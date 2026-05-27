IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 21 - 2026

 | Source: Ipsen Pharma Ipsen Pharma

Présentation agrégée par jour et par marché 


Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 mai au 22 mai 2026 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l'émetteur 

Code identifiant de l'émetteur (code LEI) 

Jour de la transaction 

Code identifiant de l'instrument financier 

Volume total journalier (en nombre de titres) 

Prix pondéré moyen journalier d'acquisition 

Code identifiant marché 

IPSEN 

549300M6SGDPB4Z94P11 

18/05/2026 

FR0010259150 

6 250 

156,0471 

XPAR 

IPSEN 

549300M6SGDPB4Z94P11 

18/05/2026 

FR0010259150 

 750 

153,2719 

CEUX 

IPSEN 

549300M6SGDPB4Z94P11 

19/05/2026 

FR0010259150 

5 000 

157,2830 

XPAR 

IPSEN 

549300M6SGDPB4Z94P11 

20/05/2026 

FR0010259150 

 612 

157,3580 

XPAR 

IPSEN 

549300M6SGDPB4Z94P11 

21/05/2026 

FR0010259150 

4 000 

160,1990 

XPAR 

IPSEN 

549300M6SGDPB4Z94P11 

22/05/2026 

FR0010259150 

3 000 

161,0347 

XPAR 

  

  

  

TOTAL 

19 612 

157,9067 

  




 



 


 

Pièce jointe


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