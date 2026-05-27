Les candidatures sont ouvertes pour la plateforme startup electronica Fast Forward 2026

AACHEN, Allemagne, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les candidatures sont désormais ouvertes pour electronica Fast Forward 2026, la plateforme officielle dédiée aux startups lors d’electronica Munich. La plateforme fait partie d’electronica, organisée par Messe München GmbH, Elektor soutenant l’initiative par une visibilité médiatique internationale et par des budgets médias dédiés aux startups lauréates.

L’édition 2026 marquera le 10e anniversaire de cette initiative et mettra en relation des startups hardware et deep tech avec des investisseurs, des acteurs de l’innovation en entreprise et l’industrie électronique mondiale.

Cette édition anniversaire se tiendra du 10 au 13 novembre 2026 à Messe München, dans le cadre d’electronica, le salon leader mondial de l’électronique, qui attire environ 80 000 visiteurs internationaux.

« electronica Fast Forward est devenue une plateforme importante pour les startups qui introduisent de nouvelles technologies dans l’industrie électronique. L’édition du 10e anniversaire créera une nouvelle fois des opportunités pour les fondateurs de rencontrer des décideurs, des investisseurs et la communauté électronique mondiale pendant electronica », a déclaré Caroline Pannier, Director electronica.

electronica Fast Forward sélectionnera jusqu’à 15 startups développant des technologies dans des domaines tels que les systèmes embarqués, les semi-conducteurs, le matériel d’IA, la robotique, l’électronique de puissance, la photonique et l’électronique industrielle. Les entreprises sélectionnées bénéficieront d’un stand dans l’espace Fast Forward ainsi que de l’opportunité de présenter leur technologie sur la scène Fast Forward et dans le concours officiel de pitch.

Le programme se clôturera par une cérémonie de remise des prix sur la Big Forum Stage, dans le Hall B4. Pour marquer ce jalon des 10 ans, l’édition 2026 introduira quatre catégories de prix, chacune accompagnée d’un budget média international de 25 000 € offert par Elektor afin d’accroître la visibilité mondiale des startups lauréates.

L’édition 2026 mettra également en avant trois créateurs spécialisés en électronique qui travailleront en direct sur site, réaliseront des interviews, filmeront des démonstrations et échangeront avec les visiteurs sur la scène Fast Forward et dans l’espace d’exposition.

La participation nécessite des frais de 2 500 €, couvrant la participation et les activités associées.

« Les startups qui développent des innovations hardware et deep tech ont souvent besoin de plus que de visibilité : elles doivent accéder au bon public. electronica Fast Forward les met directement en contact avec des ingénieurs, des leaders de l’industrie et des investisseurs, tout en renforçant la portée de leurs technologies grâce à une couverture médiatique internationale », a déclaré Udo Bormann, Senior Sales & Marketing Manager, Elektor.

À propos d’Elektor

Elektor est une plateforme internationale de médias et d’édition au service des ingénieurs, des makers et des professionnels de l’électronique. Grâce à ses magazines, ses canaux numériques, ses contenus techniques, ses événements et ses activités communautaires, Elektor relie l’industrie électronique à des connaissances pratiques, à des technologies émergentes et à des publics axés sur l’innovation dans le monde entier.

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Nom : Udo Bormann

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