Valeo annonce une nouvelle émission obligataire pour un montant de 600 millions d’euros à échéance février 2033







Paris, le 27 mai 2026 – Valeo annonce le placement de 600 millions d'euros de nouvelles obligations à échéance le 3 février 2033.

Cette émission a permis de placer 600 millions d’euros d’obligations de maturité 6,7 ans avec un coupon de 4,875%. BNP Paribas, CaixaBank, Citi, MUFG, Natixis et Société Générale ont agi comme teneurs de livre de cette transaction.

Les fonds levés serviront à financer les besoins généraux du Groupe, y compris le potentiel exercice de son option de remboursement anticipé (make-whole redemption) au cours du second semestre 2026 sur tout ou partie de la souche obligataire portant intérêt au coupon de 5,375 % venant à échéance en mai 2027, dont le montant nominal en circulation est de 750 millions d’euros (ISIN Code : FR001400EA16), à un prix défini conformément aux stipulations prévues dans les modalités de ces obligations. Ainsi, la prochaine échéance de remboursement significative serait celle de l'obligation à maturité août 2028.

Les obligations ont été émises dans le cadre du prospectus de base de Valeo daté du 31 juillet 2025 et supplémenté le 29 avril 2026, disponible sur le site internet de Valeo dans la section « Dette et rating».





À propos de Valeo

Valeo est un leader technologique mondial qui conçoit des solutions et systèmes innovants pour ses partenaires automobiles et technologiques. Le groupe est organisé autour de ses divisions POWER, BRAIN et LIGHT, et de Valeo Service qui propose des solutions pour l'après-vente et les nouvelles formes de mobilité.

Valeo s'engage à rendre la mobilité plus sûre, durable et abordable pour tous. Le Groupe est au cœur de la voiture de demain qui sera électrifiée, plus sûre et pilotée par le logiciel. Il s'appuie sur son empreinte industrielle mondiale et son leadership technologique dans l'électrification, les systèmes avancés d'aide à la conduite, l'éclairage et les logiciels, pour capter une part croissante de la valeur par véhicule.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.

Valeo en bref : 20,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025 | 100 000 employés dans le monde | 29 pays | 149 sites de production | 59 centres de R&D | 19 plateformes de distribution (au 26 février 2026).

Plus d’informations sur www.valeo.com

Retrouvez tous nos communiqués de presse : https://www.valeo.com/fr/communiques-presse/





Contacts presse



Dora Khosrof | +33 7 61 52 82 75

Florentina Deca | +33 6 32 13 69 15

Caroline De Gezelle | + 33 7 62 44 17 85

Clémence Le-Roux | + 33 6 12 18 26 00

press-contact.mailbox@valeo.com Relations investisseurs



valeo.corporateaccess.mailbox@valeo.com



























Les documents distribués par le groupe Valeo sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust. Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site https://www.wiztrust.com/fr/

Pièce jointe