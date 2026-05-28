Fixico et Caliber unissent leurs forces pour transformer la réparation de flottes aux États-Unis

AMSTERDAM, Pays-Bas et LEWISVILLE, États-Unis, 28 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fixico, la plateforme digitale européenne de gestion des réparations automobiles, et Caliber, le plus grand prestataire de réparation de carrosserie aux États-Unis, annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique visant à lancer une offre dédiée pour aider les gestionnaires de flottes à faire face à la complexité croissante des réparations grâce à une expérience de réparation connectée et soutenue par la technologie.

Cette collaboration permet à Fixico d'introduire aux États-Unis un modèle de gestion digitale des réparations éprouvé, en combinant sa technologie de gestion des réparations propulsée par l'IA au réseau national de Caliber, fort de plus de 1 800 centres de services spécialisés en réparation carrosserie, vitrage, services mobiles et diagnostics avancés.

Une expérience de réparation connectée pour répondre aux enjeux actuels des flottes

Face à la complexité croissante des véhicules et à la pression opérationnelle qui s'intensifie, les gestionnaires de flottes rencontrent des difficultés grandissantes pour piloter les réparations carrosserie et vitrage à travers des systèmes fragmentés, de multiples points de contact et une visibilité limitée.

Caliber Fleet Solutions répond à ces défis en proposant un parcours de réparation digital de bout en bout : de la prise en charge et la planification au suivi de la réparation, en passant par la communication et les indicateurs de performance, le tout au sein d'une expérience unifiée et connectée offrant une visibilité totale aux clients et aux utilisateurs finaux tout au long du processus de réparation.

Pour les gestionnaires de flottes américains, ce partenariat permet d'accélérer les délais de réparation grâce à des flux de travail rationalisés et pilotés par la technologie ; de bénéficier d'un appariement intelligent des ateliers en fonction de la localisation, des compétences, de la disponibilité, du coût et de la certification au calibrage ADAS ; d'assurer une prise en charge coordonnée des dommages de carrosserie et de vitrage, y compris dans les cas combinés ; de disposer d'une visibilité en temps réel sur l'état d'avancement et la performance des réparations pour les clients comme pour les utilisateurs finaux ; et de choisir entre une formule en libre-service ou en gestion déléguée, avec un accompagnement dédié pour les flottes de grande taille.

« La réparation de flottes connaît une transformation profonde. Les opérateurs ont besoin de décisions plus rapides, d'une coordination renforcée et d'une visibilité en temps réel pour maintenir leur disponibilité. Notre partenariat avec Fixico nous permet de déployer à grande échelle un modèle éprouvé et soutenu par la technologie auprès des flottes américaines, en allant au-delà des réparations individuelles pour offrir une expérience de réparation entièrement connectée », a déclaré Brent Jones, Senior Vice President of Fleet Operations chez Caliber.

Une plateforme éprouvée en Europe, déployée à l'échelle américaine

Fixico s'appuie sur plus de douze ans d'expérience dans la digitalisation de la réparation carrosserie et vitrage en Europe, au service de plus de 250 grands acteurs du secteur des flottes et de l'assurance, et travaille aujourd'hui avec plus de 15 000 ateliers de réparation et d'entretien à travers le continent. Sa plateforme propulsée par l'IA a été spécifiquement conçue pour ce segment, et non adaptée à partir d'outils de workflow génériques.

« L'arrivée sur le marché américain aux côtés de Caliber marque un tournant majeur pour Fixico. Nous avons bâti notre plateforme en Europe pour répondre à une problématique présente sur tous les grands marchés automobiles : la fragmentation et le manque de transparence des réseaux de réparation. L'envergure et la solidité opérationnelle de Caliber constituent le socle idéal pour proposer notre plateforme aux gestionnaires de flottes américains, à grande échelle et dès le premier jour », déclare Derk Roodhuyzen de Vries, CEO et co-fondateur de Fixico.

À propos de Caliber

Fondée en 1997, l'enseigne Caliber regroupe aujourd'hui plus de 1 800 centres répartis sur l'ensemble du territoire américain et propose une gamme complète de services automobiles complémentaires, parmi lesquels Caliber Collision, premier prestataire de réparation carrosserie du pays présent dans 41 États, Caliber Auto Glass, dédié à la réparation et au remplacement de vitrages, ainsi que Caliber Fleet Solutions.

Animés par leur mission Restoring the Rhythm of Your Life®, les plus de 30 000 collaborateurs de Caliber s'engagent à remettre les clients sur la route en toute sécurité et à leur permettre de retrouver le rythme de leur vie. Engagée dans la délivrance d'une expérience client d'excellence, Caliber se classe parmi les enseignes affichant les meilleurs scores de satisfaction client du secteur.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur caliber.com .

À propos de Fixico

Fixico est la plateforme digitale et place de marché dédiée à la gestion de la réparation et de l'entretien des flottes automobiles. L'entreprise met en relation gestionnaires de flottes, assureurs et réseaux de réparation au sein d'un écosystème digital connecté, conçu pour renforcer la transparence, la coordination et la performance.

Propulsée par l'IA et par la donnée, la plateforme Fixico permet aux organisations de gérer l'ensemble des réparations et de l'entretien de leurs véhicules depuis un point unique, avec des résultats mesurables en termes de coût, de délai, de qualité et de satisfaction des conducteurs.

Fixico est présent dans 12 pays et accompagne plus de 250 entreprises, parmi lesquelles Arval, SIXT et Aon, en les connectant à un réseau total de 17 000 ateliers de réparation à travers l'Europe et les États-Unis.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur fixico.com .

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Photo caption: Derk Roodhuyzen de Vries, CEO and Co-founder Fixico