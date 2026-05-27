BrewDog transforme le tournoi mondial de football de cet été en une célébration nationale de la bière, des bars et des grands moments de match

ELLON, Royaume-Uni, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrewDog, l’une des marques de bière artisanale les plus importantes et emblématiques du Royaume-Uni, filiale de Tilray Brands, Inc. (NASDAQ : TLRY ; TSX : TLRY), lance l’une de ses plus grandes campagnes estivales à ce jour, transformant les bars, les points de vente et les plateformes numériques dans tout le Royaume-Uni en une célébration haute en énergie du football international, de la bonne bière et de moments mémorables les jours de match.

Ancrée dans l’esprit rebelle de BrewDog, la nouvelle campagne estivale « Underdog » s’inscrit dans une initiative nationale déployée dans la grande distribution, les bars BrewDog, l’e-commerce, via des partenariats CHR et sur les réseaux sociaux, avec pour objectif de positionner BrewDog comme la bière artisanale de référence et le lieu incontournable pour suivre les matchs cet été.

Au cœur de la campagne, la promotion nationale « Win a Year of Beer » de BrewDog compte distribuer plus de 2,8 millions de packs promotionnels cet été dans les principaux réseaux de distribution au Royaume-Uni. Les fans qui découvriront une canette spéciale UNDERDOG dissimulée dans les packs participants de BrewDog gagneront un an de bière gratuite.

La promotion sera présente sur les packs de BrewDog Punk IPA, Hazy Jane New England IPA, Wingman Session IPA, Lost Lager et Cold Beer de BrewDog, et des supports PLV d’envergure en magasin (présentoirs, têtes de gondole, affichage en rayon), dans les médias numériques ainsi qu’une large campagne promotionnelle nationale sont prévus tout au long de la période du tournoi.

Mais la campagne ne se limite pas à la grande distribution.

Tout au long des mois de juin et juillet, les bars BrewDog du Royaume-Uni deviendront des lieux incontournables pour les soirées de retransmission des matchs, avec des écrans géants, des offres de restauration thématiques, des avantages à la réservation, des jeux-concours, des articles promotionnels en édition limitée et des bières pression éphémères issues du portefeuille américain de Tilray.

Les fans se rendant dans les bars BrewDog lors des grands jours de match pourront profiter des avantages suivants :

Offres de restauration spéciales et girafes à bière emblématiques de BrewDog.

Animations de tireuses à bière artisanale américaine.

Articles promotionnels en édition limitée.

Défis interactifs « Pierre, feuille, ciseaux » avec les barmans.

Expériences personnalisées et animations pour les fans.

Retransmissions sur grand écran et animations en direct dans les bars.





Lauren Carrol, directrice commerciale de BrewDog, a déclaré : « Cet été s’annonce comme l’un des temps forts majeurs pour le secteur de l’hôtellerie-restauration et de la grande distribution, et BrewDog se donne à fond. Nous voulions créer quelque chose de plus ambitieux qu’une simple promotion de bière traditionnelle, une campagne qui rassemble les fans, les bars, les distributeurs et les communautés autour de moments partagés, d’une bonne bière et de l’énergie du football international. »

Elle a ajouté : « BrewDog a toujours été une marque qui bouscule les codes, et la plateforme "Underdog" s’est donc imposée comme une évidence. Le jeu-concours "Win a Year of Beer" offre aux consommateurs une raison ludique d’interagir avec la marque tout au long de l’été, tandis que nos bars, nos partenaires de la grande distribution et nos canaux numériques contribuent à faire de chaque match un moment encore plus fort autour de BrewDog. »

La campagne comprend également :

des canettes personnalisées et aux couleurs du pays disponibles sur BrewDog.com ;

des packs de bière spéciaux jours de match disponibles en ligne ;

des contenus réactifs, orientés réseaux sociaux, liés aux moments forts du tournoi ;

des campagnes nationales de médias payants et de marketing relationnel ;

des jeux en bar et des expériences immersives ;

des jeux-concours consommateurs avec des lots d’articles promotionnels et des kits de brassage maison.





BrewDog s’associe également à de grands distributeurs au Royaume-Uni afin d’assurer une visibilité importante en magasin tout au long de la période estivale, incluant des mises en avant en rayon, des îlots promotionnels et des opérations événementielles conçus pour dynamiser la catégorie lors de l’un des plus grands temps forts saisonniers de l’année.

La campagne multicanale devrait générer une forte croissance en grande distribution, dans les bars, en e-commerce et sur le circuit CHR tout au long de l’été.

Des packs promotionnels sont disponibles dans les principales enseignes alimentaires et commerces de proximité à l’échelle nationale. Offre réservée aux résidents du Royaume-Uni âgés de 18 ans et plus. BrewDog encourage une consommation responsable. Voir les conditions générales.

À propos de BrewDog

BrewDog a toujours eu pour mission de transmettre sa passion de la bonne bière.

Des classiques emblématiques comme Punk IPA, aux incontournables du public comme Lost Lager et Wingman, jusqu’aux innovations hors normes comme NanoDog, BrewDog brasse des bières audacieuses et singulières depuis 2007.

Née en Écosse et portée par une communauté passionnée d’amateurs de bière, BrewDog est devenue l’une des marques de bière artisanale les plus reconnues au monde, avec une présence internationale couvrant des brasseries, des bars et un réseau de distribution dans de nombreux marchés.

L’avenir de BrewDog reposera toujours sur trois priorités : la communauté, la planète et la bière.

Pour en savoir plus, consultez le site www.brewdog.com ou suivez @BrewDog sur les réseaux sociaux.

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY) est une société internationale de premier plan spécialisée dans les biens de consommation courante et les produits de style de vie. Présente au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine, elle s’impose comme une force de transformation à l’intersection du cannabis, des boissons, du bien-être et du divertissement, contribuant à améliorer la qualité de vie grâce à des moments de convivialité. Tilray se donne pour mission d’être une entreprise leader dans le domaine des produits de style de vie haut de gamme, grâce à un ensemble de marques et de produits innovants qui inspirent la joie et créent des expériences mémorables. La plateforme innovante de Tilray prend en charge plus de 40 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des produits alimentaires à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour découvrir comment nous améliorons le quotidien grâce à des moments de convivialité, consultez le site Tilray.com et suivez @Tilray sur tous les réseaux sociaux.

Déclarations prospectives

Certains énoncés contenus dans la présente communication qui ne sont pas des faits historiques constituent des informations prospectives ou des déclarations prospectives (ensemble, « déclarations prospectives ») en vertu des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières et au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act (loi sur les Bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée, qui doivent être soumises à la « sphère de sécurité » instituée par ces articles et d’autres lois applicables. Les déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de termes tels que « prévisions », « à l’avenir », « devrait », « pourrait », « permettre », « potentiel », « envisager », « croire », « anticiper », « estimer », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « projeter », « sera », « serait » et d’autres expressions de même sens ou leur forme négative, bien que ce ne soit pas toujours le cas. L’exploitation de certains facteurs importants, estimations, objectifs, projections ou hypothèses a permis de tirer les conclusions figurant dans les déclarations prospectives de la présente communication. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant nos intentions, nos convictions, nos projections, nos perspectives, nos analyses ou nos attentes actuelles. De nombreux facteurs sont susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les performances, réalisations ou résultats réels et toute déclaration prospective ; par ailleurs, d’autres risques et incertitudes actuellement non connus de la Société ou que celle-ci juge négligeables, pourraient également entraîner un écart sensible entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives figurant dans la présente communication. Pour analyser ces risques et autres facteurs de manière plus détaillée, nous vous invitons à consulter le dernier formulaire d’information annuel ainsi que le dernier rapport annuel de Tilray sous formulaire 10-K (et les autres rapports périodiques déposés auprès de la SEC), déposés auprès de la SEC et disponibles sur EDGAR. Les déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué ne sont valables qu’à la date de leur publication, et la Société décline toute obligation de les mettre à jour publiquement afin de refléter de nouvelles informations, événements futurs ou autres facteurs postérieurs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

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