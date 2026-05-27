Croesus s’attaque au paradoxe de la personnalisation : Comment les firmes de patrimoine canadiennes peuvent offrir des portefeuilles sur mesure à grande échelle

MONTRÉAL, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La demande de conseils personnalisés s’accélère au fur et à mesure que les investisseurs attendent de leurs gestionnaires des conseils sur mesure et axés sur leurs objectifs. Selon le Capgemini World Wealth Report , plus de 60 % des investisseurs fortunés s’inquiètent du manque de services et de conseils personnalisés, en particulier en matière d’offre numérique. Au même moment, Deloitte souligne la pression croissante sur les firmes pour du service-conseil à grande échelle et la combinaison de l’expertise humaine et de la technologie de pointe.

Les attentes des clients évoluent. Une recherche d’ eMoney démontre que les investisseurs définissent de plus en plus la personnalisation comme étant des conseils juxtaposés aux objectifs, aux valeurs et aux aléas de leur vie, et non seulement comme des actifs. Pendant ce temps, l’étude Canada Full-Service Investor Satisfaction Study de la JD Power 2024 fait remarquer que le degré de satisfaction est beaucoup plus élevé lorsque les conseillers prodiguent des conseils sur mesure, communiquent de façon proactive et offrent un service numérique intégré.

Croesus, une WealthTech canadienne spécialisée en gestion de portefeuille et en solutions de rééquilibrage propulsant plus de 2,3 billions de dollars d’actifs sous gestion, a annoncé aujourd’hui le lancement de son nouveau livre numérique Les 7 piliers du service-conseil de précision en gestion de portefeuille : le contexte canadien. Ce guide explique comment les firmes peuvent répondre à la demande croissante de portefeuilles sur mesure tout en optimisant l’efficacité et la conformité.

Ce livre met en lumière une lacune importante de l’industrie : pendant que 60 % des investisseurs soulignent l’absence d’un service personnalisé, les firmes qui excellent en la matière peuvent générer jusqu’à 40 % plus de revenus. Par conséquent, les modèles traditionnels de portefeuilles cèdent la place à des stratégies individuelles axées sur les objectifs, les préférences et les étapes de vie des clients.

Croesus présente sept piliers qui façonnent l'avenir du service-conseil personnalisé au Canada, notamment une infrastructure de portefeuille évolutive, l'intégration des processus de travail des conseillers et la construction de portefeuilles axés sur les objectifs.

« Le service-conseil personnalisé devient rapidement la nouvelle norme en gestion de patrimoine », mentionne Vincent Lévesque, Vice-Président, Gestion de Produits, Croesus. « Les investisseurs veulent des portefeuilles qui reflètent leur ambition et leur identité. Les entreprises capables de le faire seront celles qui offriront des stratégies à grande échelle en conjuguant le conseil humain et la technologie. »

Ce livre numérique examine également comment l’automatisation et les technologies de rééquilibrage peuvent aider les firmes à gérer la complexité croissante des portefeuilles tout en demeurant cohérentes, capables d’en assurer le contrôle.

« Offrir des milliers de portefeuilles clients personnalisés exige une technologie de base robuste, ajoute Vincent Lévesque, Vice-Président, Gestion de Produits, Croesus. L’automatisation permet aux firmes d’implanter des stratégies sur mesure à grande échelle, tout en maintenant les normes de gouvernance que l’environnement actuel requiert. »

À propos de Croesus

Croesus fournit des solutions de gestion de patrimoine innovantes, performantes et sécurisées comprenant des systèmes de gestion de portefeuille, des outils de rééquilibrage de portefeuille, des rapports vidéo générés par l’IA ainsi que des interfaces de programmation d’applications (API). Ces solutions permettent aux professionnels de la gestion de patrimoine d’accroître leur productivité, d’améliorer les relations avec leurs clients, de prendre des décisions éclairées et d’optimiser la gestion des actifs sous gestion. La mission de Croesus est d’offrir une expérience supérieure à ses clients, utilisateurs, partenaires et employés et d’avoir un impact positif sur la communauté. Grâce à plus de 250 employés de ses bureaux de Montréal et de Toronto, Croesus a remporté plusieurs prix de reconnaissance de l’industrie en tant que fournisseur de solutions de haute qualité et comme employeur remarquable.

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