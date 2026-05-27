L’AACSB et des sociétés scientifiques publient un cadre visant à renforcer l’impact de la recherche dans l’enseignement du commerce

TAMPA, Floride, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les écoles de commerce sont de plus en plus tenues de prouver que leurs recherches ont un impact au-delà du monde académique, alors que la plupart d’entre elles ne disposent pas d’un cadre clair pour y parvenir. Aujourd’hui, une coalition de 10 organisations académiques internationales propose une voie à suivre avec la publication de A Framework for Research Impact: Insights, Pathways, and Calls to Action (« Cadre pour l’impact de la recherche : perspectives, pistes et appels à l’action »).

Publié en parallèle de la première conférence de l’AACSB sur l’impact de la recherche, organisée en partenariat avec l’Academy of Management, ce rapport propose aux écoles de commerce une approche concrète ainsi que des ressources pour les aider à mieux définir, évaluer et communiquer l’impact de leurs recherches.

Élaboré par le Global Research Impact Task Force (groupe de travail mondial sur l’impact de la recherche) de l’AACSB, ce cadre offre une vision élargie de l’écosystème de l’impact de la recherche, en reliant la recherche aux pratiques commerciales, aux politiques publiques, à l’enseignement et à la société.

Global Research Impact Task Force

AACSB International

Academy of International Business

Academy of Management

American Accounting Association

American Marketing Association

Asia Academy of Management

Association for Information Systems

European Accounting Association

Journal of Operations Management

Production and Operations Management Society

Ce cadre est le fruit de plusieurs mois de réflexion du groupe de travail et intègre de nombreuses contributions de l’ensemble de l’écosystème de l’enseignement du commerce, recueillies grâce à des enquêtes internationales, des tables rondes, des groupes de discussion, des consultations et des retours d’information sur un document de travail publié en octobre 2025. Il encourage les établissements à adopter des approches plus ciblées et alignées sur leur mission afin de soutenir, évaluer et communiquer l’impact de la recherche.

« Pendant trop longtemps, l’impact de la recherche a fait l’objet d’une définition trop restrictive », a déclaré Lily Bi, présidente-directrice générale de l’AACSB. « Je suis ravie de présenter les résultats obtenus par le groupe de travail au cours de l’année écoulée. Ce cadre aide les institutions à passer d’une logique de mesure des résultats à la compréhension des impacts et des retombées. »

Ce rapport, qui constitue la première phase d’une démarche continue visant à impulser un changement systémique, souligne que les recherches à fort impact émergent souvent d’un dialogue constant entre chercheurs, praticiens, décideurs politiques, apprenants et communautés. Il met également en lumière la nécessité d’harmoniser la stratégie institutionnelle, les incitations, la culture et l’infrastructure afin de soutenir les multiples formes d’impact de la recherche.

Parmi ses recommandations, ce cadre encourage les écoles de commerce à :

Élaborer des stratégies d’impact de la recherche alignées sur leur mission

Renforcer les liens entre recherche, enseignement et engagement externe

Adopter des approches plus équilibrées pour l’évaluation de l’impact de la recherche

Prendre en compte les données d’impact tant quantitatives que qualitatives

Créer des environnements institutionnels qui soutiennent plusieurs formes de recherche à fort impact





Pour accompagner les écoles de commerce dans la mise en œuvre de ce cadre, celui-ci comprend des ressources pratiques telles qu’un outil d’évaluation de l’impact de la recherche et un guide sur l’écosystème de l’impact de la recherche. Ensemble, ces ressources aident les écoles de commerce à évaluer leurs pratiques actuelles, à identifier des pistes d’amélioration et à renforcer leur alignement institutionnel sur l’impact de la recherche.

Ce cadre est également conforme aux normes mondiales 2026 de l’AACSB pour l’enseignement du commerce (2026 Global Standards for Business Education™) et à son modèle associé « Pathways to Impact », qui invitent les écoles de commerce à envisager l’impact de manière plus globale.

Le rapport se conclut par une série d’impératifs stratégiques destinés aux acteurs de l’écosystème de la recherche (associations scientifiques, éditeurs, revues, médias, organismes de classement, etc.) en les appelant à une approche plus collective et coordonnée en vue d’accroître l’impact de la recherche et de tirer parti de la dynamique créée par le groupe de travail.

Pour tout complément d’information et pour consulter le rapport complet, rendez-vous sur aacsb.edu/research-impact-framework.

À propos de l’AACSB

Fondée en 1916, AACSB International (« AACSB ») met en relation enseignants, apprenants et entreprises afin de former la prochaine génération de grands leaders. Avec plus de 2 000 organisations membres et plus de 1 000 écoles de commerce accréditées dans le monde, l’AACSB constitue le plus vaste réseau mondial dédié à l’enseignement commercial. Par ses normes internationales, son système d’accréditation et son leadership intellectuel, l’AACSB favorise l’engagement, accélère l’innovation et amplifie l’impact au sein du secteur des études commerciales.

aacsb.edu

mediarelations@aacsb.edu