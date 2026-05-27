Volatus Aerospace présente le contrôleur de vol IA souverain canadien et la pile d'autonomie lors du CANSEC 2026

OTTAWA, Ontario, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSX : FLT) (OTCQX : TAKOF) (FSE : ABB. F) (« Volatus » ou la « Compagnie »), une entreprise mondiale de l'aérospatiale et de la défense basée au Canada, a annoncé aujourd'hui l'introduction de son contrôleur de vol propriétaire V-Cortex™ IA et système d'exploitation autonome lors de CANSEC 2026, le plus grand salon canadien spécialisé en défense, sécurité et technologies émergentes, marquant une étape importante dans l'évolution de la Compagnie vers une plateforme technologique de défense intégrée verticalement.

Développé entièrement au Canada, utilisant une propriété intellectuelle contrôlée localement, l'écosystème V-Cortex combine du matériel et un firmware avancés de contrôle de vol, des logiciels d'autonomie intégrés, l'intégration des systèmes de mission et des capacités activées par l'IA dans une architecture modulaire destinée à soutenir une large gamme de plateformes sans équipage dans les domaines aérien, terrestre et maritime.

Ce lancement marque la première introduction publique de la plateforme matérielle d'autonomie axée sur la production de Volatus et renforce la stratégie de l'entreprise visant à développer des technologies souveraines de défense canadiennes, alignées sur les besoins opérationnels émergents de l'OTAN et de ses alliés.

« C'est plus qu'un contrôleur de vol », a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus Aerospace. « V-Cortex représente la base d'un écosystème d'autonomie canadien souverain conçu pour soutenir l'avenir des systèmes intelligents sans équipage. Notre objectif est d'offrir au Canada et à ses alliés un cadre d'autonomie flexible, interopérable et contrôlé au niveau national, capable d'évoluer rapidement en fonction de l'évolution des besoins opérationnels. »

Dans le cadre du développement de la pile d'autonomie V-Cortex, Volatus reçoit des services de conseil et du financement du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (CNR) par l'entremise de son initiative d'aide à l'industrie de la défense. Le soutien IRAP du NRC aide Volatus à faire progresser des capacités autonomes capables de suivre l'évolution rapide des exigences technologiques et de missions dans des environnements opérationnels modernes.

Mesurant environ 3,5 cm x 3,5 cm et pesant moins de 15 grammes, V-Cortex est l'un des plus petits systèmes d'exploitation autonomes entièrement intégrés de sa catégorie, supportant des capacités avancées telles que l'exécution autonome de missions, la prise de décision dynamique embarquée, la navigation GNSS refusée, l'informatique en périphérie, l'intégration des chercheurs et des ciblages, des applications anti-UAS et l'interopérabilité multi-domaines.

Basé sur une architecture modulaire de systèmes ouverts (MOSA), V-Cortex est conçu pour supporter l'intégration rapide des capteurs, des charges utiles de mission, des comportements d'autonomie et des systèmes tiers sans nécessiter une refonte complète de la plateforme. L'architecture vise à soutenir les opérations autonomes distribuées, le travail en équipe sans équipage avec équipage, les applications anti-UAS et la coordination de missions multi-plateformes dans des environnements contestés et sans GNSS.

La pile d'autonomie V-Cortex est intégrée dès le début de la production dans la famille d'avions V-Series et la plateforme Condor de la société, tout en restant indépendante de la plateforme et prête à l'intégration pour une large gamme de systèmes tiers et de plateformes sans équipage.

L'introduction de l'IA V-Cortex au CANSEC place Volatus Aerospace à l'avant-garde des systèmes autonomes de nouvelle génération et renforce le rôle de l'entreprise dans le soutien des priorités de défense canadiennes et alliées grâce à des capacités intégrées de technologie, de fabrication, d'opérations et de formation.

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus Aerospace est une entreprise aérospatiale et de défense mondiale contrôlée par le Canada, offrant des systèmes intégrés sans équipage, du renseignement aérien et des services opérationnels critiques pour la mission. L'entreprise fournit des systèmes aériens sans pilote, des services de renseignement aérien, des logiciels d'autonomie et des solutions de formation avancées soutenant les infrastructures civiles, la sécurité publique et les marchés de la défense.

Grâce à sa plateforme intégrée combinant fabrication, opérations, formation et développement technologique, Volatus Aerospace permet l'adoption et la mise à l'échelle de systèmes autonomes tout en soutenant le développement des capacités aérospatiales souveraines au Canada et sur les marchés connexes.

L'entreprise exploite une plateforme mondiale soutenant les opérations de drones, la formation des pilotes, la vente d'équipements et les services de données tout en continuant d'élargir ses capacités en autonomie, opérations à distance et technologies aériennes de nouvelle génération.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations constituant des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société en ce qui concerne les activités commerciales futures, les événements, les développements et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « prévisions », « prévisions », « a l'intention », « anticipe », « cherche », « stratégie » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « voudrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. L'information prospective comprend des renseignements concernant : (i) les plans d'affaires, les perspectives d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels.

Les informations prospectives sont basées sur des données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, stratégies ou croyances opérationnelles à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la Société diffèrent substantiellement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde.

Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations jugées raisonnables par la direction à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et reposent sur des informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs importants ou des hypothèses sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses importants incluent, sans s'y limiter : la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle et les avantages potentiels pour la Compagnie; et répondre aux exigences de cotation continue de la TSX. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Les informations prospectives contenues ici sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société se nie de toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. La Bourse de Toronto n'assume aucune responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude de ce communiqué de presse.

Pour plus d'informations :

Volatus Aerospace Inc.

Rob Walker, directeur commercial +1-833-865-2887

investorrelations@volatusaerospace.com

https://volatusaerospace.com