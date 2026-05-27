Tabnine est reconnu Visionnaire dans le Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® pour les agents de codage IA d’entreprise

TEL AVIV, Israël, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine, la plateforme de codage IA conçue pour les entreprises qui ont besoin de rapidité sans sacrifier la confiance ni le contrôle, a annoncé aujourd’hui que Gartner l’a reconnu Visionnaire dans le Magic Quadrant 2026 de Gartner pour les agents de codage IA d’entreprise.

C’est la deuxième année consécutive que Tabnine figure dans la catégorie Visionnaire. La plateforme continue de croître rapidement et s’impose comme une plateforme de codage IA de choix pour les environnements d’entreprise complexes, y compris ceux soumis à une réglementation et à des exigences de conformité strictes.

« Nous continuons à nous différencier sur ce marché hautement concurrentiel en mettant l’accent sur l’importance du contexte et sur notre capacité à ancrer le comportement des agents dans le code, les politiques et le contexte organisationnel de l’entreprise plutôt que dans des incitations », a déclaré Eran Yahav, co-PDG et cofondateur de Tabnine. « Nous pensons que la prochaine génération d’assistants de programmation IA sera menée par ceux qui s’alignent sur les normes et les systèmes d’une organisation et, en particulier dans les organisations réglementées, qui parviennent à un niveau élevé de contrôle sur les données, l’accès et les choix d’infrastructure. »

Les entreprises atteignent un plafond avec les agents de codage IA car la plupart des agents fonctionnent avec une connaissance fragmentaire de l’organisation qui les entoure. Dans les environnements d’entreprise complexes, cela conduit à des hallucinations, des décisions incohérentes, des reprises et des échecs dans les tâches en plusieurs étapes qui dépendent de la compréhension des systèmes existants, des dépendances architecturales, des normes internes et de l’intention organisationnelle. L’Enterprise Context Engine de Tabnine comble cette lacune en offrant aux agents d’IA une compréhension structurée et constamment mise à jour de l’entreprise elle-même. Plutôt que de s’appuyer sur une récupération superficielle ou des invites isolées, le moteur modélise les relations entre les référentiels, les services, les API, les dépendances, les politiques et les connaissances d’ingénierie historiques afin que les systèmes d’IA puissent raisonner en tenant compte du contexte organisationnel, et non pas seulement générer du code. Que les équipes utilisent Cursor, GitHub Copilot, la plateforme Tabnine Agentic ou Anthropic Claude Code, l’Enterprise Context Engine transforme l’IA d’un outil de supposition en une infrastructure qui comprend comment l’entreprise fonctionne réellement.

Selon les analyses internes de Tabnine, les entreprises constatent une réduction de la consommation de jetons pouvant atteindre 80 %, une amélioration de la précision pouvant atteindre 2 fois et un temps de résolution jusqu’à 50 % plus rapide.

« Nous pensons que l’évolution de la catégorie Magic Quadrant de cette année, passant des assistants de codage IA aux agents de codage IA d’entreprise, témoigne de la rapidité avec laquelle les attentes des entreprises évoluent », a déclaré Dror Weiss, co-PDG et cofondateur de Tabnine. « Les entreprises n’évaluent plus l’IA uniquement en fonction des gains de productivité, mais aussi de sa fiabilité, de sa gouvernance et de sa capacité à fonctionner dans des environnements d’ingénierie complexes. Nous pensons que l’approche de Tabnine en matière d’ingénierie d’IA de confiance est parfaitement en phase avec les tendances du marché. »

Gartner, Magic Quadrant pour les agents de codage IA d’entreprise, par Philip Walsh et al., 20 mai 2026. GARTNER est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Elle est utilisée dans cette annonce avec l’autorisation de ses propriétaires. Tous droits réservés.



Gartner n’approuve aucune entreprise, aucun fournisseur, aucun produit ni aucun service décrit dans ses publications et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres distinctions. Les publications de Gartner reflètent les opinions de son organisation d’analyse des affaires et des technologies et ne doivent pas être interprétées comme des énoncés de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette publication, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le blog de Tabnine ici .

À propos de Tabnine

Tabnine est une plateforme de codage basée sur l’IA, conçue pour les entreprises qui recherchent la rapidité sans compromettre la confiance ni le contrôle. Contrairement aux assistants de code génériques, Tabnine s’intègre au cycle de vie du développement logiciel d’entreprise grâce à une connaissance approfondie du contexte, un déploiement flexible et une gouvernance centralisée. De plus, Tabnine ancre l’assistance IA dans le contexte d’entreprise grâce à sa plateforme Enterprise Context Engine, de sorte que les résultats sont précis, cohérents et alignés sur la manière dont les équipes développent réellement les logiciels, quels que soient les outils utilisés. Plébiscité par des millions de développeurs dans des milliers d’entreprises, Tabnine peut être déployé en tant que SaaS sécurisé, dans un VPC privé, sur site ou dans des environnements entièrement isolés. Il permet aux organisations d’adopter et de faire évoluer l’IA de manière sûre et prévisible, tout en maintenant la sécurité et la conformité.

Contact

press@tabnine.com