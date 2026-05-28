Skills/Compétences Canada lance officiellement les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2026, à Toronto

TORONTO, 27 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2026 ont été officiellement lancées cet après-midi, lors de la cérémonie d’ouverture. Cette compétition de deux jours se déroulera les 28 et 29 mai à l’Enercare Centre, à l’Exhibition Place, à Toronto, en Ontario.

Pendant les OCMT, plus de 500 concurrents et concurrentes venus des quatre coins du Canada s'affrontent dans plus de 40 domaines de compétition consacrés aux métiers spécialisés et aux technologies dans le but de devenir la personne de métier la plus qualifiée du pays dans son domaine. En outre, plus de 50 activités interactives Essaie un métier et une technologie permettront à des milliers de visiteurs de découvrir et essayer plusieurs métiers et technologies et de mettre à l’épreuve leurs compétences. L’objectif de la compétition est d’encourager les jeunes à exceller dans leur métier spécialisé ou leur technologie et de faire découvrir les formidables possibilités professionnelles offertes dans ces secteurs partout au Canada.

« Nous sommes fiers de tenir les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, à Toronto pour la deuxième fois depuis 2014. Cet événement est un formidable tremplin qui encourage des milliers de jeunes à examiner en détail des carrières intéressantes et très demandées des métiers spécialisés et des technologies », a déclaré Shaun Thorson, chef de la direction, Skills/Compétences Canada (SCC).

Les OCMT comprennent également plusieurs activités passionnantes organisées par SCC, par exemple le Salon des compétences : Démonstration des Premières Nations, des Inuits et des Métis, où des artistes talentueux montrent les liens qui existent entre leur art et les métiers spécialisés, et l’espace Outiller l’avenir des femmes dans les métiers spécialisés, qui donne aux visiteurs la possibilité de s’entretenir avec des femmes inspirantes qui font carrière dans les métiers spécialisés. Cet espace invite les jeunes femmes à découvrir les formidables possibilités qui s’offrent à elles dans ces carrières. Des personnalités de l’industrie, Sherry Holmes et Mike Holmes Jr, seront présents durant cette activité.



Enfin, SCC diffusera en direct sur sa chaîne YouTube les cérémonies d’ouverture et de clôture, des séquences vidéo des concours et des entretiens sur place avec des célébrités, des partenaires, des anciens concurrents, Équipe Canada WorldSkills et des membres du Comité technique national et du Conseil d’administration national. Pour consulter l’horaire complet de la diffusion en direct et vous tenir au courant des prochaines activités, rendez-vous sur le site Web et les réseaux sociaux de SCC.



La cérémonie de clôture, au cours de laquelle les résultats de la compétition sont annoncés, aura lieu de 11 h à 13 h le 30 mai, à l’Enercare Centre, à Exhibition Place. Les médaillés seront photographiés et interviewés par des professionnels dans le cadre du Cercle des gagnants et des gagnantes; les médias sont invités à y assister.

Selon Emploi et Développement social Canada, environ 700 000 des quatre millions de travailleurs du secteur des métiers spécialisés au pays devraient prendre leur retraite d’ici la fin de la décennie, ce qui entraînera une pénurie importante de travailleurs qualifiés.



À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif, qui travaille avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements à la promotion des carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes Canadiens. Pour obtenir plus de détails sur les programmes de SCC, rendez-vous à www.skillscompetencescanada.com. Pour obtenir plus de renseignements sur les OCMT, visitez https://www.skillscompetencescanada.com/fr/event/olympiades-canadiennes-des-metiers-et-des-technologies-2026/.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com, 613-266-4771

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