Ipsos : Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote - Avril 2026

27 mai 2026
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
Articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’AMF
|Date
|Nombre d’actions composant le capital
|Nombre total de droits de vote
|théoriques*
|exerçables**
|30 avril 2026
|43 203 225
|49 450 514
|48 402 208
* Ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote, conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droits de vote.
** A titre d’information, nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet d’Ipsos, rubrique « Information Réglementée » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
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