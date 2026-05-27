AACSB und wissenschaftliche Gesellschaften veröffentlichen Rahmenwerk zur Steigerung der Forschungswirkung in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung

TAMPA, Florida, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Business Schools stehen zunehmend unter Druck, nachzuweisen, dass ihre Forschung über den akademischen Bereich hinaus relevant ist, doch vielen fehlt dafür ein klarer Rahmen. Ein Zusammenschluss von zehn internationalen akademischen Organisationen zeigt mit der Veröffentlichung von „A Framework for Research Impact: Insights, Pathways, and Calls to Action“ nun einen möglichen Weg auf.

Der Bericht erscheint zeitgleich mit der ersten „Research Impact Conference“ der AACSB, die in Zusammenarbeit mit der Academy of Management stattfindet, und bietet Business Schools einen praxisorientierten Ansatz sowie Ressourcen, um ihre Definition, Bewertung und Kommunikation von Forschungswirkung weiterzuentwickeln.

Das von der Global Research Impact Task Force der AACSB entwickelte Rahmenwerk vermittelt ein erweitertes Verständnis des Ökosystems der Forschungswirkung, das wissenschaftliche Arbeit mit Unternehmenspraxis, Politik, Lehre und Gesellschaft verknüpft.

Global Research Impact Task Force

AACSB International

Academy of International Business

Academy of Management

American Accounting Association

American Marketing Association

Asia Academy of Management

Association for Information Systems

European Accounting Association

Journal of Operations Management

Production and Operations Management Society

Das Rahmenwerk ist das Ergebnis monatelanger Arbeit der Arbeitsgruppe und basiert auf umfangreichen Beiträgen aus dem gesamten Ökosystem der betriebswirtschaftlichen Ausbildung. Diese wurden durch weltweite Umfragen, Rundtischgespräche, Fokusgruppen, Beratungsgespräche sowie durch Rückmeldungen zu einem im Oktober 2025 veröffentlichten Entwurf erhoben. Es ermutigt Einrichtungen, gezieltere und stärker auf ihre jeweiligen Leitbilder abgestimmte Ansätze zur Förderung, Bewertung und Kommunikation von Forschungswirkung zu verfolgen.

„Zu lange wurde der Einfluss von Forschung zu eng definiert“, erklärt Lily Bi, President und Chief Executive Officer der AACSB. „Ich freue mich darauf, die Arbeit der Arbeitsgruppe aus dem vergangenen Jahr vorzustellen. Dieses Rahmenwerk unterstützt Institutionen dabei, den Fokus von der Messung von Outputs hin zum Verständnis von Outcomes und Wirkung zu verlagern.“

Der Bericht, der lediglich die erste Phase einer laufenden Initiative zur Förderung systemweiter Veränderungen darstellt, betont, dass wirkungsvolle Forschung häufig aus dem kontinuierlichen Austausch zwischen Forschenden, Praktikern, politischen Entscheidungsträgern, Lernenden und Gemeinschaften entsteht. Er unterstreicht zudem die Bedeutung, Strategie, Anreizsysteme, Kultur und Infrastruktur einer Einrichtung aufeinander abzustimmen, um vielfältige Formen der Forschungswirkung gezielt zu fördern.

Das Rahmenwerk empfiehlt Business Schools unter anderem Folgendes:

Strategien zur Stärkung der Forschungswirkung im Einklang mit ihrem jeweiligen Auftrag zu entwickeln

Die Verbindungen zwischen Forschung, Lehre und externen Beziehungen zu stärken

Ausgewogenere Ansätze zur Bewertung von Forschungswirkung zu verfolgen

Sowohl quantitative als auch qualitative Nachweise für Wirkung zu berücksichtigen

Institutionelle Rahmenbedingungen zu schaffen, die vielfältige Formen wirkungsvoller Wissenschaft fördern





Um Business Schools bei der Umsetzung zu unterstützen, umfasst das Rahmenwerk praktische Ressourcen wie ein Instrument zur Bewertung der Forschungswirkung und einen Leitfaden zum Forschungswirkungs-Ökosystem. Gemeinsam helfen diese Ressourcen Hochschulen dabei, ihre bestehenden Praktiken zu analysieren, Verbesserungspotenziale zu identifizieren und die institutionelle Ausrichtung im Hinblick auf Forschungswirkung zu stärken.

Das Rahmenwerk steht zudem im Einklang mit den AACSB Global Standards for Business Education 2026 sowie dem zugehörigen „Pathways to Impact“-Modell, die ein erweitertes Verständnis von Wirkung in der Wirtschaftsausbildung fördern.

Der Bericht schließt mit strategischen Handlungsempfehlungen für verschiedene Akteure im gesamten Forschungsökosystem – darunter wissenschaftliche Gesellschaften, Verlage, Fachzeitschriften, Medien, Ranking-Institutionen und weitere –, und ruft zu einem stärker koordinierten, gemeinschaftlichen Vorgehen auf, um die Forschungswirkung zu erhöhen und auf der bisherigen Dynamik der Arbeitsgruppe aufzubauen.

Weitere Informationen sowie den vollständigen Bericht finden Sie unter aacsb.edu/research-impact-framework.

Über AACSB

AACSB International (AACSB) wurde 1916 gegründet und verbindet Lehrende, Lernende und Unternehmen, um die nächste Generation großartiger Führungspersönlichkeiten hervorzubringen. Mit mehr als 2.000 Mitgliedsorganisationen und über 1.000 akkreditierten Business Schools weltweit ist die AACSB das größte Netzwerk für Wirtschaftsausbildung der Welt. Durch ihre globalen Standards, ihre Akkreditierung und ihre Vordenkerrolle fördert die AACSB Engagement, beschleunigt Innovationen und verstärkt den Einfluss auf die Management-Ausbildung.

aacsb.edu

mediarelations@aacsb.edu