COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: Prolongation de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire

Communiqué de presse

Lesquin, 27 mai 2026, à 18h00

Prolongation de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire

Lesquin, le 27 mai 2026, Nacon (la « Société ») annonce la poursuite de sa période d’observation dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire.

Pour rappel, la Société a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Lille Métropole (le « Tribunal ») par décision en date du 2 mars 2026.

Par jugement du 29 avril 2026, le Tribunal a décidé la prolongation de la période d’observation de la Société jusqu’au 2 septembre 2026.

La Société poursuit ses travaux d’élaboration d’un plan de redressement, incluant une restructuration de son passif, ayant vocation à être soumis au vote de ses créanciers réunis en classes de parties affectées, puis au Tribunal.

Le Tribunal a également décidé, par jugements en date du 29 avril 2026, de prolonger les périodes d’observation de deux filiales de la Société, les studios de développement de jeux vidéo Cyanide et Kylotonn, placés en procédure de redressement judiciaire depuis le 30 mars 2026, jusqu'au 30 septembre 2026.

Par ailleurs, la Société annonce qu’une autre de ses filiales, le studio de développement de jeux vidéo Midgar Studio a effectué, le 26 mai 2026, une déclaration de cessation des paiements et sollicité, auprès du Tribunal, l’ouverture, à son profit, d’une procédure de redressement judiciaire.

La Société informera le marché au fur et à mesure de l’évolution de sa situation et de l’état d’avancement de la procédure.

A propos de la procédure de redressement judiciaire

La procédure de redressement judiciaire est une procédure collective qui gèle le passif existant à l'ouverture de la procédure pendant la période d’observation qui peut durer jusqu’à 18 mois. Cette procédure permet au débiteur de présenter un plan de continuation de ses activités par le réaménagement de son endettement et d’assurer son redressement.





A PROPOS DE NACON







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