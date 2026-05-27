Déclaration du Conseil de Surveillance de STMicroelectronics

Amsterdam, le 27 mai 2026 – A la suite de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de STMicroelectronics N.V. (NYSE : STM) qui s’est tenue aujourd’hui à Amsterdam (Pays-Bas), les membres du Conseil de Surveillance de ST ont nommé respectivement M. Armando Varricchio en tant que Président (Chairman) et M. Nicolas Dufourcq comme Vice-Président (Vice-Chairman) du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois ans expirant à la fin de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2029.

Les biographies de MM. Varricchio et Dufourcq sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.st.com).

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 49 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d’affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici la fin 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

Pour plus d’informations, contacter :

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :

Jérôme Ramel

Vice-Président exécutif, Développement Corporate & Communication externe intégrée

Tél : +41 22 929 59 20

jerome.ramel@st.com

RELATIONS PRESSE :

Nelly Dimey

Mobile : 06 75 00 73 39

nelly.dimey@st.com

Pièce jointe