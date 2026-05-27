Le Conseil des Jeux du Canada honoré par le Panthéon des sports canadiens

OTTAWA, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le Panthéon des sports canadiens annonçait ses lauréats pour le 70e anniversaire de l’Ordre du sport, il a nommé le Conseil des Jeux du Canada (CJC) comme récipiendaire d'un prix en édition spéciale : Sport pour l’engagement social.

Catriona Le May Doan, O.C., OLY, et présidente du conseil d’administration du CJC, qui a déjà reçu l’Ordre du sport, a exprimé son enthousiasme au nom de l’organisation.

« Nous sommes ravis que le Panthéon des sports canadiens nous honore de ce prix, a-t-elle déclaré. À l’approche de notre propre événement marquant – le 60e anniversaire des Jeux du Canada, là où tout a commencé, un événement qui aura lieu à Québec dans quelques mois – nous savons que cette distinction ne récompense pas que le travail des personnes qui contribuent actuellement au mouvement des Jeux du Canada, loin de là. »

Le prix Sport pour l’engagement social est un prix spécial décerné cette année. Il est décerné dans le cadre de l’édition dédiée à l’héritage, qui vise à célébrer le leadership, l’inclusion et le rôle durable du sport au Canada.

Kelly-Ann Paul, présidente-directrice générale du CJC, porte une réflexion sur le rôle des Jeux du Canada dans le système sportif :

« Nous pensons que le sport et les jeunes ont le pouvoir d’unir le pays, de renforcer les communautés et de devenir la prochaine génération d’athlètes et de leaders, confie-t-elle. Emblématiques et créés dans le cadre des célébrations du centenaire du Canada en 1967, les Jeux du Canada font partie de l’esprit même de notre nation. Et nous sommes fiers d’avoir vu ce potentiel sportif continuer de se réaliser lors des Jeux au cours des 60 dernières années, et chaque jour dans les communautés de tout le pays, d’ici et d’ailleurs. »

Repensant à chaque édition des Jeux, Catriona Le May Doan a évoqué toutes les personnes qui ont mérité cet honneur en jouant un rôle important dans le mouvement.

« Merci à toutes les personnes bénévoles et au personnel des sociétés hôtesses et du système sportif, aux gouvernements et aux entreprises partenaires et, bien sûr, aux athlètes qui ont participé aux Jeux du Canada, ajoute-t-elle. Vous avez façonné les Jeux, vous avez façonné vos communautés et vous avez façonné le sport au Canada, d’un océan à l’autre. Vous êtes notre héritage et notre avenir. »

Le prix sera remis lors de la cérémonie des Prix de l'Ordre du sport, qui se tiendra au Musée canadien de l'histoire le 4 novembre 2026.

À propos du Conseil des Jeux du Canada

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est l’organisme privé sans but lucratif qui régit le mouvement des Jeux du Canada. Tenus tous les deux ans, en alternance entre l’été et l’hiver, les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Plus grand événement multisports au pays, les Jeux du Canada réunissent tous les deux ans, en alternance entre l’été et l’hiver, plus de 2 000 athlètes amateurs avec et sans handicap. Ils ont eu lieu au moins une fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l’occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables en installations sportives, fierté collective et unité nationale. L’organisation des Jeux du Canada a été rendue possible grâce au dévouement des sociétés hôtesses ainsi qu’à la contribution et au soutien du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des municipalités hôtes.

Le bureau du CJC est situé à Ottawa, sur les terres ancestrales de la nation algonquine Anishinabeg.

Relations avec les médias

Katie Hughes

Conseillère, marketing et communications

Conseil des Jeux du Canada

khughes@canadagames.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/636a1ee5-3fd6-4aea-9e6c-f069a3148cc6