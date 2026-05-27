Un habitant de Lawrencetown, en Nouvelle-Écosse, remporte le grand prix du concours « Trucks for Ducks », contribuant ainsi au soutien de la conservation des milieux humides par Canards Illimités Canada

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canards Illimités Canada (CIC) et le cabinet d’avocats MacGillivray Injury and Insurance Law ont annoncé que Michael McGuire, de Lawrencetown, en Nouvelle-Écosse, était le grand gagnant du deuxième tirage au sort « Trucks for Ducks ». Il remporte ainsi une fourgonnette d’aventure d’une valeur de 240 000 $, conçue pour permettre à ses passagers de profiter du plein air dans un confort luxueux.

« Mes enfants et moi sommes absolument passionnés par les activités de plein air. Nous rêvions d’un camping-car. Ce cadeau n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment ni à une famille d’explorateurs plus enthousiaste. Nous sommes absolument ravis! Les aventures que je vis avec mes enfants ne seront plus jamais les mêmes », souligne Michael McGuire.

« Nous croyons fermement à la conservation; nous sommes toujours dehors et discutons de l’avenir de la faune et de l’environnement. Un billet pour Trucks for Ducks était donc tout à fait logique pour nous.

« Et une Mercedes? Quel prix incroyable! Cela me rappelle mes missions en Afghanistan, où je conduisais entre autres une Mercedes Actros (AHSVS). La Mercedes était de loin ma préférée, et maintenant j’en possède une. Honnêtement, j’ai du mal à y croire! C’est vraiment un rêve devenu réalité. »

Trucks for Ducks rassemble des sympathisants de tout le Canada atlantique afin de contribuer à la conservation et à la restauration des milieux humides tout en célébrant l’aventure et l’exploration en plein air.

Parmi les autres prix du tirage au sort figuraient des bons de voyage d’une valeur de 10 000 $ vers l’une des quatre destinations du Canada atlantique : le parc national Kouchibouguac au Nouveau-Brunswick, le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, le Rodd Crowbush Golf & Beach Resort à l’Île-du-Prince-Édouard et le parc national du Gros-Morne à Terre-Neuve.

« Cette campagne vise à rapprocher les gens de la nature et à montrer comment les milieux humides favorisent la faune, la qualité de l’eau et la résilience naturelle de nos communautés », souligne Jamie Young, gestionnaire principale des relations avec les bénévoles et du financement chez CIC. « Chaque billet vendu a eu un impact réel dans tout le Canada atlantique. »

Depuis son lancement en juin 2024, Trucks for Ducks a incité des milliers de participants à explorer les paysages naturels du Canada. Les prix comprenaient des voyages en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans les Rocheuses, renforçant ainsi l’objectif de la campagne qui est d’amener les gens à sortir et à entrer en contact avec la nature.

Au fond, Trucks for Ducks soutient le travail de CIC visant à assurer la conservation et la restauration des milieux humides dans tout le Canada atlantique. Ces paysages jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la qualité de l’eau, la préservation de la biodiversité et l’aide apportée aux collectivités en matière d’adaptation aux changements climatiques. Les milieux humides offrent également des possibilités de loisirs telles que l’observation des oiseaux, la randonnée, la chasse et la pêche (en anglais seulement), tout en revêtant une importance culturelle pour de nombreuses communautés autochtones.

« Les milieux humides sont importants, car ils profitent à la fois à la nature et aux gens », indique Jodie Hambrook, responsable des partenariats de conservation et des relations publiques chez CIC. « Cette campagne contribue à sensibiliser le public et nous permet de poursuivre notre travail de conservation là où il est le plus nécessaire. »

Trucks for Ducks a été rendu possible grâce à la vision et au soutien financier de MacGillivray Injury and Insurance Law, qui a établi le tirage au sort et contribuer à élargir la portée de la campagne.

« Nous sommes fiers de soutenir Canards Illimités Canada et le travail qu'ils accomplissent dans l'ensemble du Canada atlantique », souligne John MacGillis, de MacGillivary Injury Law. « Cette campagne a démontré ce qu’il est possible de réaliser lorsque les collectivités s’unissent autour d’un objectif commun. Le soutien collectif apporté à Trucks for Ducks permet de réellement changer les choses pour l’environnement et pour les générations futures. »

L’intégralité des recettes du tirage au sort soutient le travail de conservation de CIC dans le Canada atlantique, contribuant à la conservation et à la restauration des milieux humides tout en favorisant l’éducation et la sensibilisation du public.

CIC remercie toutes les personnes qui ont acheté des billets et soutenu la campagne de cette année.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur canards.ca.



Découvrez les succès de CIC en matière de conservation, d’action communautaire et d’éducation dans le Canada atlantique.

Voir l'annonce du tirage au sort du grand prix « Trucks for Ducks » 2026 (en anglais seulement).

À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le plus grand organisme de conservation des terres du pays et un chef de file dans la conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s’appuie sur des données scientifiques fiables et collabore avec le gouvernement, l’industrie, les organismes sans but lucratif, les peuples autochtones et les propriétaires fonciers pour assurer la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux novateurs de CIC, rendez-vous sur www.canards.ca.

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