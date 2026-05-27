Déclaration de Bombardier concernant l’intention du gouvernement du Canada relative à la nouvelle flotte d’avions d’alerte lointaine et de contrôle aéroportés

OTTAWA, Ontario, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier salue la décision du gouvernement fédéral d’investir dans l’industrie canadienne en privilégiant une solution fabriquée au Canada, basée sur l’avion Bombardier Global 6500. Nous tenons également à féliciter notre partenaire de longue date, Saab, qui a été sélectionné comme le fournisseur privilégié pour la flotte canadienne d’alerte lointaine et de contrôle aéroportés (AEW&C) avec sa solution GlobalEye.

L’intention de confier les travaux de modification et d’intégration de la solution GlobalEye au Canada, qui seront réalisés par des travailleurs canadiens qualifiés du secteur aérospatial, illustre parfaitement la mise en œuvre d’une stratégie industrielle de défense solide et globale, axée sur la fabrication au Canada.

Depuis des années, Bombardier livre fièrement ses avions Global à Saab afin qu’ils soient transformés en GlobalEye. Cette annonce canadienne ouvre la voie à une collaboration plus étendue : Bombardier entame des discussions avec Saab pour diriger le programme de modification et pour jouer un rôle industriel de premier plan au Canada dans le cadre d’exportations potentielles de cette solution, le tout afin de maximiser les avantages à long terme que le Canada tirera de cet achat stratégique.

Nous disposons de l’expertise nécessaire, nous entretenons une relation de longue date et fructueuse avec Saab, et nous avons des décennies d’expérience dans la livraison et la modification d’avions destinés aux missions les plus exigeantes au monde.

C’est un signe encourageant pour l’industrie canadienne et pour nos forces militaires, qui pourront bénéficier d’une solution de surveillance moderne et à la fine pointe de la technologie pour notre vaste pays.

Cette annonce souligne encore davantage la polyvalence de l’avion Bombardier Global 6500 ainsi que son rôle grandissant au Canada. En décembre, le gouvernement fédéral a annoncé l’achat de six avions Global 6500 afin de renforcer la capacité de transport aérien à missions multiples de l’Aviation royale canadienne, et en mars, le Conseil national de recherches a annoncé l’acquisition d’un avion Global 6500 pour des activités cruciales de recherche et développement.

Louise Solomita

Responsable des relations publiques

Bombardier Défense

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