elle-même en prenant en compte l’impact durable de ces voyages sur les communautés qui les rendent possibles.

À propos de Holafly

Holafly est le leader mondial des eSIM pour les voyageurs et propose une couverture dans plus de 200 destinations. Fort d’une note exceptionnelle de 4,6/5 sur Trustpilot et de plus de 15 millions d’utilisateurs satisfaits, Holafly s’est imposé comme le choix privilégié des voyageurs internationaux. Son offre de données illimitées et de solution de sauvegarde intégrée garantit une tranquillité d’esprit partout dans le monde.

À propos de Valientes Colombia

Valientes Colombia est une organisation locale engagée dans la prévention de l’exploitation humaine et le soutien aux communautés vulnérables par le biais de programmes d’éducation, de sensibilisation et de développement à long terme. En travaillant directement avec les communautés, l’organisation génère des opportunités qui renforcent la résilience sociale tout en favorisant des environnements locaux plus sûrs et plus durables.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af655282-d5a8-4df5-9cb0-1d282914357c/fr

Contact médias : press@holafly.com