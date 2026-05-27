L’Association canadienne de dermatologie, en partenariat avec Mélanome Canada, offrira des dépistages gratuits du cancer de la peau sur la Colline du Parlement

OTTAWA, Ontario, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le taux de cancer de la peau ne cesse d’augmenter au pays, l’Association canadienne de dermatologie (ACD) est fière d’organiser en partenariat avec Mélanome Canada une campagne de dépistage publique. La Méla Mobile de Mélanome Canada, soutenue par Neutrogena, se rendra sur la Colline du Parlement. À bord, des dermatologues certifiés offriront bénévolement au public des dépistages gratuits du cancer de la peau. Dans le contexte national actuel de la pénurie critique de dermatologues et des longs délais d’attente, cette initiative vise à mettre en évidence à la fois le besoin urgent d’améliorer l’accès aux soins et l’impact vital que peut avoir un dépistage précoce du cancer de la peau.

« Le dépistage précoce sauve des vies, mais les trop longs délais d’attente observés partout au Canada mettent les patients en danger », souligne le Dr Mark Kirchhof, président de l’ACD. « En menant cette campagne de dépistage sur la Colline du Parlement, nous voulons donner accès aux soins tout en démontrant le rôle essentiel que jouent les dermatologues dans notre système de santé. Nous exhortons les décideurs politiques et le public à participer à nos initiatives de plaidoyer et à reconnaître que l’accès rapide aux soins dermatologiques est une nécessité pour tous les Canadiens. »

Misant sur l’élan amorcé avec sa plateforme de plaidoyer Un problème plus que bénin, l’ACD a pris l’initiative de porter son message directement dans la capitale nationale afin d’appeler à une augmentation des effectifs de dermatologues, à l’intégration des nouveaux modèles de soins en équipe et à une utilisation accrue des avancées technologiques, sous la supervision de spécialistes. Si des mesures sont prises pour mettre en œuvre ces solutions, les Canadiens bénéficieront d’un meilleur accès aux spécialistes et aux professionnels de la santé de la peau, ce qui profitera à terme à la population d’un océan à l’autre du pays. La Méla Mobile, une unité mobile de dépistage fièrement soutenue par l’ACD, sera pourvue de dermatologues certifiés qui fourniront des conseils d’experts, des évaluations sur place et des informations en matière de protection solaire et de prévention.

« Pendant que le taux d’incidence du mélanome et du cancer de la peau continue d’augmenter au Canada, beaucoup trop de Canadiens se heurtent à des obstacles considérables lorsqu’ils tentent d’accéder à des soins spécialisés », indique Falyn Katz, présidente-directrice générale de Mélanome Canada. « Notre partenariat avec l’Association canadienne de dermatologie pour amener la Méla Mobile sur la Colline du Parlement envoie un message fort. Le dépistage précoce est notre meilleure défense contre le cancer de la peau et nous avons pris des mesures immédiates pour combler les lacunes critiques en matière de soins tout en plaidant en faveur des changements systémiques dont les patients ont désespérément besoin. »

Les Canadiens et les Canadiennes sont invités à se rendre sur la Colline du Parlement pour profiter d’un dépistage, poser des questions sur la santé et la protection de la peau, et à découvrir comment l’ACD travaille en collaboration avec ses partenaires pour bâtir un avenir plus sain et plus équitable pour les patients.

À propos de l’Association canadienne de dermatologie

Fondée en 1925, l’Association canadienne de dermatologie (ACD) est une organisation de membres qui plaide pour les dermatologues du Canada en faisant valoir le rôle essentiel qu’ils jouent dans le système de soins de santé. Représentant la communauté des dermatologues certifiés, nous vouons nos efforts à l’avancement de la science dermatologique, dont la portée couvre plus de 3 000 affections de la peau, des cheveux et des ongles. Notre engagement va au-delà du soutien professionnel; nous protégeons et éduquons également le public par le biais d’initiatives exhaustives d’éducation et de notre programme de reconnaissance des produits. Pour de plus amples informations sur les initiatives de l’ACD, rendez-vous à l’adresse dermatologue.ca ou participez aux conversations qui se tiennent sur nos chaînes de médias sociaux.

À propos de Mélanome Canada

Mélanome Canada est le principal organisme national qui se consacre à la lutte contre le mélanome et le cancer de la peau. Grâce à l’éducation des patients, des proches aidants et des médecins, ainsi qu’à des initiatives de sensibilisation du public, l’organisation vise à réduire les taux d’incidence et à améliorer les résultats pour les patients.

Mélanome Canada offre des ressources éducatives complètes et des services de soutien aux patients et aux proches aidants, dont un accès à des spécialistes certifiés en soins, du coaching en oncologie, des programmes de soutien par les pairs et des groupes de soutien pour aider les Canadiens à faire face à leur cancer.

Site Web : https://melanomacanada.ca/fr/

Personne-ressource pour les questions des médias et les séances de photo

Haley McDonald, coordonnatrice des communications intégrées

media@dermatology.ca

Détails sur l’événement

Des dermatologues certifiés de l’Association canadienne de dermatologie, en partenariat avec Mélanome Canada, offriront au public des dépistages du cancer de la peau.

QUAND : le mercredi 27 mai 2026 | 9 h 30 à 17 h, HAE

le mercredi 27 mai 2026 | 9 h 30 à 17 h, HAE OÙ : Colline du Parlement, 111, rue Wellington, Ottawa (Ontario)





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