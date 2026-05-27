Cybersécurité résiliente et de proximité : IMS Networks s’implante à Lyon

IMS Networks étend son ancrage territorial avec une nouvelle agence à Lyon. Cette nouvelle implantation vise à offrir proximité, résilience et qualité de service aux clients, tout en accompagnant la gestion de leurs infrastructures numériques critiques. Elle confirme l’engagement d’IMS Networks à investir durablement dans les territoires, en plaçant l’excellence opérationnelle et la confiance numérique au cœur de son développement.

Avec l’arrivée d’Estelle Tugtekin, Business Developer, l’agence propose des solutions sur-mesure en cybersécurité (NSOC 24/7, sécurité industrielle, protection DDoS, conformité NIS2) et en infogérance (SD-WAN, MPLS, infrastructures optiques et protection quantique). Estelle Tugtekin met sa solide expérience au service du rayonnement régional de l’entreprise, avec un style qui lui est propre : l’écoute, le sens du relationnel et le goût des échanges constructifs. Elle devra développer les expertises d’IMS Networks en AURA, identifier les besoins locaux et construire des partenariats durables.

« La région Rhône-Alpes est un territoire stratégique pour IMS Networks. En ouvrant une nouvelle agence, nous démontrons notre attachement à nous rapprocher de nos clients pour les accompagner de bout en bout dans la conception et l’exploitation de leurs projets cyber. Notre approche pour un numérique plus résilient et plus responsable constitue un différenciateur fort qui nous permet de construire des relations de confiance durables et d’apporter de solides garanties pour protéger les infrastructures critiques de nos clients. »

Pour ancrer cette dynamique de développement, IMS Networks rejoint des acteurs majeurs du numérique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, comme Numericalpes et l’ADIRA. Une étape clé pour devenir un partenaire de confiance incontournable dans la région.