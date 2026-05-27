Résultats du vote des résolutions présentées (et toutes adoptées) lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 21 mai 2026

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Résultats du vote des résolutions présentées (et toutes adoptées) lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 21 mai 2026

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, a tenu son Assemblée Générale Mixte à Paris le 21 mai 2026 et en publie ce jour le compte-rendu.

  • Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l’Assemblée Générale Ordinaire : 909
  • Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l’Assemblée Générale Extraordinaire : 909
  • Nombre de droits de vote exerçables à la date du 21 mai 2026 : 220 810 138
  • Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) : 198 609 639
  • Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) : 198 609 639

Résultats du vote des résolutions relevant de l’Assemblée Générale Mixte :

Résolutions à caractère ordinaire

 		Votes favorablesVotes défavorablesAbstentionStatut
Votes%Votes%Votes 
1Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le    31 décembre 2025198 571 71499,99%13 2670,01%24 658Adoptée
2Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025198 573 06499,99%11 3170,01%25 258Adoptée
3Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025198 561 25699,99%25 5580,01%22 825Adoptée
4Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de Mr Chris Peeters par le conseil d’administration du 11 mars 2026197 249 46499,341 300 9810,66%59 194Adoptée
5Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Céline Leclercq192 015 78096,69%6 566 2183,31%27 641Adoptée
6Renouvellement du mandat de Grant Thornton en qualité de Commissaire aux comptes de la Société198 362 40599,89%222 1390,11%25 095Adoptée
7Renouvellement de Grant Thornton en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité198 556 63399,99%26 4960,01%26 510Adoptée
8Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025 au président du conseil d’administration, Madame Laurence Mulliez194 655 83798,28%3 398 5631,72%555 239Adoptée
9Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025 au directeur général, Monsieur Robert Klein186 835 90294,39%11 104 5155,61%669 222Adoptée
10Vote sur les informations relatives à la rémunération 2025 des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l’article L. 22-10-9 du code de commerce187 199 43794,59%10 709 6585,41%700 544Adoptée
11Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2026198 067 96499,80%391 1840,20%150 491Adoptée
12Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration au titre de l’exercice 2026186 370 79294,16%11 567 8955,84%670 952Adoptée
13Approbation de la politique de rémunération du directeur général au titre de l’exercice 2026186 825 74094,39%11 113 1255,61%670 774Adoptée
14Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions192 046 02896,70%6 544 0953,30%19 516Adoptée


Résolutions à caractère extraordinaire

 		Votes favorablesVotes défavorablesAbstentionStatut
Votes%Votes%VotesVotes
15Autorisation à consentir au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues194 133 65097,76%4 456 5802,24%19 409Adoptée
16Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une ligne en fonds propres ou obligataire)183 552 94993,95%11 825 2376,05%3 231 453Adoptée
17Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes: banques, institutions participant au financement et à l'accompagnement de sociétés dans le cadre de la promotion du développement durable en matière économique, sociale et/ou environnementales186 084 37894,02%11 832 1795,98%693 082Adoptée
18Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes : investisseurs actifs dans le domaine de l'énergie et notamment des énergies renouvelables et de la promotion du développement durable en matière économique, sociale et/ou environnementale183 514 36893,94%11 830 4316,06%3 264 840Adoptée
19Délégation de compétence à consentir en vue d'augmenter le capital, dans la limite de 30 % du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes nommément désignées - délégation au conseil d'administration du pouvoir de les désigner183 510 12992,47%14 953 7227,53%145 788Adoptée
20Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription186 108 69593,77%12 356 2866,23%144 658Adoptée
21Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations susvisées194 603 72298,00%3 980 7122,00%25 205Adoptée
22Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres197 577 63899,75%485 8200,25%546 181Adoptée
23Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant au plan d'épargne du groupe197 976 33499,97%56 0560,03%577 249Adoptée
24Modification de l'article 18 des statuts « assemblées générales » afin de le conformer aux nouvelles dispositions légales applicables198 576 43999,99%8 5730,01%24 627Adoptée
25Modification des articles 12.7. et 12.8. des statuts afin d'en clarifier la rédaction198 555 09299,99%24 9210,01%29 626Adoptée

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2026, le 23 juillet 2026 (post Bourse)

  


A propos de Voltalia (www.voltalia.com)
Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 12 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de ses 1900 collaborateurs dans 15 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings.
Voltalia
Email: invest@voltalia.com
T. +33 (0)1 81 70 37 00		Relations Presse SEITOSEI.ACTIFIN – Jennifer Jullia
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