Esri Canada nommé Municipal Changemaker par Municipal World

Points clés

Esri Canada a été désigné Municipal Changemaker (pionnier du changement dans le milieu municipal) par Municipal World pour avoir aidé les municipalités partout au Canada à utiliser les SIG et l’intelligence de localisation pour améliorer la prise de décision.

Les municipalités utilisent les SIG pour relever des défis complexes, notamment en matière de logement, d’infrastructure, d’intervention d’urgence, de résilience climatique et de prestation de services, au moyen de cartes, de tableaux de bord et de jumeaux numériques.

Esri Canada appuie le secteur municipal au-delà des logiciels en offrant des ressources gratuites, de la formation ainsi que des programmes et événements nationaux qui favorisent l’innovation et l’amélioration des retombées pour les municipalités et leurs communautés.





TORONTO, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Esri Canada, le chef de file des solutions de systèmes d’information géographique (SIG) au Canada, a été nommé Municipal Changemaker (pionnier du changement dans le milieu municipal) par Municipal World, la principale ressource indépendante au pays pour les administrations municipales depuis 1891.

« Par l’entremise de nos prix Municipal Changemaker, nous souhaitons mettre en lumière les organisations qui ont un impact concret sur le fonctionnement des municipalités et les services qu’elles offrent à leurs citoyennes et citoyens », affirme Anthony Gibbons, chef de la direction de Municipal World. « Les lauréats de l’an dernier témoignent d’un engagement envers des solutions pratiques et tournées vers l’avenir, qu’il s’agisse de réduire les taux d’arrêts cardiaques grâce à un registre de tous les défibrillateurs existants, d’offrir des solutions complètes en matière de bâtiments ou de tirer parti de l’innovation géospatiale pour transformer les données en informations exploitables à l’échelle locale. Nous sommes fiers de reconnaître des leaders innovants comme Esri Canada, dont le travail aide les municipalités à composer avec la complexité et à bâtir des collectivités plus résilientes et durables. »

Cette reconnaissance souligne la contribution d’Esri Canada à soutenir les municipalités partout au pays dans l’utilisation d’outils puissants de cartographie et d’analyse, afin de devenir plus connectées et axées sur les données, et ainsi favoriser une meilleure prise de décision.

« Presque tous les enjeux municipaux comportent une dimension géographique. Les SIG permettent aux décideurs de relier les données sur les actifs et les opérations municipales grâce à des cartes dynamiques, des tableaux de bord et des jumeaux numériques, afin de prendre de meilleures décisions », explique Alex Miller, président d’Esri Canada. « Qu’il s’agisse d’infrastructures résilientes face aux changements climatiques, de développement du logement, de santé ou d’intervention d’urgence, les SIG transforment l’administration municipale. Nous sommes heureux de voir leur impact reconnu. »

Renforcer la prise de décision à l’échelle municipale et ses retombées

La technologie ArcGIS d’Esri intègre tout, de bout en bout, partout dans l’entreprise. La municipalité régionale d’Halifax s’appuie sur la technologie SIG depuis plus de 35 ans et utilise l’intelligence de localisation pour éclairer ses décisions, gérer ses actifs, mobiliser la population et stimuler l’innovation dans plusieurs secteurs d’activité.

« Notre utilisation des SIG à la municipalité a évolué de la gestion traditionnelle des terres à l’amélioration des services tels que l’urbanisme, le logement et le développement, la réponse aux incendies et aux catastrophes, le changement climatique et la gestion de la circulation routière », note Paul Shaffelburg, directeur de l’analyse et de la visualisation des données pour la municipalité. « Les SIG font partie de la solution à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes heureux de constater que nos efforts concertés pour appliquer la technologie de manière stratégique permettent d’obtenir de meilleurs résultats pour notre communauté. »

Un partenaire de confiance, bien plus qu’un fournisseur technologique

L’engagement d’Esri Canada envers le secteur municipal dépasse largement la fourniture de logiciels et de services. En tant que partenaire stratégique qui favorise le développement de communautés intelligentes, l’entreprise met en œuvre des initiatives et offre des ressources gratuites pour aider les municipalités à prospérer.

« Les municipalités doivent innover pour relever les défis d’aujourd’hui », ajoute Steve Czajka, gestionnaire du programme municipal à Esri Canada. « Le fait d’être nommé Municipal Changemaker confirme nos efforts pour donner aux leaders municipaux les moyens d’exploiter l’intelligence de localisation, leur permettant de transformer les données en informations concrètes afin de bâtir des communautés plus intelligentes, plus résilientes et plus durables. »

Pour en savoir plus sur la façon dont Esri Canada transforme l’administration municipale, visitez le site esri.ca/gouvernment.

À propos des pionniers du changement dans le milieu municipal de Municipal World

Les prix Municipal Changemaker de Municipal World mettent en lumière des organisations et des leaders qui contribuent de façon tangible à l’innovation et à l’amélioration du secteur municipal canadien. Les pionniers du changement se démarquent par leur capacité à aider les municipalités à relever des défis complexes grâce à des approches novatrices, des partenariats stratégiques et des solutions évolutives qui génèrent des retombées concrètes pour les communautés. Piloté par Municipal World, une plateforme nationale de référence au service des professionnels municipaux depuis 1891, ce programme souligne le leadership, la vision et l’engagement de pionniers qui contribuent activement à faire progresser les communautés locales. Pour de plus amples renseignements, consultez le site municipalworld.com/mw-spotlight.

À propos d’Esri Canada

Fondée en 1984, Esri Canada offre des systèmes d’information géographique (SIG) qui permettent aux entreprises, aux gouvernements et aux établissements d’enseignement de prendre rapidement des décisions éclairées en mobilisant la puissance de la cartographie et des analyses spatiales. Ces systèmes aident les organisations à optimiser la gestion de leurs ressources, à améliorer leur planification et à renforcer la collaboration à l’interne comme à l’externe. Les produits et les services d’Esri Canada contribuent à faire progresser la transformation numérique. L’entreprise, dont le siège social se trouve à Toronto, sert plus de 14 000 organisations à partir de 14 bureaux partout au Canada. Esri Canada a été reconnue comme l’une des sociétés les mieux gérées au Canada pendant treize années consécutives. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site esri.ca/fr. Suivez Esri Canada sur X Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Esri Canada

Joy Chan

Gestionnaire des relations publiques et des communications d’entreprise

press@esri.ca

Municipal World

Adina Chirita

Chef de marque, stratégie de projet

adina@municipalworld.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/55e6932c-39b5-46ae-b43b-2d9881549f11/fr