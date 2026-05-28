Europas Innovationsfinanzierung im Umbruch: Die 2. Being Public Conference diskutiert die Zukunft des Kapitalmarkts









„Börsennotiz schafft Werte“ – GoingPublic Media bringt Vertreter börsennotierter Unternehmen, Börsenaspiranten und Kapitalmarktexperten in Frankfurt zusammen

Deep Tech, KI und DefenseTech: Wie Europas Innovationsführer kapitalmarktfähig werden

Best-Practice-Panels zu IPOs, Investor Relations, Reporting, Governance und neuen Finanzierungsmodellen

Über 200 Teilnehmer aus Kapitalmarkt, Venture Capital, Industrie, Beratung und Börsenumfeld erwartet





München/Frankfurt, 28.05.2026. Während sich private Finanzierungsrunden immer weiter ausdehnen, IPO-Fenster volatiler werden und Europa um technologische Souveränität ringt, stellt sich eine zentrale Frage neu: Welche Rolle spielt der Kapitalmarkt künftig für Innovation und Wachstum? Genau hier setzt die 2. Being Public Conference an, die am 2. Juni 2026 in Frankfurt stattfindet. Unter dem Motto „Börsennotiz schafft Werte“ diskutieren Unternehmer, Investoren, Börsenvertreter und Kapitalmarktexperten darüber, wie technologie- und forschungsintensive Unternehmen heute kapitalmarktfähig werden – und warum öffentliche Märkte trotz aller Herausforderungen strategisch relevant bleiben.

Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: Wie werden Deep-Tech-Unternehmen heute kapitalmarktfähig? Warum ist ein Börsengang für Familienunternehmen eine Option zur Nachfolgeregelung? Welche Anforderungen stellen Investoren an Transparenz, Reporting und Governance? Und welche Rolle spielen Künstliche Intelligenz, DefenseTech und neue Finanzierungsmodelle künftig an den öffentlichen Märkten?

Mit Panels zu Themen wie „Deep Tech-Unternehmen und Börsengang“, „Investor Relations & KI“, „Reporting & Regulatorik-Trends“ oder „DefenseTech – ein (neuer) Sektor erobert den Kapitalmarkt“ greift die Veranstaltung aktuelle Entwicklungen an der Schnittstelle von Innovation und Kapitalmarkt auf. Das Programm vereint Vertreter aus Industrie, Venture Capital, Investor Relations, Beratung, Regulierung und Börsenumfeld.

„Wir wollen mit der Being Public Conference bewusst einen Kontrapunkt setzen: In Zeiten von Delistings und rückläufigen IPO-Zahlen brauchen wir eine neue Diskussion darüber, warum öffentliche Kapitalmärkte für Innovation, Wachstum und unternehmerische Sichtbarkeit weiterhin relevant sind“, sagt Markus Rieger, Vorstand von GoingPublic Media. „Und wir müssen die Erfolgsgeschichten aufzeigen, die ohne eine Börsennotiz nicht möglich gewesen wären. Nur so begeistern wir Unternehmer, den Gang an die Börse als Option wieder stärker in Erwägung zu ziehen.“

Fachpanels, Kapitalmarkt-Debatten und Networking-Plattform

„Innovationsstarke Unternehmen benötigen Zugang zu langfristigem Wachstumskapital und verlässliche Kapitalmarktstrukturen. Die Being Public Conference schafft einen wichtigen Rahmen, um über die Zukunft der europäischen Aktienkultur und die Finanzierung technologischer Innovationen zu diskutieren“, sagt Stefan Maassen von der Deutschen Börse, welche die Veranstaltung als Partner begleitet.

„Die Börse macht unser Unternehmen besser. Daran und an den exzellenten Perspektiven partizipieren auch unsere Mitarbeiter“, so Johannes Linden, Co-CEO und Vorstandssprecher der Pfisterer Holding, der im Rahmen der Konferenz die „Pfisterer-Story“ präsentiert und im Anschluss auch bei der Paneldiskussion „Börsennotiz – Nachfolgeoption für Familienunternehmen“ mit dabei ist.

Neben den Fachpanels bietet die Konferenz zahlreiche Networking-Möglichkeiten für Emittenten, Investoren, Berater und Wachstumsunternehmen. Neu im Jahr 2026 ist der „Scale-up-Lunch“ zur Mittagszeit, bei dem bis zu 15 private Unternehmen mit starken Wachstumsambitionen in der X-Lounge mit Blick aufs Börsenparkett erste Einblicke in die Kapitalmarktwelt erhalten.

Die Being Public Conference versteht sich nicht als Bühne für kurzfristige IPO-Euphorie, sondern als Plattform zur Diskussion über die zukünftige Finanzierung von Innovation in Europa und die Schaffung langfristiger Werte für Unternehmer, Investoren und Gesellschaft – auch oder gerade durch eine Notiz an der Börse.

Die Konferenz findet am 2. Juni 2026 ab 9:00 Uhr in der IHK Frankfurt statt. Am Vorabend lädt die GoingPublic Media AG gemeinsam mit der Kanzlei HEUKING zur „5. Summer Lounge Mitarbeiterbeteiligung“ ein.

Veranstaltungsdetails

Programm & Anmeldung www.beingpublicconference.de

Datum 02. Juni 2026 Zeit 9:30 – 18:45 Uhr (anschließend Networking Reception) Ort IHK Frankfurt am Main

Medienkontakt

GoingPublic Media AG

Nina Rieger

n.rieger@goingpublic.de



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