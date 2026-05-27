BDC investit dans des entreprises en quantique et en cybersécurité afin de renforcer les capacités de défense du Canada

MONTRÉAL, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque de développement du Canada (BDC) annonce aujourd’hui de nouveaux investissements dans des entreprises canadiennes innovantes à double usage par l’entremise de son Fonds NordFort, ainsi qu’un partenariat avec le programme Scale Up de la UBC Sauder School of Business, dans la poursuite du déploiement de sa Plateforme de défense lancée en décembre 2025.

« Nous vivons un moment charnière où la souveraineté économique et la capacité du Canada à assurer sa défense sont de plus en plus déterminées par la technologie, a déclaré Peter Dawe, vice-président, stratégie de défense, BDC. Cette souveraineté repose sur notre aptitude à développer et à faire croître des capacités concrètes, portées par des entreprises capables de livrer des systèmes essentiels sécuritaires et d’opérer dans des environnements complexes. Grâce au Fonds NordFort, nous appuyons des entreprises canadiennes qui transforment les technologies quantiques et la sécurité en matière d’identité en capacités concrètes pour la défense. Nous misons à la fois sur des technologies prêtes à être déployées dès aujourd’hui et dans celles qui soutiendront les besoins de demain. »

Dans un contexte de cybermenaces mondiales croissantes, ces investissements illustrent comment le Canada renforce ses capacités de défense dans des technologies essentielles. Ils démontrent également comment ces capacités se traduisent progressivement en applications concrètes, alors que des entreprises développent des expertises dans plusieurs domaines technologiques clés et contribuent à constituer un bassin national de solutions prêtes à être déployées.

Photonic (Vancouver, C.-B.) – Photonic Inc. est une entreprise de pointe en technologies quantiques qui développe des ordinateurs et des réseaux quantiques évolutifs.

– Photonic Inc. est une entreprise de pointe en technologies quantiques qui développe des ordinateurs et des réseaux quantiques évolutifs. Lastwall (Fredericton, N.-B.) – Lastwall collabore avec des organisations de défense et des gouvernements pour maintenir l’intégrité opérationnelle et la préparation des missions grâce à une gestion sécurisée des identités, en protégeant contre les cyberattaques, le vol d’identifiants et les risques émergents liés au quantique.

En parallèle, BDC s’associe au programme Scale Up de la UBC Sauder School of Business afin d’aider des entreprises canadiennes à fort potentiel à se développer dans les marchés de la défense et du double usage, en renforçant leur préparation aux processus d’approvisionnement, leur adoption par les grandes organisations, leur croissance à l’exportation et leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement alliées.

Perspectives issues du terrain en matière d’investissement en défense

BDC observe une concentration marquée des investissements dans les domaines numériques — notamment la cybersécurité et les systèmes pilotés par logiciel — ce qui reflète les besoins les plus immédiats du marché de la défense. Parallèlement, une part plus modeste mais croissante des investissements se dirige vers des secteurs comme l’espace, la formation et la simulation, ainsi que la fabrication spécialisée, signalant un élargissement des capacités de défense et de sécurité du Canada.

BDC constate également que le capital se concentre autour de capacités déjà validées dans des environnements opérationnels ou commerciaux. Les entreprises disposant de technologies éprouvées, en particulier celles déjà déployées dans des contextes réels, sont les mieux positionnées pour accéder rapidement aux marchés de la défense.

Par ailleurs, les grands maîtres d’œuvre sollicitent de plus en plus leurs fournisseurs existants, notamment les entreprises de niveau 1 et 2 intégrées à leurs chaînes d’approvisionnement, pour adapter leurs offres et livrer de nouvelles capacités. Ces entreprises sont souvent privilégiées en raison du lien de confiance établi, de leurs qualifications et de leur aptitude à livrer rapidement.

À court terme, l’occasion est claire : renforcer les fournisseurs existants et faciliter l’intégration de nouveaux acteurs aux chaînes d’approvisionnement de défense établies.

Citations

« Nous avons validé notre modèle dans le marché fédéral le plus exigeant au monde. Nous avons obtenu l’autorisation FedRAMP de niveau modéré, sécurisé des systèmes du gouvernement américain et développé une plateforme adaptée aux réalités de la cyberdéfense moderne. Aujourd’hui, nous rapatrions ces capacités éprouvées pour contribuer à renforcer la cyberrésilience du Canada à un moment déterminant pour la sécurité nationale. »



— Karl Holmqvist, fondateur et chef de la direction, Lastwall

« Ce financement témoigne de la forte confiance à l’échelle mondiale envers l’approche de Photonic en matière d’informatique quantique à l’échelle commerciale et de son potentiel de transformation dans de nombreux secteurs. À mesure que nous développons notre plateforme et approfondissons nos partenariats à l’international, nous contribuons également à renforcer la position du Canada dans une technologie qui définira l’avenir de l’informatique. »



— Don Mattrick, chef de la direction, Photonic Inc.

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