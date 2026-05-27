Bolloré : Assemblée générale mixte du 27 mai 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 27 mai 2026

Assemblée générale mixte du 27 mai 2026

Toutes les résolutions ont été adoptées à 96 % ou plus

Dividende exceptionnel de 1,50 € et dividende ordinaire complémentaire de 0,06 € versés le 25 juin 2026

L’Assemblée générale mixte de Bolloré SE s’est tenue le 27 mai 2026 sous la présidence de Cyrille Bolloré.

L’ensemble des résolutions présentées au cours de l’Assemblée générale mixte de Bolloré SE ont été adoptées entre 96,36 % et 99,99 % des voix exprimées représentant 92,41 % du total des voix.

L’Assemblée générale statuant à titre ordinaire a notamment approuvé le versement d’un dividende de 1,58 euro par action (incluant le dividende ordinaire de 0,08 euro et le dividende exceptionnel de 1,50 euro).

Il est précisé, s’agissant du dividende ordinaire, qu’un acompte sur dividende de 0,02 euro par action décidé en Conseil d’administration le 17 septembre 2025 a été mis en paiement le 30 septembre 2025 et que les sommes distribuées au titre du dividende complémentaire (soit 0,06 euro par action) et du dividende exceptionnel (soit 1,50 euro par action) seront mises en paiement le 25 juin 2026.

Parmi les résolutions soumises aux votes lors de l’Assemblée générale mixte du 27 mai 2026, les actionnaires ont également approuvé les renouvellements des mandats d’administrateur de Cyrille Bolloré, Marie Bolloré et de la société Bolloré Participations SE.

La présentation projetée lors de l’Assemblée générale sera disponible sur le site internet de la société : www.bollore.com / Actionnaires / Informations réglementées.

Pièce jointe