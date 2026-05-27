ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PUBLICIS GROUPE S.A. DU 27 MAI 2026

Paris, le 27 mai 2026 – L’Assemblée Générale Mixte de Publicis Groupe S.A. [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] s’est tenue ce jour à 10h au PublicisCinémas, sous la Présidence de Monsieur Arthur Sadoun, Président-Directeur Général.

L’Assemblée Générale Mixte a également été retransmise en direct sur le site internet : https://www.publicisgroupe.com/fr/investisseurs/actionnaires/assemblee-generale. La diffusion en différé sera disponible à cette même adresse.

Réunissant un quorum de 80,78 %, les actionnaires ont adopté l’ensemble des 23 résolutions, parmi lesquelles :

le versement d’un dividende de 3,75 euros par action, en progression de 4,17 % par rapport au dividende versé au titre de l’exercice 2024. Le détachement du dividende interviendra le 1 er juillet 2026 et le dividende sera mis en paiement le 3 juillet 2026 (3 ème résolution) ;





juillet 2026 et le dividende sera mis en paiement le 3 juillet 2026 (3 résolution) ; le renouvellement de Monsieur Tidjane Thiam, membre indépendant du Conseil d’Administration, en qualité d’Administrateur pour une durée de quatre ans (5 ème résolution) ;





résolution) ; la nomination de Monsieur Benjamin Badinter en qualité d’Administrateur pour une durée de quatre ans (6 ème résolution) ;





résolution) ; la nomination de Madame Jaime Teevan en qualité d’Administrateur pour une durée de 4 ans (Résolution A) ;





les rémunérations versées au cours de l’exercice 2025 ou attribuées au titre du même exercice aux mandataires sociaux (7 ème résolution) et au Président-Directeur Général (8 ème résolution) ;





résolution) et au Président-Directeur Général (8 résolution) ; les politiques de rémunération pour 2026 du Président-Directeur Général (9ème résolution) et des Administrateurs (10ème résolution) telles que présentées dans le Document d’Enregistrement Universel 2025.





Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet : https://www.publicisgroupe.com/fr/investisseurs/actionnaires/assemblee-generale.

Monsieur Arthur Sadoun, Président-Directeur Général :

« 2025 a été une nouvelle année de très forte performance pour Publicis dans un environnement macro-économique difficile. Le Groupe a une nouvelle fois surperformé l’industrie avec une croissance organique de +5,6 %, et a continué à afficher les meilleurs indicateurs financiers du secteur.

En ce début d’année 2026, le Groupe a continué sur sa lancée avec un premier trimestre en ligne avec nos attentes, ce qui nous permet de confirmer l’ensemble de nos objectifs pour l’année. Malgré un environnement global qui demeure incertain, nous restons confiants dans notre capacité à une nouvelle fois surperformer l’industrie grâce à la pertinence de notre modèle.

Je tiens également à souhaiter la bienvenue aux nouveaux administrateurs qui rejoignent aujourd’hui notre Conseil. Leur expérience et leur expertise seront des atouts précieux pour accompagner le Groupe dans cette nouvelle étape de son développement.

Enfin, alors que Publicis célèbre son centenaire en 2026, je souhaite remercier nos actionnaires pour leur fidélité, nos clients pour leur confiance, ainsi que l’ensemble de nos collaborateurs pour leur engagement exceptionnel. Depuis 100 ans, le Groupe a démontré sa capacité à anticiper les grandes mutations de notre industrie, à traverser les crises, à embrasser les révolutions technologiques et à se réinventer en permanence, tout en restant fidèles aux valeurs transmises par notre fondateur Marcel Bleustein-Blanchet. Grâce à notre modèle de croissance porté par l’intelligence artificielle, nous abordons ce deuxième siècle plus forts que jamais. »

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Composition du Conseil d’Administration

A l’issue de cette Assemblée, le Conseil d’Administration est composé de 14 membres et deux membres représentant les salariés. Le Conseil accueille en son sein Monsieur Benjamin Badinter et Madame Jaime Teevan.

Le Conseil d’Administration s’est réuni à la suite de l’Assemblée Générale et a décidé, sur recommandation du Comité de nomination, de faire évoluer la composition des Comités comme suit :

Comité d’audit et des risques financiers

Président : Thomas H. Glocer

Membres : André Kudelski, Suzan LeVine, Tidjane Thiam, Jean Charest

Expert : Jean-Michel Etienne

Comité de nomination

Présidente : Élisabeth Badinter

Membres : Marie-Josée Kravis, Antonella Mei-Pochtler, André Kudelski, Thomas H.Glocer

Comité de rémunération

Présidente : Antonella Mei-Pochtler

Membres : Thomas H.Glocer, André Kudelski, Patricia Velay-Borrini

Expert : Michel Cicurel

Comité stratégique, environnemental et social

Présidente : Marie-Josée Kravis

Membres : Benjamin Badinter, Sophie Dulac, Suzan LeVine, Jaime Teevan, Tidjane Thiam, Pierre Pénicaud

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié́ dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 114 000 collaborateurs.

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