VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 18 mai au 22 mai 2026

 | Source: VINCI VINCI

  

Nanterre, le 27 mai 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 18 mai au 22 mai 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 18 mai au 22 mai 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI18/05/2026FR0000125486500122,5800AQEU
VINCI18/05/2026FR00001254866 330122,4364CEUX
VINCI18/05/2026FR0000125486800122,5688TQEX
VINCI18/05/2026FR000012548676 734123,7932XPAR
VINCI19/05/2026FR00001254865 523124,3102AQEU
VINCI19/05/2026FR000012548636 942124,2836CEUX
VINCI19/05/2026FR00001254864 600124,3614TQEX
VINCI19/05/2026FR000012548635 018124,3306XPAR
VINCI20/05/2026FR00001254861 050122,5238AQEU
VINCI20/05/2026FR00001254867 028122,6800CEUX
VINCI20/05/2026FR0000125486200122,5500TQEX
VINCI20/05/2026FR000012548679 913123,5013XPAR
VINCI21/05/2026FR00001254862 281123,3585AQEU
VINCI21/05/2026FR000012548628 595123,2407CEUX
VINCI21/05/2026FR0000125486650123,2231TQEX
VINCI21/05/2026FR000012548655 474123,7309XPAR
VINCI22/05/2026FR00001254867 744122,4021AQEU
VINCI22/05/2026FR000012548628 762123,1087CEUX
VINCI22/05/2026FR00001254866 350122,3933TQEX
VINCI22/05/2026FR000012548644 744123,3868XPAR
      
  TOTAL429 238123,6100 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 18-05-26 au 22-05-26 vF.
GlobeNewswire

Recommended Reading

 