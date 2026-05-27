IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 21 - 2026

Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 mai au 22 mai 2026
Nom de l'émetteur
Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
Jour de la transaction
Code identifiant de l'instrument financier
Volume total journalier (en nombre de titres)
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
Code identifiant marché
IPSEN
549300M6SGDPB4Z94P11
18/05/2026
FR0010259150
6 250
156,0471
XPAR
IPSEN
549300M6SGDPB4Z94P11
18/05/2026
FR0010259150
750
153,2719
CEUX
IPSEN
549300M6SGDPB4Z94P11
19/05/2026
FR0010259150
5 000
157,2830
XPAR
IPSEN
549300M6SGDPB4Z94P11
20/05/2026
FR0010259150
612
157,3580
XPAR
IPSEN
549300M6SGDPB4Z94P11
21/05/2026
FR0010259150
4 000
160,1990
XPAR
IPSEN
549300M6SGDPB4Z94P11
22/05/2026
FR0010259150
3 000
161,0347
XPAR
TOTAL
19 612
157,9067
Pièce jointe