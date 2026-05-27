Lancement d’une émission obligataire à échéance février 2033 d’un montant benchmark

Intention de Valeo d’exercer son option de remboursement anticipé (make-whole redemption) sur tout ou partie des obligations venant à échéance en mai 2027 (ISIN Code : FR001400EA16) d’un montant en circulation de 750 millions d’euros

Paris, le 27 mai 2026 - Valeo annonce le lancement d’une émission obligataire à échéance février 2033 pour un montant benchmark (la « Nouvelle Émission Obligataire ») destinée à financer les besoins généraux du Groupe, y compris le potentiel exercice de son option de remboursement anticipé (make-whole redemption) au cours du second semestre 2026 sur tout ou partie de la souche obligataire portant intérêt au coupon de 5,375 % venant à échéance en mai 2027, dont le montant nominal en circulation est de 750 millions d’euros (ISIN Code : FR001400EA16), à un prix défini conformément aux stipulations prévues dans les modalités de ces obligations.

Le résultat et les conditions définitives de la Nouvelle Émission Obligataire seront annoncés à la clôture de l’opération.

Avertissement

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres, ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de titres aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les titres ne peuvent être ni offerts, ni cédés aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément à l’U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié.

Le présent communiqué est une publicité et non un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129, tel qu’amendé (le « Règlement Prospectus »). Les nouvelles obligations seront émises dans le cadre du prospectus de base en date du 31 juillet 2025 approuvé par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») sous le numéro 25-319, tel que complété par le premier supplément au prospectus de base en date du 29 avril 2026, approuvé par l’AMF sous le numéro 26-109.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres en France ni à l’étranger. Les nouvelles obligations font l’objet d’un placement privé en France auprès d’investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus et conformément à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, et hors de France.

Aucune démarche ne sera entreprise par Valeo dans le cadre du présent placement en vue de permettre une offre au public (autrement qu’à des investisseurs qualifiés) en France ou à l’étranger.

Au Royaume-Uni, le présent communiqué ne peut être diffusé qu’auprès d’investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus en ce qu’il fait partie du droit national du Royaume-Uni en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 dans les circonstances où la section 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 ne s’applique pas.

La diffusion du présent communiqué est interdite dans tous pays où cela pourrait constituer une violation de la législation applicable.





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