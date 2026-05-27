Compagnie de l'Odet : Modalités de mise à disposition des informations relatives à l’Assemblée générale mixte des actionnaires du mercredi 17 juin 2026





COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 27 mai 2026

Modalités de mise à disposition des informations relatives à l’Assemblée générale mixte des actionnaires du mercredi 17 juin 2026

Compagnie de l’Odet informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte se tiendra à l’Auditorium Havas 2 bis rue Godefroy 92800 Puteaux le mercredi 17 juin 2026 à 11h00.

L’avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le 15 avril 2026. Il contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Cet avis de réunion ainsi que les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires ; ils sont consultables sur le site internet de la société à l’adresse www.compagniedelodet.net (Investisseurs/Information réglementée).

Pièce jointe