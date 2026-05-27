CORRECTION -- Les Prix d’excellence de la SCRP récompensent les meilleurs programmes, projets et organisations en communication et en relations publiques au Canada

ST. ANDREWS, Nouveau-Brunswick, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société canadienne des relations publiques (SCRP) a célébré l’excellence des meilleurs programmes, projets et organisations en communication et en relations publiques de partout au Canada en récompensant 95 lauréats dans le cadre des Prix d’excellence 2026 de la SCRP.

Le gala de remise des prix s’est tenu dans le cadre du congrès national de la SCRP, qui s’est déroulé à St. Andrews, au Nouveau-Brunswick, du 24 au 26 mai.

« Au nom du conseil d’administration de la SCRP, je tiens à féliciter tous les lauréats des Prix d’excellence de cette année », a déclaré Jane Antoniak, MCM, ARP, MSCRP, présidente nationale de la SCRP. « Le travail accompli par les communicateurs professionnels au Canada est tout simplement remarquable. Il incarne le summum du professionnalisme, de la créativité et de la détermination. Notre gala de remise des prix est l’occasion de célébrer ce travail. »

« La concurrence pour notre programme de prix est intense », a déclaré Lisa Covens, MA, CAIP, MSCRP, représentante du conseil d’administration auprès du comité des Grands Prix nationaux de la SCRP et du comité des Prix d’excellence. « Nous recevons bien plus de candidatures qu’il n’y a de prix à décerner. Cela témoigne du calibre exceptionnel des talents en communication professionnelle au Canada. Pouvoir remettre autant de prix en personne lors du gala de remise des prix représente véritablement un moment fort du congrès pour moi. »

Ces prix récompensaient notamment les efforts de communication liés aux relations avec les médias, au secteur à but non lucratif, aux communications internes et externes, à la responsabilité sociale des entreprises, à la gestion des enjeux et des crises, aux événements spéciaux, au lancement de nouveaux produits ou services, ainsi qu’aux équipes de communication.

Le commanditaire de la soirée de remise des prix était Global Public Affairs. Il s’agit de la plus grande firme privée canadienne spécialisée dans les politiques publiques, les relations gouvernementales et la communication stratégique. Elle met son expertise au service des organisations afin de les aider à relever des défis complexes et à mettre en œuvre des solutions efficaces.

Les Prix d’excellence de la SCRP sont divisés en trois sous-catégories : programmes de communication, projets de communication et prix soulignant l’excellence organisationnelle. Les candidatures peuvent également être récompensées dans les catégories « Meilleur de l’année », « Meilleure créativité et innovation » ou « Meilleure initiative de développement durable ».

Voici la liste complète des lauréats des Prix d’excellence 2026 :

Meilleure campagne de responsabilité sociale corporative

OR - Craft Public Relations, « Firehouse Subs Touch-The-Truck »

ARGENT – ChangeMakers, « Voices Unheard – Health disparities for Black women in Canada »

BRONZE – ChangeMakers, « Manitoba Association of Chiefs of Police »

Meilleure campagne de leader d’influence

OR - McDonald's Canada x Weber Shandwick Canada, « The 30th Anniversary of the McFlurry »

ARGENT - Mastercard Canada x Weber Shandwick, « Mastercard – Putting Fans in Pole Position »

ARGENT - Shareworthy PR & Communications, « Wordfest's Bookstagrammer-In-Residence Program »

BRONZE - Niagara Parks, « Niagara Takes Flight »

Meilleure communication Intégrée - Budget élevé

OR - Castlemain (a ChangeMakers company), « McLean Legacy Fund Launch »

ARGENT - Craft Public Relations x Tim Hortons, « Tim Hortons Roll Up To Win Event »

BRONZE – Doctors Manitoba, « Sick of Sick Notes »

Meilleure communication Intégrée - Budget moyen

ARGENT - Wilfrid Laurier University, « External Relations & Office of Research Services »

BRONZE - Atlantic Lottery, « $64-Million Lotto 6/49 Gold Ball Jackpot Communications

Campaign »

Meilleure communication Intégrée – Budget petit

OR - Monogram Communications, « Monogram Communications, Kitselas Treaty Ratification Campaign »

ARGENT - Community Living Toronto, Petronilla Ndebele, Minal Nanda, and Artem Perederii

Meilleure communication Intégrée – base/sans budget

ARGENT - WCB Nova Scotia, « Work-Connected Recovery »

Meilleure campagne sans but lucratif ou non gouvernementale - Petit budget

OR - Penguins International & Rethink PR, « Protest March of the Penguins »

ARGENT – Calgary Public Library Foundation, « The Fifth Book Campaign »

BRONZE – SOMA Public Relations, « Construction Plastics Initiative Benchmarking Study »

Meilleure campagne sans but lucratif ou non gouvernementale - budget moyen

ARGENT - Agnostic & Sinai Health Foundation, « Hot & Bothered »

BRONZE - Agnostic & Terry Fox Foundation, « Finish It »

Meilleure publication

OR – CIFAR Publication, « The 5th Floor Internal Digital Newsletter »

ARGENT - Cooke Inc., « Cooke Newsletter, Winter 2025 »

Meilleur événement spécial - Budget élevé

OR - NB Power, « Knowledge is Power. Take charge of your bill. »

ARGENT - University of Toronto, « U of T’s World Series Watch Parties »

BRONZE – Craft Public Relations, « Reese's Cabane à Caramel »

BRONZE – Pets Plus Us x Weber Shandwick Canada, « Reclaim the Skies: Reimagining a Canadian tradition into a day of joy for pets »

BRONZE – Craft Public Relations, « PENN.Gals Resort »

Meilleur événement spécial - Budget moyen

OR - Niagara Region, « Rachel Dedinsky and 2026 Budget Campaign Team »

ARGENT – Atlantic Lottery, « Shining Light on Gambling Odds »

BRONZE – Craft Public Relations, « Tims Rewards Steps Up to the Plate for the Toronto Blue Jays »

Meilleur événement spécial -Petit Budget

OR - Burson Canada, « Year in Search 2025 »

ARGENT - University of Toronto, « A conversation with a Nobel laureate »

BRONZE- Toronto Port Authority, « Girls Take Flight 2025 »

Meilleure utilisation des relations médiatiques – Budget élevé

OR - Royal LePage with Burson Canada, « Research and Media Relations Program: Building Trust, Igniting Dialogue »

ARGENT - McDonald's Canada x Weber Shandwick Canada, « McDonald’s Canada x Shania Twain All Dressed Up »

BRONZE - The Coca-Cola Company in Canada and Coke Canada Bottling, « Canada's Kindest Community »

Meilleure utilisation des relations médiatiques – Budget moyen

OR - Capital-Image, « Inauguration du Pavillon de soins palliatifs / Medifice »

OR - The Coca-Cola Company in Canada x Weber Shandwick, « Fuze Iced Tea: Competitor Readiness »

ARGENT - Interac Corp. and Burson Canada, « Holiday Spending Squeeze »

BRONZE - Atlantic Lottery, « $64-Million Lotto 6/49 Gold Ball Jackpot »

BRONZE - McDonald's Canada x Weber Shandwick Canada, « McDavid's »

Meilleure utilisation des relations médiatiques – Budget petit

OR - Craft Public Relations, « The Moosehead Presidential Pack »

ARGENT - Amplify Public Relations, Children First Canada, « Countdown for Kids »

BRONZE - Metro Vancouver, « Media Relations Team »

BRONZE - Penguins International & Rethink PR, « Protest March of the Penguins »

Campagne de développement d’imagede marque de l’année

OR -The Coca-Cola Company in Canada x Weber Shandwick: Fuze Iced Tea, « It's the Flavour »

OR: Craft Public Relations, « Reese's Cabane à Caramel »

ARGENT - Craft Public Relations, «Canada Dry X Roots: Two Iconic Canadian Brands, One Crisp Collab »

BRONZE - Monogram Communications, « Monogram Communications SD 57 Rebrand Project »

Campagne canadienne de communication numérique de l’année

OR - Craft Public Relations, Moosehead Breweries, « The Last Bottle »

ARGENT - Enbridge Gas with Burson Canada, « Call Before You Dig »

Campagne canadienne de diversité, d’équité et d’inclusion de l’année

OR – ViiV Healthcare Canada, « Edelman x ViiV: Faces of HIV »

ARGENT – City of Mississauga, « One Mississauga. Embrace and Celebrate our Diversity »

BRONZE - The Coca-Cola Company in Canada x Weber Shandwick, « Balikbayan Magic »

Campagne canadienne de gestion d’enjeu ou de crise de l’année

ARGENT - McDonald's Canada x Weber Shandwick Canada, « Tariffs Mitigation »

BRONZE - Edmonton Public Schools, « Communications »

Campagne canadienne de relations gouvernementales de l’année

OR – Doctors Manitoba, « Sick of Sick Notes »

ARGENT - Agnostic & Coinbase, « Coinbase Canada Stablecoin Advocacy »

Campagne canadienne de santé de l’année

OR - Agnostic & Sinai Health Foundation, « Hot & Bothered »

ARGENT – GCI Canada and Hologic Inc., « Early Detection Saves Lives »

BRONZE – Interior Health, « LINK-ED – Strengthening rural emergency care »

Campagne de mobilisation des employés ou de communication interne de l’année

OR – Southlake Health, « Workday Communications and Change Readiness Team »

ARGENT – BMO Corporate Communications Team, « Powered by us: Mobilizing senior leaders for BMO’s Ambition 2030 strategy »

BRONZE - Sinclar Group Forest Products Ltd., « We Are Worth It - Safety Engagement Campaign »

Communications externs

OR – Earnscliffe, « Answer the Call »

ARGENT - Héma-Québec, « Le jeu d’évasion qui sauve des vies »

BRONZE - City of Leduc, « Communications and Marketing Services, Public Safety Communications »

Lancement de nouveau produit ou service

OR – Craft Public Relations, « Your First Crush, All Grown Up »

ARGENT - McDonald's Canada x Weber Shandwick Canada, « McVeggie »

BRONZE - Town Of Whitby Communications and Creative Services, « Town Of Whitby Communications and Creative Services »

Campagne canadienne de communication de marketing de l’année

OR – Craft Public Relations, « Your First Crush, All Grown Up »

BRONZE - Mucinex with Talk Shop Media and Cleansheet Communications, « From Coast to Congested Coast »

In Équipe interne de l’année – élevé

OR - University of Toronto, University of Toronto Communications

ARGENT - City of Leduc, Communications and Marketing Services

BRONZE - The Hospital for Sick Children (SickKids), Communications & Public Affairs and Creative Services

BRONZE - City of Vaughan, City of Vaughan's Communications, Marketing and Engagement Department

In Équipe interne de l’année – moyen

OR - Town of Okotoks Communications/Community Engagement Team

ARGENT – Alberta Blue Cross, Alberta Blue Cross Corporate Communications



Équipe interne de l’année - petite

ARGENT - Cooke Inc., PR and Communications Team

Praticien ou praticienne indépendant(e)/ Pratique solo

BRONZE - APR Amplify Public Relations, Andrea Chrysanthou

BRONZE - Simon Falardeau, Relations publiques

Équipe d’agence de l’année – Petite

OR - Monogram Communications

ARGENT – SOMA Public Relations

BRONZE – Mastercard

Équipe d’agence de l’année - Moyen

OR – Rethink PR

BRONZE - Impact Public Affairs

Équipe d’agence de l’année – élevé

OR - Proof Strategies

ARGENT – Craft Public Relations

BRONZE - ChangeMakers

Meilleure créativité et innovation

NB Power, « Take Charge of Your Bill »

Meilleur exposition

Craft Public Relations, « Your First Crush, All Grown Up »

Meilleure initiative de développement durable

Cooke Inc., « Cooke Newsletter, Winter 2025 »

Contact médias :

Pour plus d'informations :

communications@cprs.ca | (416) 239-7034 ext. 4

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques est une association à but non lucratif regroupant des professionnels voués à la pratique, à la gestion et à l’enseignement des relations publiques et des communications. Composée de 13 associations locales, la SCRP a pour mission de bâtir une communauté nationale de professionnels des relations publiques et des communications grâce au perfectionnement professionnel, à l’accréditation, à la collaboration avec des leaders d’opinion, à un engagement envers l’éthique et les normes professionnelles, à la défense de la profession ainsi qu’au soutien des membres à chaque étape de leur carrière.