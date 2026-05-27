NGen dirige un investissement de 8 M$ dans les capacités souveraines de lancement spatial

HAMILTON, Ontario, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NordSpace, Miltera, Pegmatis et Prime Powders, toutes des entreprises détenues à 100 % par des intérêts canadiens, annoncent le lancement d’un projet de consortium industriel évalué à plus de 8 millions de dollars, incluant un soutien de 3,2 millions de dollars de la part de Next Generation Manufacturing Canada (NGen) dans le cadre du Programme de technologies de fabrication de pointe.

Ensemble, les entreprises industrialiseront la première chaîne de fabrication canadienne hybride additive-soustractive alimentée par l’IA pour la propulsion spatiale avancée, offrant une capacité nationale de production de composants de propulsion de fusées au coût, au rythme et à la qualité nécessaires pour assurer un accès souverain et routinier à l’espace. Le projet intègre la fabrication additive métallique grand format, le contrôle de qualité in situ piloté par l’IA, l’usinage de précision 5 axes et une chaîne d’approvisionnement canadienne résiliente en matériaux, incluant une participation autochtone, afin de créer un système de production cohérent détenu et exploité par des PME canadiennes.

La chaîne de procédés qui en résultera permettra la production de turbopompes haute performance pour les systèmes de propulsion spatiale de prochaine génération, tout en établissant une plateforme de fabrication transférable applicable à la compression d’hydrogène, aux turbomachines pour l’énergie propre et à d’autres secteurs de machinerie rotative à forte valeur ajoutée. En faisant progresser les capacités manufacturières canadiennes à travers des applications réelles exigeantes, le consortium crée à la fois une production industrielle à court terme et une capacité manufacturière nationale à long terme.

Le projet contribue directement aux objectifs industriels souverains de la nouvelle Stratégie industrielle de défense du Canada, publiée en février 2026. En misant sur la production locale plutôt que sur les importations, en ancrant la propriété intellectuelle critique dans les petites et moyennes entreprises canadiennes et en intégrant la participation autochtone, le consortium met en œuvre le cadre « Construire-Collaborer-Acheter » de la Stratégie, ainsi que son accent sur des chaînes d’approvisionnement nationales résilientes et des champions canadiens de la fabrication avancée.

Déclarations

« L’investissement du gouvernement du Canada dans ce projet rehaussera les capacités souveraines de notre pays dans le domaine spatial et est un bel exemple de la Stratégie industrielle de défense en action. Dans le cadre de cette initiative, NGen mise sur l’ingéniosité canadienne et la main-d’œuvre de calibre mondial du Canada pour bâtir une chaîne d’approvisionnement souveraine et solide. Nous allons du même coup aider nos fabricants à soutenir la concurrence internationale, renforcer notre économie de défense et faire en sorte que les collectivités de partout au pays profitent des retombées économiques de l’innovation. »

L’honorable Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« En raison des perturbations importantes que connaît notre environnement commercial, le Canada se doit d’investir dans sa capacité souveraine de production. Les projets présentant un fort potentiel d’innovation dans des créneaux émergents sont ceux pour lesquels nous devons redoubler d’efforts, et le gouvernement du Canada adopte une approche résolument tournée vers l’avenir en misant sur l’accès à l’espace. En soutenant les entreprises qui intègrent l’intelligence artificielle dans un système de production intégré à l’échelle nationale et axé sur des capacités souveraines de lancement, le gouvernement trace la voie pour permettre au Canada de concurrencer les acteurs mondiaux dans la prochaine frontière de l’innovation. En tant que député de Markham–Unionville, je suis ravi de voir des entreprises locales s’imposer comme des chefs de file de la fabrication de pointe dans le cadre de la Stratégie industrielle de défense du Canada. »

Michael Ma, député de Markham–Unionville

« Cet investissement de NGen représente une avancée majeure dans la construction d’une capacité canadienne souveraine de fabrication avancée pour la propulsion spatiale. En combinant des technologies hybrides additive-soustractive alimentées par l’IA avec une forte participation de l’écosystème, ce projet génère à la fois des résultats immédiats et une valeur stratégique à long terme, renforçant la base industrielle canadienne de défense et de l’espace tout en créant des capacités transférables dans des secteurs à forte valeur ajoutée. »



Jayson Myers, chef de la direction, NGen

« L’accès souverain à l’espace est impossible sans une fabrication souveraine. Le lancement de la fusée Tundra de NordSpace selon un calendrier ambitieux exige des procédés de fabrication avancés pour du matériel de qualité aéronautique qu’aucune chaîne d’approvisionnement canadienne n’avait encore produits. En travaillant aux côtés de nos partenaires du consortium, NordSpace contribue à démontrer que le Canada peut fabriquer entièrement chez lui, par des Canadiens et pour des Canadiens, les composants les plus exigeants de la propulsion de lancement de prochaine génération. »



Rahul Goel, chef de la direction, NordSpace Corp.

« Miltera est fière d’être un chef de file mondial en technologie de fabrication de turbomachines et en applications de précision extrême. Grâce à ce consortium, nous contribuons à combler l’écart entre la fabrication additive et le matériel de propulsion de qualité aéronautique en combinant l’usinage avancé 5 axes, l’automatisation et la métrologie pour offrir la précision, la répétabilité et la capacité de procédés évolutive nécessaires au lancement souverain canadien. »



Michael Blackburn, président et chef de la direction, Miltera Machining Research Corp.

« Pegmatis développe une plateforme propriétaire alimentée par l’IA qui apporte une nouvelle intelligence à la fabrication et renforce le rôle du Canada comme innovateur mondial. Bien que d’abord axée sur des composants essentiels aux systèmes de propulsion pour le lancement spatial, la plateforme est conçue pour tout secteur à forte valeur où la précision, la traçabilité et la responsabilité sont essentielles. En intégrant des procédés de fabrication avancés à des données en temps réel, nous permettons une visibilité complète, des flux de travail auditables et une qualité constante à grande échelle. »



Ron Cassar, cofondateur et chef de l’exploitation, Pegmatis Inc.

« Prime Powders Inc. participe à ce projet NGen dans le cadre d’un partenariat stratégique exclusif avec la communauté autochtone afin de sécuriser les chaînes d’approvisionnement canadiennes, de créer des initiatives d’emploi autochtones et des ententes de partage des revenus qui autonomisent les communautés locales. Nous remplaçons la dépendance aux importations par des poudres métalliques canadiennes certifiées de qualité aérospatiale. Ce projet contribuera à assurer la résilience de la chaîne d’approvisionnement, la formation des compétences et un développement économique durable axé sur les communautés. »



Jimmy Scott, président et chef de la direction, Prime Powders Inc.

À propos de NGen

Next Generation Manufacturing Canada (NGen) est l’organisation industrielle, non gouvernementale et sans but lucratif qui dirige le Groupe d’innovation mondiale du Canada pour la fabrication avancée. NGen relie les fabricants, les développeurs de technologies, les chercheurs, les innovateurs et les décideurs à travers l’écosystème canadien de fabrication avancée. L’organisation travaille à accélérer la commercialisation des technologies de fabrication avancée et à renforcer la compétitivité industrielle du Canada.

Contact

Robbie MacLeod

Directeur principal, Communications et services aux membres

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robbie.macleod@ngen.ca