OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 27.5.2026 KLO 16.00, JOHDON LIIKETOIMET

Oma Säästöpankki Oyj - Johdon liiketoimet - Sihvonen

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Sihvonen, Sasu

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Oma Säästöpankki Oyj

LEI: 743700LE1ECAPXC5UT18

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700LE1ECAPXC5UT18_20260521123650_73

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-27

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI4000306733

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 316 Yksikköhinta: 10.7365 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 316 Keskihinta: 10.7365 EUR

Oma Säästöpankki Oyj

Lisätietoja:

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja p. 020 758 3060

viestinta@omasp.fi

