Les Hôtels Baverez : Rectificatif de l'Avis de réunion de l'Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2026

LES HOTELS BAVEREZ

Société Anonyme au capital de 10 127 050 euros

Siège social : 2, Place des Pyramides, 75001 Paris

572 158 558 R.C.S. Paris

RECTIFICATIF A L’AVIS DE REUNION PUBLIE AU BALO n°53 DU 4 MAI 2026

Des erreurs matérielles se sont glissées dans le projet de deuxième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2026 figurant dans l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°53 du 4 mai 2026.

Il convient de remplacer, dans le tableau d’affectation du résultat, le montant global du dividende indiqué, à savoir 711 040,40 €, par le montant correct de 711 740,40 € et, en conséquence, le solde du bénéfice de l’exercice affecté au compte « Autres réserves » indiqué, à savoir 1 472 838,36 €, par le montant correct de 1 472 138,36 €, le montant du dividende par action de 0,30 € demeurant inchangé, ainsi qu’il suit :

« L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 de la manière suivante :

Origine

- Bénéfice de l'exercice 2 183 878,76 €

Affectation

- Autres réserves 1 472 138,36 €

- Dividendes 711 740,40 €

L’Assemblée générale constate que le dividende global brut revenant à chaque action est fixé à 0,30 euros.

Il est rappelé que pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujetti à l’imposition forfaitaire unique au taux global de 30%, sauf si elles optent à l’imposition de ces revenus au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l’intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l’article 158 3-2° du Code général des impôts.

Le détachement du coupon interviendra le 23 juin 2026.

Le paiement des dividendes sera effectué le 25 juin 2026.

Il est précisé qu’au cas où, lors de la date de détachement du coupon, la société détiendrait certaines de ses propres actions, les sommes correspondant aux dividendes non versés à raison de ces actions seraient affectées au report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois précédents exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l’article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.



Au titre de l’Exercice 1. Revenus éligibles à la réfaction résultant de l’article 158-3-2° du CGI 2. Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l’article 158-3-2° du CGI DIVIDENDES AUTRES REVENUS DIVIDENDES AUTRES REVENUS 2022 664 291,04 € - - - 2023 711 740,40 € - - - 2024 711 740,40 €

»

Le reste de l’avis de réunion demeure inchangé.

Ces mêmes erreurs matérielles ont également été identifiées dans le rapport annuel 2025 de la Société, dans les sections relatives à la proposition d’affectation du résultat et au projet de texte des résolutions. Il convient en conséquence de lire, dans chacune de ces sections, le montant global du dividende de 711 740,40 €, et non de 711 040,40 €, et le solde du bénéfice de l’exercice affecté au compte « Autres réserves » de 1 472 138,36 €, et non de 1 472 838,36 €, le montant du dividende par action de 0,30 € demeurant inchangé.

Pièces jointes