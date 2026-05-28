Vilmorin & Cie conclut un nouvel accord de financement long terme dédié à la recherche avec la Banque européenne d’investissement

Vilmorin & Cie annonce la conclusion d’un nouvel accord de financement long terme de 300 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI)

Ce financement, d’un montant total de 300 millions d’euros, s’inscrit dans la continuité d’un premier prêt de 170 millions d’euros accordé en 2020 par la BEI et vient confirmer la capacité de Vilmorin & Cie à renforcer durablement ses ressources financières de long terme.

Ce nouvel accord sera consacré aux projets de R&D de Vilmorin & Cie, illustrant une nouvelle fois le soutien d’une institution européenne de tout premier plan à la stratégie de la Société en matière de recherche et développement sur la semence, premier maillon de la chaîne alimentaire.



Ce nouveau financement est également la démonstration concrète de la confiance accordée à Vilmorin & Cie par la Banque européenne d’investissement.

« Le financement de 300 millions d’euros accordé par la Banque européenne d’investissement à Vilmorin & Cie témoigne d’une conviction forte : l’Europe doit investir dans sa capacité d’innovation, au profit de sa souveraineté agricole. Il vient reconnaître la pertinence de notre stratégie, fondée sur l’innovation, la création de valeur et la responsabilité, au service des agriculteurs et des territoires. Investir dans l'agriculture et dans l’innovation végétale, c’est présider à sa propre destinée. » déclare Sébastien CHAUFFAUT, Directeur Général de Limagrain.

À PROPOS DE VILMORIN & CIE

4e semencier mondial et pure player de son secteur, Vilmorin & Cie crée, produit et commercialise des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires mondiaux dans un contexte d’accélération des défis climatiques, environnementaux et démographiques.

Expert historique de l’amélioration des plantes avec environ 6 000 variétés en portefeuille et plusieurs centaines de nouvelles variétés commercialisées chaque année, Vilmorin & Cie est devenu un leader international qui offre à toutes les agricultures, sur tous les continents, la capacité de produire plus et de produire mieux, tout en préservant l’indépendance et la liberté de choix des agriculteurs et maraîchers concernant leurs autres facteurs de production. Vilmorin & Cie appuie son développement et sa croissance sur la recherche & développement et sur une internationalisation maîtrisée de ses activités, afin de renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux structurellement porteurs.

Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa stratégie et sa performance dans le respect de valeurs partagées avec sa maison-mère, la coopérative agricole Limagrain : l’audace, le progrès, la persévérance et la coopération.

www.vilmorincie.com

CONTACTS PRESSE

Camille BOURG

Vilmorin & Cie

Responsable Communication & Éditorial-Finance

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Delphine BEAUCHESNE

Article Onze

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