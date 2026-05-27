Résultats du vote des résolutions présentées (et toutes adoptées) lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 21 mai 2026

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, a tenu son Assemblée Générale Mixte à Paris le 21 mai 2026 et en publie ce jour le compte-rendu.

Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l’Assemblée Générale Ordinaire : 909

Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l’Assemblée Générale Extraordinaire : 909

Nombre de droits de vote exerçables à la date du 21 mai 2026 : 220 810 138

Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) : 198 609 639

Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) : 198 609 639





Résultats du vote des résolutions relevant de l’Assemblée Générale Mixte :

Résolutions à caractère ordinaire



Votes favorables Votes défavorables Abstention Statut Votes % Votes % Votes 1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 198 571 714 99,99% 13 267 0,01% 24 658 Adoptée 2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 198 573 064 99,99% 11 317 0,01% 25 258 Adoptée 3 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 198 561 256 99,99% 25 558 0,01% 22 825 Adoptée 4 Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de Mr Chris Peeters par le conseil d’administration du 11 mars 2026 197 249 464 99,34 1 300 981 0,66% 59 194 Adoptée 5 Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Céline Leclercq 192 015 780 96,69% 6 566 218 3,31% 27 641 Adoptée 6 Renouvellement du mandat de Grant Thornton en qualité de Commissaire aux comptes de la Société 198 362 405 99,89% 222 139 0,11% 25 095 Adoptée 7 Renouvellement de Grant Thornton en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité 198 556 633 99,99% 26 496 0,01% 26 510 Adoptée 8 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025 au président du conseil d’administration, Madame Laurence Mulliez 194 655 837 98,28% 3 398 563 1,72% 555 239 Adoptée 9 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025 au directeur général, Monsieur Robert Klein 186 835 902 94,39% 11 104 515 5,61% 669 222 Adoptée 10 Vote sur les informations relatives à la rémunération 2025 des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l’article L. 22-10-9 du code de commerce 187 199 437 94,59% 10 709 658 5,41% 700 544 Adoptée 11 Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2026 198 067 964 99,80% 391 184 0,20% 150 491 Adoptée 12 Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration au titre de l’exercice 2026 186 370 792 94,16% 11 567 895 5,84% 670 952 Adoptée 13 Approbation de la politique de rémunération du directeur général au titre de l’exercice 2026 186 825 740 94,39% 11 113 125 5,61% 670 774 Adoptée 14 Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions 192 046 028 96,70% 6 544 095 3,30% 19 516 Adoptée





Résolutions à caractère extraordinaire



Votes favorables Votes défavorables Abstention Statut Votes % Votes % Votes Votes 15 Autorisation à consentir au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues 194 133 650 97,76% 4 456 580 2,24% 19 409 Adoptée 16 Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une ligne en fonds propres ou obligataire) 183 552 949 93,95% 11 825 237 6,05% 3 231 453 Adoptée 17 Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes: banques, institutions participant au financement et à l'accompagnement de sociétés dans le cadre de la promotion du développement durable en matière économique, sociale et/ou environnementales 186 084 378 94,02% 11 832 179 5,98% 693 082 Adoptée 18 Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes : investisseurs actifs dans le domaine de l'énergie et notamment des énergies renouvelables et de la promotion du développement durable en matière économique, sociale et/ou environnementale 183 514 368 93,94% 11 830 431 6,06% 3 264 840 Adoptée 19 Délégation de compétence à consentir en vue d'augmenter le capital, dans la limite de 30 % du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes nommément désignées - délégation au conseil d'administration du pouvoir de les désigner 183 510 129 92,47% 14 953 722 7,53% 145 788 Adoptée 20 Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription 186 108 695 93,77% 12 356 286 6,23% 144 658 Adoptée 21 Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations susvisées 194 603 722 98,00% 3 980 712 2,00% 25 205 Adoptée 22 Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres 197 577 638 99,75% 485 820 0,25% 546 181 Adoptée 23 Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant au plan d'épargne du groupe 197 976 334 99,97% 56 056 0,03% 577 249 Adoptée 24 Modification de l'article 18 des statuts « assemblées générales » afin de le conformer aux nouvelles dispositions légales applicables 198 576 439 99,99% 8 573 0,01% 24 627 Adoptée 25 Modification des articles 12.7. et 12.8. des statuts afin d'en clarifier la rédaction 198 555 092 99,99% 24 921 0,01% 29 626 Adoptée

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2026, le 23 juillet 2026 (post Bourse)





A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 12 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de ses 1900 collaborateurs dans 15 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Voltalia

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