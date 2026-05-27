L’été le moins chaud en neuf ans

MONTRÉAL, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec le temps froid maintenant derrière nous, bon nombre de Québécois ont hâte de profiter de la saison estivale. À quel type d’été aurons-nous droit, après un printemps qui a laissé sur leur faim plusieurs Canadiens? MétéoMédia prévoit un été qui sera sans grand éclat.

« Avec le passage rapide de La Niña vers El Niño attendu au cours de l’été, les conséquences sur le continent nord-américain seront importantes, explique André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia. « En général, un été de transition vers El Niño ne favorise pas les fortes chaleurs dans l’est du Canada. Le temps caniculaire se retrouve davantage dans l’ouest du pays », ajoute-t-il.

« Bien que l’Ontario et le Québec connaîtront des températures légèrement sous les normales, cela ne veut pas dire que l’été sera gâché », explique André Monette. « Au contraire, le temps plus clément permet la pratique des sports estivaux, sans risque de coups de chaleur fréquents », souligne-t-il.

Québec et Ontario

Un été sans grande chaleur caniculaire est prévu pour l’Ontario et le Québec. Quelques périodes de chaleur estivale sont quand même possibles, mais seront de courte durée. Dans un contexte météo favorisant l’instabilité, davantage de journées avec des précipitations sont attendues. Le manque de forte chaleur et d’humidité limitera toutefois la fréquence d’orages violents. À la fin de l’été, les quantités totales de précipitations n'excéderont pas énormément les normales saisonnières.

Ailleurs au pays

La Colombie-Britannique et l’Alberta connaîtront les anomalies de températures les plus importantes cet été. Des périodes de temps plus clément sont aussi prévues, donnant un répit aux fortes chaleurs. Le temps sera aussi généralement sec pour les provinces de l’ouest. L’impact sur l’agriculture et la saison des feux de forêt sera à surveiller dans les prochains mois.

Les Maritimes seront plus à l’écart des descentes d’air frais durant la saison estivale. Les températures seront près des normales saisonnières. Puisque le nombre de tempêtes tropicales sera limité dans le bassin atlantique, des précipitations près des moyennes sont attendues pour ces provinces.

Au cours des prochaines semaines, la population canadienne devra porter une attention particulière aux prévisions quotidiennes, alors que la météo peut s’avérer très instable. Il est possible de consulter les prévisions, en visitant meteomedia.com ou en téléchargeant l’application MétéoMédia disponible pour iOS et Android .

MétéoMédia : Aperçu de l’été 2026 Régions Températures Précipitations Colombie-Britannique Au-dessus des normales Sous les normales Alberta Au-dessus des normales Sous les normales, sauf pour le nord de la province qui sera près des normales Saskatchewan Près des normales Sous les normales, sauf pour le nord de la province qui sera près des normales Manitoba Près des normales Sous les normales, sauf pour le nord de la province qui sera près des normales Ontario Sous les normales Près des normales, sauf pour le sud-est de la province qui sera au-dessus des normales Québec Sous les normales, sauf pour l’est et le nord de la province qui seront près des normales Au-dessus des normales, sauf pour le nord de la province qui sera près des normales Maritimes, Terre-Neuve-et-Labrador Près des normales Au-dessus des normales, sauf pour Terre-Neuve et Labrador qui seront près des normales Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut Près des normales, sauf pour le sud du Yukon qui sera au-dessus des normales Près des normales, sauf pour le Yukon qui sera sous les normales

Les prévisions estivales détaillées, incluant les prévisions régionales, les cartes et les tableaux, peuvent être consultées au meteomedia.com .

Possibilité d’entrevue : Les météorologues de MétéoMédia sont disponibles pour une entrevue du 27 au 29 mai 2026. Ils pourront fournir des prévisions régionales et donner des renseignements additionnels sur les prévisions estivales de cette année.

Afin de planifier une entrevue avec un météorologue, veuillez communiquer avec :

Madelaine Lapointe

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