VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 18 mai au 22 mai 2026

Nanterre, le 27 mai 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 18 mai au 22 mai 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 18 mai au 22 mai 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 18/05/2026 FR0000125486 500 122,5800 AQEU VINCI 18/05/2026 FR0000125486 6 330 122,4364 CEUX VINCI 18/05/2026 FR0000125486 800 122,5688 TQEX VINCI 18/05/2026 FR0000125486 76 734 123,7932 XPAR VINCI 19/05/2026 FR0000125486 5 523 124,3102 AQEU VINCI 19/05/2026 FR0000125486 36 942 124,2836 CEUX VINCI 19/05/2026 FR0000125486 4 600 124,3614 TQEX VINCI 19/05/2026 FR0000125486 35 018 124,3306 XPAR VINCI 20/05/2026 FR0000125486 1 050 122,5238 AQEU VINCI 20/05/2026 FR0000125486 7 028 122,6800 CEUX VINCI 20/05/2026 FR0000125486 200 122,5500 TQEX VINCI 20/05/2026 FR0000125486 79 913 123,5013 XPAR VINCI 21/05/2026 FR0000125486 2 281 123,3585 AQEU VINCI 21/05/2026 FR0000125486 28 595 123,2407 CEUX VINCI 21/05/2026 FR0000125486 650 123,2231 TQEX VINCI 21/05/2026 FR0000125486 55 474 123,7309 XPAR VINCI 22/05/2026 FR0000125486 7 744 122,4021 AQEU VINCI 22/05/2026 FR0000125486 28 762 123,1087 CEUX VINCI 22/05/2026 FR0000125486 6 350 122,3933 TQEX VINCI 22/05/2026 FR0000125486 44 744 123,3868 XPAR TOTAL 429 238 123,6100

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe