Soitec Publie Le Chiffre D’affaires Du Quatrième Trimestre Et Les Résultats Annuels De Son Exercice Fiscal 2026

SOITEC PUBLIE LES RÉSULTATS ANNUELS DE SON EXERCICE 2025-2026

DISCIPLINE D’EXÉCUTION ET RETOUR À UN FREE CASH FLOW POSITIF :

CAP SUR UNE CROISSANCE RENTABLE ET DURABLE

+25% de croissance séquentielle du chiffre d’affaires au T4’26, à périmètre et taux de change constants par rapport au T3’26, au-dessus de l’objectif d’environ 20%

Chiffre d’affaires de l’exercice 2025-2026 de 592 M€, en baisse de 34% sur un an en données publiées et de 30% à périmètre et taux de change constants, reflétant la poursuite de la correction des stocks clients

Forte dynamique du Photonics-SOI, relais de croissance majeur porté par le rapide développement des data centers IA, avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 100 M$

25,4% de marge 1 d’EBITDA 2 et retour à un Free Cash Flow positif à 63 M€ sur l’exercice 2025-2026, illustrant une discipline d’exécution et une gestion stricte du besoin en fonds de roulement

Ratio dette nette / EBITDA 2 de 0,4x, reflétant un bilan robuste

Positionnement stratégique renforcé en vue de la prochaine phase d’expansion, axée sur l’exécution et la discipline financière

Chiffre d’affaires du T1’27 attendu en croissance d’environ 15% sur un an, à périmètre et taux de change constants ; Soitec travaille à réduire la saisonnalité de son chiffre d’affaires

Investissements attendus autour de 100 M€ pour l’exercice 2026-2027, contre 135 M€ pour l’exercice 2025-2026

Bernin (Grenoble), France, le 27 mai 2026 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé pour le quatrième trimestre et ses résultats annuels de l’exercice 2025-2026 (période close le 31 mars 2026).

Laurent Rémont, Directeur général de Soitec a déclaré : « Dans un environnement exigeant et incertain, la performance de Soitec au titre de l’exercice 2025-2026 reflète des dynamiques contrastées selon les marchés finaux, ainsi que les actions engagées par le Groupe afin de retrouver une génération de trésorerie positive. Dans ce contexte, Soitec a maintenu sa discipline d’exécution, permettant un retour à un Free Cash Flow positif et un renforcement de sa situation financière, préalables à une croissance rentable et durable. Le T4’26 marque une amélioration séquentielle par rapport au T3’26, supérieure à nos objectifs. La dynamique est toujours soutenue dans les activités liées à l’Intelligence Artificielle, en particulier dans le Photonics-SOI, pilier de l’expansion du Groupe sur les marchés à forte croissance. Notre priorité, en tant qu’équipe, est de capitaliser sur ces acquis, dans une optique résolue de création de valeur. Je suis convaincu que Soitec est bien positionné pour ouvrir un nouveau chapitre de croissance. »

Chiffre d’affaires du T4’26 – Amélioration séquentielle

Chiffre d’affaires consolidé du T4 de l’exercice 2025-2026 par marché final

T4’26 T4’25 Evolution (En millions d’euros) % en données publiées % à périmètre

et changes constants Communications mobiles 100 220 -54% -52% Edge & Cloud AI 64 63 +2% +6% Automobile & Industrie 38 45 -16% -12% Chiffre d’affaires 202 328 -38% -36%

Soitec a réalisé un chiffre d’affaires de 202 millions d’euros au T4’26, en retrait de 38% sur un an en données publiées et de 36% à périmètre et taux de change constants. Cette baisse reflète principalement la contraction des volumes liée à la poursuite de la correction des stocks chez les clients RF-SOI, à la faiblesse persistante du marché automobile, et à un effet mix/prix défavorable. Elle a été partiellement compensée par la forte dynamique des marchés liés à l’Intelligence Artificielle (IA).

Le chiffre d’affaires s’est amélioré séquentiellement au T4’26, porté par des effets de saisonnalité favorables, en croissance de 25% par rapport au T3’26 à périmètre et taux de change constants, au-dessus de l’objectif initial qui était d’environ 20%.

Les performances se sont avérées contrastées d'un marché final à l'autre. L’activité Communications mobiles reste affectée par la correction des stocks chez les clients RF-SOI dans un marché des smartphones en recul, tandis que la faiblesse du chiffre d’affaires de l’activité Automobile & Industrie reflète une demande finale toujours atone. La dynamique commerciale liée à l’IA demeure soutenue, portée par la pénétration croissante du Photonics-SOI dans les émetteurs-récepteurs optiques enfichables (pluggable optical transceivers), ainsi que par l’augmentation des volumes livrés pour les qualifications industrielles dans les systèmes optiques co-packagés (CPO), en prévision de la montée en puissance à venir.

Communications Mobiles (env. 50% du chiffre d’affaires au T4’26) – Poursuite du déstockage chez les clients RF-SOI ; accélération de l’adoption du POI

Le chiffre d’affaires de l’activité Communications mobiles s’est établi à 100 millions d’euros au T4’26, en baisse de 52% à périmètre et taux de change constants par rapport au T4’25. La forte baisse des volumes, reflétant le déstockage chez les clients, a été partiellement compensée par un effet mix légèrement positif.

Les ventes de RF-SOI ont reculé sur un an dans un contexte de réduction des stocks chez les clients. Cette correction progresse conformément à nos attentes, même si les niveaux de stocks restent élevés. Dans ce contexte, Soitec continue de renforcer sa différenciation technologique, conservant son statut de référence du secteur.

Les ventes de POI (Piezoelectric-on-Insulator) ont progressé aussi bien sur un an qu’en séquentiel, l’adoption par l’écosystème fabless US de premier plan compensant une demande plus faible en Asie. Le POI continue de gagner du terrain dans les filtres à ondes acoustiques de surface (SAW) avancés destinés aux smartphones 5G. La visibilité à moyen terme est renforcée par l’accord de longue durée récemment signé avec Skyworks, qui conforte le positionnement du POI comme substrat clé des architectures de nouvelle génération.

Les ventes de FD-SOI sont restées atones, son adoption progressant toutefois, soutenue par plusieurs design wins importants dans les solutions de connectivité de nouvelle génération. L’adoption du FD-SOI pour les applications 5G à ondes millimétriques (mmWave) progresse, portée par le design win majeur annoncé le trimestre dernier sur des smartphones haut de gamme aux États-Unis, reflétant un engagement client soutenu.

Edge & Cloud AI (env. 32% du chiffre d’affaires au T4’26) – Dynamique positive portée par les applications liées à l'IA

Le chiffre d’affaires de l’activité Edge & Cloud AI a atteint 64 millions d’euros au T4’26, en hausse de 6% sur un an à périmètre et taux de change constants. Cette progression reflète un effet volume positif.

Les ventes de Photonics-SOI ont enregistré une forte croissance sur un an, soutenues par les investissements continus dans les infrastructures Cloud destinées aux applications d’intelligence artificielle. Cette dynamique a été portée par l’adoption croissante des solutions de Photonics-SOI pour les émetteurs-récepteurs optiques à très haut débit et large bande passante.

Le Photonics-SOI demeure un relais de croissance majeur et un pilier de l’exposition grandissante du Groupe aux marchés liés à l’IA. La demande est soutenue par l’adoption structurelle des interconnexions optiques dans les architectures de data centers de nouvelle génération. La capacité de Soitec à fournir des produits différenciés et à forte valeur ajoutée à la chaîne de valeur des infrastructures d’IA renforce la position solide du Groupe dans les émetteurs-récepteurs optiques enfichables (pluggable optical transceivers), ainsi que sa montée en puissance dans les architectures optiques co-packagées (CPO).

Les ventes de FD-SOI sont restées globalement stables sur un an, compte tenu d’une base de comparaison défavorable, tandis que la dynamique d’adoption sous-jacente demeure solide. La technologie FD-SOI reste un catalyseur clé pour les applications IoT embarquées liées à l’IA dans les secteurs grand public, industriel et de la santé, grâce à ses avantages uniques en matière d’efficacité énergétique, de performances, de gestion thermique et de fiabilité. La forte demande des clients, soutenue par un accord à long terme conclu avec un client stratégique, offre au Groupe une visibilité importante.

Automobile & Industrie (env. 19% du chiffre d’affaires au T4’26) - Gestion prudente des stocks par les clients dans un environnement de demande atone

Le chiffre d’affaires de l’activité Automobile & Industrie s’est établi à 38 millions d’euros au T4’26, en baisse de 12% sur un an à périmètre et taux de change constants. Ce recul reflète principalement la faiblesse persistante des marchés finaux, ainsi que des niveaux de stocks chez les clients supérieurs aux moyennes historiques sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. À défaut de signes tangibles de reprise sur les marchés finaux et de fin de déstockage clients, l’activité Automobile de Soitec devrait rester limitée.

Les ventes de substrats Power-SOI, utilisés dans les systèmes intelligents de contrôle de puissance pour les véhicules électriques, ont reculé au T4’26 sur un an, reflétant la faiblesse persistante des marchés finaux et la prudence des prises de commandes. Le calendrier des livraisons dans le cadre d’un accord à long terme avec un client stratégique entraîne une concentration des volumes et du chiffre d’affaires au T4.

Les ventes de FD-SOI sont restées globalement stables sur un an, soutenues par la montée en puissance des volumes destinés aux microcontrôleurs automobiles. À plus long terme, avec l’accélération de l’adoption des systèmes ADAS, cette technologie s’impose comme un élément clé pour répondre aux besoins analogiques et mixtes des radars et microcontrôleurs automobiles, permettant aux véhicules de nouvelle génération de mieux percevoir et interpréter leur environnement, tout en optimisant leur efficacité énergétique. Le FD-SOI redéfinit les performances des radars automobiles en combinant capteurs de précision et traitement de l’IA en périphérie (Edge AI).

Chiffre d’affaires annuel consolidé de l’exercice 2025-2026 – Recul lié aux volumes, avec des tendances contrastées selon les marchés finaux

Chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2025-2026 par marché final

Fiscal

2026 Fiscal

2025 Evolution (En millions d’euros) % en données publiées % à périmètre

et changes constants Communications mobiles 309 546 -43% -41% Edge & Cloud AI 214 216 -1% +8%* Automobile & Industrie 69 129 -47% -44% Chiffre d’affaires 592 891 -34% -30%

* Edge & Cloud AI en hausse de +19% hors Imager-SOI

Le chiffre d’affaires annuel consolidé s’établit à 592 millions d’euros au titre de l’exercice 2025-2026, en baisse de 34% en données publiées par rapport à l’exercice 2024-2025. Cette évolution se décompose en un recul de 30% à périmètre et taux de change constants, un effet périmètre négatif de 1% et un effet de change défavorable de 3%.

La performance de l’exercice reflète une contraction des volumes dans un environnement hétérogène. La forte augmentation du chiffre d’affaires de l’activité Edge & Cloud AI, portée par la contribution croissante du Photonics-SOI, a été compensée par la baisse des revenus des activités Communications mobiles et Automobile & Industrie.

Le chiffre d’affaires de l’activité Communications Mobiles s’est établi à 309 millions d’euros au titre de l’exercice 2025-2026, en baisse de 41% sur un an à périmètre et taux de change constants. Ce recul résulte principalement de la baisse des volumes de RF-SOI, compte tenu de la poursuite de la correction des stocks clients tout au long de l’exercice.

Le chiffre d’affaires de l’activité Edge & Cloud AI s’élève à 214 millions d’euros au titre de l’exercice 2025-2026, soit une hausse de 8% sur un an à périmètre et taux de change constants. Hors Imager-SOI, l'activité affiche +19% de croissance. Cette évolution reflète une dynamique positive des volumes et du mix produit, notamment dans les activités liées à la photonique, ainsi que la contribution du FD-SOI dans les applications d’Edge AI. La forte croissance du Photonics-SOI se poursuit, avec un chiffre d’affaires dépassant les 100 millions de dollars sur l’exercice 2025-2026, un seuil de ventes atteint plus tôt qu’anticipé. Cela marque une étape importante dans l’expansion de Soitec au sein des architectures de data centers pour l’intelligence artificielle, un marché à forte croissance.

Le chiffre d’affaires de l’activité Automobile & Industrie a atteint 69 millions d’euros au titre de l’exercice 2025-2026, en baisse de 44% sur un an à périmètre et taux de change constants. Ce déclin reflète principalement la baisse des volumes dans un environnement de marché dégradé, accentué par des niveaux de stocks chez les clients toujours élevés.

Porté par la dynamique globale de l’IA sur l'ensemble du portefeuille, le Groupe voit le FD-SOI et Photonics-SOI s'imposer comme des technologies clés pour l'IA, enregistrant une hausse combinée de +25% sur un an. Ces technologies répondent aux besoins essentiels des infrastructures d’IA, qu’il s’agisse de la connectivité haut débit des data centers ou des capacités de traitement embarqué à basse consommation énergétique, notamment dans les objets connectés. Cette performance illustre l’accélération de la demande liée à l’IA et la transition du secteur vers une architecture hybride, positionnant Soitec comme un acteur clé du traitement fluide des données, du Cloud haute performance jusqu’à l’Edge à forte efficacité énergétique.

Profitabilité de l’exercice 2025-2026 affectée par la réduction des stocks dans un environnement difficile

Compte de résultat consolidé (1 ère partie)

(En millions d’euros) Fiscal

2026 Fiscal

2025 Evolution Chiffre d’affaires 592 891 -34% Marge brute 96 286 -66% En pourcentage du chiffre d’affaires 16,3% 32,1% Coûts de Recherche & Développement (nets) (45) (85) -47% Frais généraux, administratifs et commerciaux (59) (65) -10% Résultat opérationnel courant (8) 136 En pourcentage du chiffre d’affaires (1,3)% 15,2% Autres produits et charges opérationnels (123) (16) Résultat opérationnel (131) 119 EBITDA2 151 298 -49% En pourcentage du chiffre d’affaires 25,4% 33,5%

La marge brute s’est établie à 96 millions d’euros (16,3% du chiffre d’affaires), contre 286 millions d’euros au titre de l’exercice 2024-2025 (32,1% du chiffre d’affaires). Cette baisse reflète principalement :

une réduction volontaire des niveaux de production, afin d’aligner l’activité industrielle du Groupe avec ses objectifs de réduction des stocks et la demande des marchés finaux ;

un environnement prix/mix défavorable ;

un impact de change négatif ;

des volumes de ventes plus faibles, notamment en RF-SOI, dans un contexte de poursuite de la correction des stocks clients.

Ces effets ont été partiellement compensés par une gestion stricte des coûts et l’amélioration de l’efficacité industrielle.

Le résultat opérationnel courant s’affiche en perte de 8 millions d’euros au titre de l’exercice 2025-2026, contre un bénéfice de 136 millions d’euros au titre de l’exercice 2024-2025, reflétant principalement la baisse de la marge brute, partiellement compensée par la réduction des charges opérationnelles.

Les dépenses nettes de R&D ont diminué à 45 millions d’euros (7,6% du chiffre d’affaires), contre 85 millions d’euros (9,5%). Les dépenses brutes de R&D avant capitalisation ont reculé de 25%, à 114 millions d’euros, principalement en raison de la baisse des achats de matières premières et de l’absence de coûts liés à Dolphin Design, cédé au cours de l’exercice 2024-2025. Le Groupe a également bénéficié d’une hausse des subventions et crédits d’impôt recherche, tout en maintenant des investissements ciblés en innovation pour préparer le retour à une croissance rentable et durable.

Les frais généraux, administratifs et commerciaux ont diminué à 59 millions d’euros (10,0% du chiffre d’affaires), contre 65 millions d’euros (7,3%), reflétant la poursuite d’une discipline de coûts stricte, incluant notamment la baisse des rémunérations variables et en actions, ainsi que l’impact de la cession de Dolphin Design.

Les autres charges opérationnelles ressortent à 123 millions d’euros, reflétant principalement 105 millions d’euros de charges de dépréciation, dont 41 millions d’euros liés aux actifs SmartSiC™, 29 millions d’euros relatifs à l’extension du site de Pasir Ris à Singapour, la dépréciation d’avances fournisseurs à long terme, ainsi qu’une perte liée à un complément de prix (« earn-out ») dans le cadre de la cession de Dolphin Design. En conséquence, Soitec a enregistré une perte opérationnelle de 131 millions d’euros au titre de l’exercice 2025-2026, contre un résultat opérationnel positif de 119 millions d’euros au titre de l’exercice 2024-2025.

L’EBITDA2 a reculé à 151 millions d’euros au titre de l’exercice 2025-2026, contre 298 millions d’euros au titre de l’exercice 2024-2025. La marge1 d’EBITDA2 s’est établie à 25,4% du chiffre d’affaires (contre 33,5% au titre de l’exercice 2024-2025). L’érosion de la marge a été contenue grâce à une gestion rigoureuse des coûts et aux ajustements opérationnels mis en œuvre tout au long de l’exercice.

Compte de résultat consolidé (2 ème partie)

(En millions d’euros ) Fiscal

2026 Fiscal

2025 Résultat opérationnel courant (131) 119 Résultat financier net (31) (9) Charge d’impôt (61) (19) Résultat net des activités poursuivies (222) 91 Résultat net des activités abandonnées 2 1 Résultat net, part du Groupe (220) 92 Résultat net courant3 (14) 109 Résultat net de base par action (en euros) (6,17) 2,57 Résultat net dilué par action (en euros) (6,17) 2,56 Résultat net courant de base par action (en euros) (0,38) 3,07 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 35 674 488 35 670 651 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires dilué 35 674 488 35 868 688

Le résultat financier net représente une perte de 31 millions d’euros au titre de l’exercice 2025-2026, contre une perte de 9 millions d’euros pour l’exercice 2024-2025. Ce résultat intègre 23 millions d’euros de charges d’intérêts ainsi qu’une perte de change exceptionnelle de 17 millions d’euros enregistrée au T1’26, résultant principalement de la réévaluation des expositions de bilan en devises liée à la dépréciation du dollar américain, partiellement compensées par 13 millions d’euros de produits financiers. La politique antérieure du Groupe visait à protéger le compte de résultat contre l’exposition au risque de change ; à l’issue d’une revue approfondie, les expositions de bilan en devises font désormais l’objet d’une couverture.

La charge d’impôt s’est élevée à 61 millions d’euros au titre de l’exercice 2025-2026, contre 19 millions d’euros au titre de l’exercice 2024-2025, reflétant principalement la baisse des actifs d’impôts différés reconnus au titre des reports déficitaires.

Le résultat net courant³ représente une perte de 14 millions d’euros au titre de l’exercice 2025-2026, contre un bénéfice de 109 millions d’euros au titre de l’exercice 2024-2025, principalement en raison de la dégradation du résultat opérationnel, de charges de dépréciation non récurrentes d’un montant de 105 millions d’euros et de la hausse des charges financières.

Le résultat net du Groupe s’affiche en perte de 220 millions d’euros au titre de l’exercice 2025-2026, contre un bénéfice de 92 millions d’euros pour l’exercice 2024-2025.

Retour à un Free Cash Flow positif grâce à une gestion disciplinée du besoin en fonds de roulement et des dépenses d’investissement

Flux de trésorerie consolidés

(En millions d’euros) Fiscal

2026 Fiscal

2025 Activités poursuivies EBITDA2 151 298 Stocks 24 (47) Clients et comptes rattachés 145 (30) Fournisseurs et comptes rattachés (122) (6) Autres créances et autres dettes 1 4 Variation du besoin en fonds de roulement 49 (79) Impôts payés 3 (17) Flux de trésorerie générés par l’activité 202 202 Dépenses d’investissement capitalisées (135) (230) Charges nettes d’intérêts et autres charges financières (4) 5 Free Cash Flow 63 (23)

Le Free Cash Flow est redevenu positif, s’élevant à 63 millions d’euros au titre de l’exercice 2025-2026, contre un montant négatif de 23 millions d’euros au titre de l’exercice 2024-2025. Ceci marque une étape clé de la trajectoire financière du Groupe dans un environnement de marché complexe.

Le cash-flow opérationnel s’est établi à 202 millions d’euros, stable sur un an, l’impact de la baisse de l’EBITDA2 ayant été compensé par la réduction du besoin en fonds de roulement et par une diminution des impôts décaissés.

L’évolution du besoin en fonds de roulement résulte d’une combinaison de mesures proactives et d’effets liés à l’activité, se traduisant par :

une amélioration de 71 millions d’euros sur un an de la contribution des stocks au besoin en fonds de roulement ;

une amélioration de 175 millions d’euros sur un an de la contribution des créances clients au besoin en fonds de roulement ;

une détérioration de 116 millions d’euros sur un an de la contribution des dettes fournisseurs au besoin en fonds de roulement, reflétant le ralentissement de l’activité.





Les dépenses d’investissement capitalisées ont diminué de 41% sur un an, à 135 millions d’euros. Après plusieurs années d’expansion des capacités, le Groupe a adopté une approche d’investissement plus ciblée, principalement destinée à capter les opportunités de marché dans le Photonics-SOI et le POI. La modération des dépenses d’investissement capitalisées, combinée à une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement, a constitué un levier clé du retour à un Free Cash Flow positif.

Cette performance témoigne de la capacité du Groupe à agir avec discipline pour améliorer son exécution opérationnelle et sa génération de trésorerie, posant ainsi les bases d’une croissance rentable et pérenne.

Un bilan solide et un profil de liquidité robuste

Au 31 mars 2026, Soitec conservait une structure bilancielle solide, soutenue par le retour à un Free Cash Flow positif et par une gestion financière disciplinée.

La dette financière brute s’élevait à 620 millions d’euros, reflétant le remboursement intégral des obligations convertibles OCEANE 2025 pour un montant de 325 millions d’euros, partiellement compensé par l’émission d’un prêt Schuldschein de 222 millions d’euros.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s’établissaient à 562 millions d’euros à la fin de l’exercice 2025-2026, assurant une position de liquidité robuste. La dette financière nette4 a diminué à 56 millions d’euros, contre 94 millions d’euros un an plus tôt, portée par le retour à un Free Cash Flow positif.

Le Groupe conserve un échéancier de dette équilibré, avec une maturité moyenne de 3,7 ans, un coût moyen de la dette de 3,07% et 120 millions d’euros de lignes de crédit non tirées, offrant une flexibilité financière importante.

Le ratio dette nette / EBITDA2 s’est établi à 0,4x, soulignant la solidité de la structure financière du Groupe et sa capacité à soutenir une future croissance rentable.

Perspectives pour l’exercice 2026-2027

Soitec anticipe un chiffre d’affaires du T1’27 en croissance d’environ 15% à périmètre et taux de change constants par rapport à l’exercice précédent, reflétant en partie les actions engagées pour réduire la saisonnalité. En conséquence, l’amélioration séquentielle attendue au cours du reste de l’exercice 2026-2027 devrait être moins marquée que lors des exercices précédents.

La dynamique du Photonics-SOI s’accélère et le Groupe mobilise l’outil industriel afin de répondre à la demande croissante et à l’essor des volumes. La trajectoire demeure conditionnée par plusieurs scénarios possibles ; le Groupe gère cette incertitude avec ambition, flexibilité et discipline.

Soitec a couvert environ 95% de son exposition nette au risque de change pour l’exercice 2026-2027, à un taux moyen de 1,19 EUR/USD.

La rentabilité de l’exercice 2026-2027 devrait être affectée par un faible taux d’utilisation des usines, un effet de change défavorable et une baisse de certaines subventions.

Les investissements sont attendus autour de 100 millions d’euros pour l’exercice 2026-2027, contre 135 millions d’euros pour l’exercice 2025-2026, reflétant une approche d’investissement disciplinée et sélective.

Soitec demeure concentré sur l’exécution de ses principaux leviers opérationnels, notamment l’élargissement du portefeuille produits et l’adaptation de la structure de coûts, tout en maintenant ses efforts sur la réduction du besoin en fonds de roulement et les dépenses d’investissement. Une fois la correction des stocks clients RF-SOI achevée, ces actions devraient permettre au Groupe d’améliorer ses marges ainsi que sa génération de Free Cash Flow, et de renouer avec une trajectoire de croissance durable et rentable.

Principaux événements du T4’26

Soitec et NSIG prolongent leur accord de licence

Le 13 mars 2026, Soitec et le groupe chinois National Silicon Industry Group Co., Ltd. (NSIG), basé à Shanghai, ont annoncé une prolongation de dix ans de leur accord de licence de fabrication et de commercialisation, afin de répondre à la demande croissante en Chine pour les produits et technologies SOI de Soitec.

L’accord conclu avec les filiales de NSIG, Simgui et Simwings, prolonge le cadre de licence existant qui soutient leur partenariat de longue date, sans nouveau transfert de technologie, tout en réaffirmant l’engagement conjoint des parties à renforcer les droits de propriété intellectuelle de Soitec sur le SOI en Chine. Il consolide la position de Soitec sur le marché chinois des substrats innovants en forte croissance.

Soitec sécurise un accord pluriannuel pour la fourniture de wafers POI destinés à la plateforme Sky5 de Skyworks

Le 5 mars 2026, Soitec a annoncé la signature d’un accord pluriannuel visant à sécuriser la production en volume de substrats POI (Piezoelectric-On-Insulator) de pointe pour Skyworks Solutions. Cet accord prolonge la relation historique entre les deux sociétés et garantit un approvisionnement fiable et de long terme afin de répondre aux futurs besoins de Skyworks.

Dans le cadre de cet accord, Soitec fournira des plaques POI pour la plateforme Sky5 de Skyworks afin de répondre aux exigences RF élevées des smartphones 5G actuels. Parfaitement adaptée à la fabrication en grande série, la technologie POI offre un design ultra-compact et fiable, garantissant une compatibilité avec les processus d’assemblage et de mise en boîtier avancés, pour des modules Front-End. La technologie POI de Soitec offre les performances de pointe requises pour assurer la coexistence des signaux dans des environnements radiofréquences de plus en plus denses, jusqu’à plus de 3 GHz.

Evènements post-clôture

Laurent Rémont a pris ses fonctions de Directeur général de Soitec le 1er avril

À l’issue d’une période de transition engagée à la mi-mars, Laurent Rémont a officiellement succédé à Pierre Barnabé en tant que Directeur général de Soitec le 1er avril 2026.

Son parcours international reflète une expertise approfondie dans des technologies et marchés clés pour Soitec, notamment les communications mobiles, l’automobile et l’IA. Il apporte également une solide expérience dans la gestion d’activités technologiques et industrielles.

Cette nomination illustre la volonté du Conseil d’administration de poursuivre le développement du Groupe en s’appuyant sur les fondations établies ces dernières années, afin de valoriser son portefeuille diversifié de produits et de technologies, notamment autour de l’IA, et de saisir les opportunités offertes par le marché des semi-conducteurs.

Proposition de nomination de Didier Fontaine en qualité d’administrateur indépendant

Sur recommandation du Comité des Rémunérations, des Nominations et de la Gouvernance du Conseil, le Conseil d’administration soumettra les résolutions suivantes au vote des actionnaires lors de l’Assemblée générale du 29 juillet 2026 :

la nomination, pour une durée de trois ans, de Laurent Rémont, Directeur Général, en qualité d’administrateur non indépendant, ainsi que de Didier Fontaine en qualité d’administrateur indépendant, en remplacement de Maude Portigliatti, dont le mandat arrivera à échéance à l’issue de la prochaine Assemblée générale ;

le renouvellement, pour une durée de trois ans, des mandats de Christophe Gégout et de Delphine Segura Vaylet en qualité d’administrateurs indépendants.

Sous réserve de l’approbation de leur nomination par les actionnaires, Laurent Rémont rejoindra le Comité de la Stratégie, tandis que Didier Fontaine intégrera le Comité d’Audit et des Risques ainsi que le Comité de la Stratégie. Christophe Gégout continuera de présider le Comité d’Audit et des Risques jusqu’au 19 avril 2027, et Delphine Segura Vaylet continuera de présider le Comité des Rémunérations, des Nominations et de la Gouvernance du Conseil. Tous deux demeureront également membres du Comité de la Stratégie et du Comité de la Durabilité.

Didier Fontaine est Directeur général délégué (« Chief Operating Officer ») du groupe IDEMIA, en charge des fonctions Finance, Juridique, Stratégie, Fusions-Acquisitions, IT et Achats. Il bénéficie de plus de 25 années d’expérience de direction au sein de grands groupes internationaux, notamment en tant que Directeur financier chez Plastic Omnium (désormais OPmobility), Constellium, Zodiac Aerospace et Verallia Packaging. Il apporte également une solide expérience des marchés de capitaux et des relations investisseurs, acquise notamment lors des introductions en bourse de Constellium au New York Stock Exchange et de Verallia sur Euronext.

Sa nomination renforcera l’expertise du Conseil en matière de supervision financière, tout en apportant une expérience complémentaire en transformation stratégique au sein de groupes industriels et technologiques internationaux.

Le Conseil d’administration tient à remercier Maude Portigliatti pour sa contribution aux travaux du Conseil tout au long de son mandat.

À l’issue de l’Assemblée générale, et sous réserve de l’adoption des résolutions correspondantes, le Conseil d’administration de Soitec serait composé de 13 membres, dont le Directeur général, 7 administrateurs indépendants, 5 femmes et 2 administrateurs représentant les salariés.

L’ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires, ainsi que les informations détaillées relatives à la gouvernance de Soitec, seront présentées dans le Document d’enregistrement universel 2025-2026 de la Société, qui sera déposé auprès de l’AMF le 10 juin 2026.

Les résultats de l’exercice 2025-2026 seront commentés lors d’une conférence analystes et investisseurs, le 28 mai 2026 à 14h00 (heure de Paris). La réunion se déroulera en anglais.

La retransmission en direct sera accessible à l’adresse suivante :

https://soitec.engagestream.euronext.com/20260528-full-year-2026

La présentation aux investisseurs est disponible à l’adresse suivante :

https://www.soitec.com/home/investors/full-year-results-of-fiscal-year-2025---2026

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Assemblée Générale 2026

Lors de sa réunion de ce jour, le Conseil d’administration a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires le 29 juillet 2026.

Chiffre d’affaires du T1’27

Le chiffre d’affaires du T1’27 sera publié le 28 juillet 2026, après clôture du marché.

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Disclaimer

Ce document est fourni par Soitec (la « Société ») à titre d'information uniquement.

L'activité commerciale et la situation financière de la Société sont décrites dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société (qui inclut notamment le Rapport Financier annuel). La version française du Document d’Enregistrement Universel 2025-2026 sera déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 10 juin 2026. La version française du Document d’Enregistrement Universel 2025-2026, ainsi qu’une traduction anglaise à titre informatif de ce document, peuvent être consultées sur le site Internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique Entreprise - Information réglementée - Rapports financiers.

Votre attention est attirée sur les facteurs de risques décrits au chapitre 2.1 (Facteurs de risques et dispositifs de maîtrise en place) du Document d’Enregistrement Universel de la Société. Ce document contient des informations sommaires et doit être lu conjointement avec le Document d’Enregistrement Universel.

Ce document contient certaines déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs concernent les perspectives, les développements futurs et la stratégie future de la Société et sont basés sur des analyses des prévisions de bénéfices et des estimations des montants non encore déterminables. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à divers risques et incertitudes en ce qui a trait aux événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se matérialiser à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les performances futures de la Société. La survenance de tout risque décrit au chapitre 2.1 (Facteurs de risques et dispositifs de maîtrise en place) du Document d’Enregistrement Universel peut avoir un impact sur ces déclarations prospectives.

La position financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances dans le secteur dans lequel la Société opère, peuvent différer considérablement de celles contenues dans ce document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie de la Société et le développement dans le secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce document, ces éléments ne peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou du développement futurs de la Société.

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger toute déclaration prospective afin de refléter un événement ou une circonstance qui peut survenir après la date du présent document.

Ce document ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres de la Société dans un pays quelconque. Ce document, ou une partie de celui-ci, ne doit pas constituer la base ou être invoqué dans le cadre de tout contrat, engagement ou décision d'investissement.

Notamment, ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat, la souscription ou la vente de titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption de l'enregistrement en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Ni la Société ni aucune autre personne n'a l'intention de procéder à une offre publique de titres de la Société aux États-Unis.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders - SBF 120), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 600 millions d’euros au cours de son exercice 2025-2026. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de près de 2 000 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux États-Unis et en Asie. Près de 4 800 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d’informations, consultez notre site Web et suivez-nous sur LinkedIn et X : @Soitec_Official

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Relations Investisseurs : investors@soitec.com

Relations Médias : media@soitec.com

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Les informations financières et les états financiers consolidés figurant en annexe comprennent :

le chiffre d’affaires consolidé par trimestre ;

le compte de résultat consolidé de l’exercice 2025-2026 ;

le bilan au 31 mars 2026 ;

les flux de trésorerie consolidés de l’exercice 2025-2026.

Chiffres d’affaires consolidés par trimestre

Chiffres d'affaires trimestriels T1’25 T2’25 T3’25 T4’25 T1’26 T2’26 T3’26 T4’26 Fiscal

2025 Fiscal

2026



(En millions d’euros) Communications mobiles 48 124 154 220 43 76 90 100 546 309 Edge & Cloud AI 46 61 47 63 44 52 54 64 216 214 Automobile & Industrie 26 33 25 45 5 11 16 38 129 69 Chiffre d’affaires total 120 218 226 328 92 139 160 202 891 592





Evolution



T1’26/T1’25 T2’26/T2’25 T3’26/T3’25 T4’26/T4’25 Fiscal 26 / 25 (vs. année précédente) Variation publiée pér. et chgs const Variation publiée pér. et chgs const Variation publiée pér. et chgs const Variation publiée pér. et chgs const Variation publiée pér. et chgs const Communications mobiles -12% -7% -38% -39% -42% -36% -54% -52% -43% -41% Edge & Cloud AI -4% +13% -14% -9% +15% +27% +2% +6% -1% +8% Automobile & Industrie -82% -81% -68% -68% -37% -32% -16% -12% -47% -44% Chiffre d’affaires -24% -16% -36% -36% -29% -22% -38% -36% -34% -30%

Comptes consolidés de l’exercice 2025-2026

Compte de résultat consolidé

Fiscal 2026 Fiscal 2025 (En millions d’euros) (clos le 31 mars 2026) (clos le 31 mars 2025) Chiffre d’affaires 592 891 Coût des ventes (496) (605) Marge brute 96 286 Coûts de recherche et développement (45) (85) Frais généraux, commerciaux et administratifs (59) (65) Résultat opérationnel courant (8) 136 Autres charges opérationnelles (123) (16) Résultat opérationnel (131) 119 Produits financiers 13 19 Charges financières (43) (28) Résultat financier (31) (9) Résultat avant impôts (161) 110 Impôts sur les bénéfices (61) (19) Résultat après impôts des activités poursuivies (222) 91 Résultat après impôts des activités abandonnées 2 1 Résultat net de l’ensemble consolidé (220) 92 Résultat net, part du Groupe (220) 92 Résultat net courant (14) 109





Résultat net de base par action (en euros) (6,17) 2,57 Résultat net dilué par action (en euros) (6,17) 2,56 Résultat net courant de base par action (en euros) (0,38) 3,07 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 35 674 488 35 670 651 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires dilué 35 674 488 35 868 688

Bilan consolidé

Le bilan au 31 mars 2025 a été retraité. En application de la norme IAS 8, Soitec a rétrospectivement retraité en stocks certaines quantités de matières premières consignées, le montant correspondant étant enregistré en contrepartie en dettes fournisseurs afin de refléter le transfert de contrôle à réception sur ses sites.

Actifs 31 mars 2026 31 mars 2025



Retraitement 31 mars 2025 publié (En millions d’euros) Actifs non courants Immobilisations incorporelles 94 130 - 130 Immobilisations corporelles 893 1 003 - 1 003 Actifs financiers non courants 20 30 - 30 Autres actifs non courants 42 73 - 73 Impôts différés actifs 6 59 - 59 Total des actifs non courants 1 056 1 295 - 1 295 Actifs courants Stocks 220 268 37 231 Clients et comptes rattachés 280 463 - 463 Autres actifs courants 160 124 - 124 Actifs financiers courants 3 7 - 7 Trésorerie et équivalents 562 688 - 688 Total des actifs courants 1 225 1 549 37 1 512 Total de l’actif 2 282 2 844 37 2 807





Capitaux propres et passifs 31 mars 2026 31 mars 2025 Retraitement 31 mars 2025 publié (En millions d’euros) Capitaux propres Capital social 72 71 - 71 Primes liées au capital 228 228 - 228 Réserves et report à nouveau 1 059 1 280 - 1 280 Autres réserves (32) 15 – 15 Capitaux propres 1 327 1 595 - 1 595 Total des capitaux propres de l’ensemble consolidé 1 327 1 595 - 1 595 Passifs non courants Dettes financières à long terme 517 375 - 375 Provisions et autres passifs non courants 122 94 - 94 Total des passifs non courants 639 469 - 469 Passifs courants Dettes financières à court terme 103 406 - 406 Fournisseurs et comptes rattachés 53 190 37 153 Provisions et autres passifs courants 160 185 - 185 Total des passifs courants 315 780 37 743 Total du passif 2 282 2 844 37 2 807

Tableau de flux de trésorerie consolidé

Fiscal 2026 Fiscal 2025 (En millions d’euros) (clos

le 31 mars 2026) (clos le 31 mars 2025) Résultat net de l’ensemble consolidé (220) 92 dont activités poursuivies (222) 91 Dotations aux amortissements 138 140 Perte de valeur / (reprises de dépréciation) des actifs immobilisés 105 - Dotations / (reprises) aux provisions nettes 24 6 Dotations / (reprises) aux provisions pour retraite, nettes 1 0 Résultat sur cessions d’actifs 7 15 Impôts sur les bénéfices 61 19 Résultat financier net 31 9 Rémunération en actions (1) 11 Autres éléments non monétaires 7 7 Éléments non monétaires liés aux activités abandonnées (2) (1) EBITDA2 151 298 dont activités poursuivies 151 298 Stocks 24 (47) Clients et comptes rattachés 145 (30) Fournisseurs et comptes rattachés (122) (6) Autres créances et dettes 1 4 Impôts encaissés / (décaissés) nets 3 (17) Variation du BFR et impôts payés des activités abandonnées 0 (0) Variation du BFR et impôts payés 52 (96) dont activités poursuivies 52 (96) Flux de trésorerie générés par l’activité 202 201 dont activités poursuivies 202 202





Fiscal 2026 Fiscal 2025 (En millions d’euros) (clos le 31 mars 2026) (clos le 31 mars 2025) Flux de trésorerie générés par l’activité 202 201 dont activités poursuivies 202 202 Acquisitions d’immobilisations incorporelles (13) (27) Acquisitions d’immobilisations corporelles (115) (172) Intérêts financiers reçus 13 19 Acquisitions d’actifs financiers 0 4 Flux de désinvestissement des activités abandonnées 0 1 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (114) (176) dont activités poursuivies (115) (176) Emprunts et tirages de lignes de crédit 222 45 Remboursement OCEANE 2025 (325) - Remboursement d’emprunts et de dettes locatives (84) (81) Intérêts financiers versés (16) (14) Variation des parts d’intérêts sans prise ou perte de contrôle des filiales - (1) Flux de financement des activités abandonnées (0) (0) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (204) (50) dont activités poursuivies (204) (50) Effet de la variation des cours des devises (10) 4 Variation de la trésorerie nette (126) (21) dont activités poursuivies (126) (21) Trésorerie à l’ouverture 688 708 Trésorerie à la clôture 562 688





1 Marge d’EBITDA = EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires.

2 L’EBITDA représente le résultat opérationnel (EBIT) avant dépréciations et dotations aux amortissements, perte de valeur des actifs immobilisés, éléments non monétaires liés à la rémunération en actions, provisions sur les éléments de l’actif courant et provisions pour risques et charges, et le résultat de cession d’actifs. Cet indicateur de mesure ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres groupes. Il s’agit d’un complément d’information qui ne doit pas être considéré comme se substituant au résultat opérationnel ou aux flux de trésorerie générés par l’activité.

3 Le résultat net courant représente le résultat net, part du Groupe, hors événements exceptionnels significatifs survenus pendant la période qui pourraient fausser l’analyse de la performance récurrente du Groupe. Le résultat net courant de base par action correspond au résultat net de base par action divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires.

4 Dettes financières, hors passifs liés aux contrats virtuels d’approvisionnement en électricité (VPPA), diminuées de la trésorerie et équivalents de trésorerie

Pièce jointe