Agora, le service cloud de Denodo, désormais disponible sur Microsoft Marketplace pour accélérer les cas d’usage d’IA agentique

PALO ALTO, Californie, 28 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , leader de la gestion des données et partenaire Microsoft AI Cloud, annonce la disponibilité d’ Agora , son service cloud entièrement géré, sur Microsoft Marketplace . Agora offre des intégrations natives avec les services Microsoft, notamment Microsoft Fabric, Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen2, Power BI et Azure Synapse Analytics, ainsi qu’avec des services partenaires tels qu’Azure OpenAI et Azure Databricks. Associé aux services d’IA et de données de Microsoft, Agora permet aux entreprises d’étendre leurs capacités d’IA agentique aux données critiques résidant dans plus de 200 systèmes sources, qu’il s’agisse de systèmes sur site, d’offres SaaS ou d’autres plateformes cloud, tout en facilitant la conformité aux exigences réglementaires, de souveraineté des données et de sécurité.

Agora complète les capacités d’intelligence sémantique de Microsoft Fabric en fournissant la couche d’accès logique aux données qui relie les agents d’IA aux données opérationnelles et analytiques externes aux systèmes Microsoft. Alors que Microsoft Fabric offre des capacités d’orchestration et de compréhension sémantique pour les agents d’IA via Fabric IQ, Agora leur permet d’accéder à des données fiables et en temps réel provenant de sources non-Microsoft, notamment SAP, Oracle, Salesforce, Snowflake et des centaines d’autres systèmes, dans des environnements sur site et hybrides. Cette architecture complémentaire prend en charge différents modèles de consommation par les agents, depuis les agents Microsoft Copilot accédant aux données d’entreprise via l’intégration du protocole MCP (Model Context Protocol) d’Agora jusqu’aux agents d’IA personnalisés, développés avec Microsoft Foundry, exploitant les API d’Agora pour la récupération de données en temps réel. Agora inclut également une place de marché de données permettant à Power BI et aux autres utilisateurs métier de trouver, d’accéder et d’utiliser les données d’entreprise via la même couche sémantique que celle utilisée par les agents IA, permettant ainsi aux humains et aux agents IA de partager des définitions et un contexte métier cohérents.

L’association de la plateforme de données d’Agora, compatible avec l’IA agentique, et des services d’IA et de données de Microsoft permet une prise de décision en temps réel, des expériences hyper-personnalisées, des flux de travail agentiques et d’autres cas d’utilisation hybrides et multicloud qui reposent sur un accès en direct et contrôlé aux données distribuées. Cette approche diminue la latence, réduit le risque de dérive des données et garantit que les informations critiques et les actions automatisées sont toujours basées sur les données les plus récentes. Pour permettre un accès sécurisé et contrôlé ainsi qu’une conformité optimale, Agora s’intègre à Microsoft Entra ID et offre des fonctionnalités de gouvernance des données précises, telles que le contrôle d’accès basé sur les attributs, la traçabilité de bout en bout et l’application des politiques pour les sources non Microsoft.

« Microsoft est ravi d’accueillir Agora sur Microsoft Azure et sur le Microsoft Marketplace », a déclaré Jake Zborowski, directeur général de la plateforme Microsoft Azure chez Microsoft Corp. « En collaboration avec Denodo, nous sommes impatients d’aider les entreprises à accélérer leurs initiatives d’IA agentique, en particulier celles opérant dans des environnements hybrides, multicloud et souverains en matière de données. »

Grâce à la disponibilité d’Agora sur Microsoft Marketplace, les entreprises peuvent se lancer rapidement grâce à des options allant des essais gratuits aux offres privées pour les contrats annuels et la tarification à l’usage. Ces options permettent aux clients de choisir le modèle qui correspond le mieux à leurs besoins, tout en simplifiant l’approvisionnement et en leur permettant d’imputer leur achat Denodo, une solution éligible à la co-vente de propriété intellectuelle Azure, à leur engagement de consommation Microsoft Azure (MACC, de l’anglais « Azure Consumption Commitment »).

« Grâce à la disponibilité d’Agora sur Microsoft Marketplace et à son intégration transparente aux services d’IA et de données de Microsoft, nous proposons à nos clients communs une solution performante pour les cas d’utilisation de l’IA agentique qui exploitent l’ensemble du patrimoine de données d’une organisation dans des environnements hybrides et multicloud », a déclaré Suresh Chandrasekaran, vice-président exécutif, Denodo. « Agora sur Microsoft Marketplace offre des niveaux sans précédent d’agilité, d’évolutivité, de rentabilité et de simplicité d’utilisation. »

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À propos de Denodo

Denodo est un leader mondial de la gestion des données, au service d’agents et d’applications d’IA fiables. La plateforme Denodo, solution primée de gestion logique des données, transforme les données d’entreprise en informations fiables pour l’IA, l’analyse de données et les initiatives en libre-service. Partout dans le monde, des organisations utilisent Denodo pour fournir des données exploitables par l’IA et prêtes à l’emploi en un temps record par rapport aux data lakehouses traditionnels. Elles obtiennent ainsi des résultats jusqu’à 4 fois plus rapides, un retour sur investissement de 345 % et des performances 10 fois supérieures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur denodo.com.

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