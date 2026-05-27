Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc conclut une entente pour la vente de la propriété Sakami au Québec

MONTRÉAL, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc (TSXV : MCC) (« Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc» ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu le 26 mai 2026 une entente (l’« Entente ») avec Visible Gold Mines Inc. (TSXV : VGD) («Visible Gold ») aux termes de laquelle Visible Gold acquerra une participation de 100 % dans la propriété Sakami (« Sakami » ou la « propriété ») située dans la région de la Baie-James au Québec (la « Transaction »).

La Transaction s’inscrit dans la stratégie de la Société visant à optimiser son portefeuille et à concentrer ses ressources en capital et en gestion sur ses actifs d’exploration au Maroc, tout en permettant à Sakami d’être développée par une société d’exploration axée sur le Québec.

Modalités de l’entente

Aux termes de l’entente, Visible Gold émettra à Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc Corp. 4 000 000 d’actions ordinaires de Visible Gold, représentant environ 9,7 % des actions ordinaires émises et en circulation de Visible Gold sur une base pro forma non diluée et environ 8,3 % sur une base pro forma entièrement diluée après la clôture.

Visible Gold accordera également à Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc une redevance NSR de 1 % sur la propriété, qui pourra être rachetée par Visible Gold pour 1 million de dollars. Les actions ordinaires feront l’objet d’une restriction de revente volontaire de trois ans, 400 000 actions ordinaires devant être libérées quatre mois après la clôture et 1,2 million d’actions ordinaires devant être libérées à chacun des premier, deuxième et troisième anniversaires de la date de clôture (la « restriction de revente volontaire »).

La conclusion de la transaction demeure assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris l’acceptation de la Bourse de croissance TSX, le cas échéant.

Eskar Capital Corporation a agi à titre d’intermédiaire dans le cadre de la transaction et recevra une commission d’intermédiation équivalant à 4 % de la valeur de la transaction, sous réserve des politiques de la Bourse de croissance TSX.

Commentaire de la direction

Pierre-Olivier Goulet, vice-président du développement corporatif de Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc, a déclaré :

« Bien que nous continuions de voir un potentiel d’exploration significatif à Sakami, l’orientation stratégique actuelle de la société vers le Maroc offre l’occasion de mettre cet actif en partenariat avec un groupe dédié à l’avancement de l’exploration au Québec. Nous croyons que Visible Gold est bien positionnée pour libérer la valeur du projet tout en permettant à Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc de maintenir son exposition par le biais d’une participation au capital et d’une redevance NSR. Cette transaction permet également à la société de concentrer davantage ses ressources financières et opérationnelles sur son portefeuille marocain en pleine croissance. »

M. Goulet a ajouté :

« Nous sommes heureux de conserver une exposition à long terme à Sakami tout en concentrant nos efforts sur l’avancement de nos initiatives d’exploration au Maroc, où nous continuons de voir d’importantes opportunités de découvertes à l’échelle d’un district et de partenariats stratégiques. »

À propos de la propriété Sakami

La propriété Sakami comprend 475 claims couvrant environ 250 km² et est située le long du contact entre les sous-provinces d’Opinaca et de La Grande, dans la région de la Baie-James au Québec. Les travaux d’exploration historiques réalisés sur la propriété comprennent des levés géophysiques, des tranchées, des échantillonnages en rainures et des campagnes de forage limitées.

À propos de Visible Gold Mines Inc.

Visible Gold Mines (TSXV : VGD) est une société d’exploration minière qui se concentre sur l’acquisition, l’exploration et le développement de projets aurifères dans la prolifique ceinture aurifère de l’Abitibi et dans la région de la Baie-James, au Québec.

À propos de Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc

Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc est une société canadienne d'exploration minière qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et, si cela se justifie, au développement de propriétés de ressources naturelles prometteuses au Canada et au Maroc.

Coordonnées

Téléphone : 579-476-7000

Courriel : info@moroccosm.com

Pierre-Olivier Goulet

Vice-président, Développement de l'entreprise

Guy Goulet

Président et chef de la direction

Énoncés prospectifs et mise en garde

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant la capacité des parties à mener à bien la Transaction selon les modalités décrites dans le présent document ; la satisfaction des conditions de clôture habituelles (y compris l'acceptation de la Bourse de croissance TSX, le cas échéant) ; le paiement de toute commission d'intermédiaire ; et les plans, objectifs et attentes de la Société concernant ses actifs marocains. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « prévoit », « s’attend à », « croit », « a l’intention de », « pourrait », « va » ou des variantes de ces mots et expressions, ou par des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « vont », « pourraient », « devraient » ou « devraient » se produire. Les informations prospectives sont fondées sur les estimations et les hypothèses de la Société à la date du présent communiqué et sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces informations, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

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