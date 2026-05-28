Bera hf.: Birting grunnlýsingar

Bera hf. hefur birt grunnlýsingu í tengslum við útgáfuramma víxla og skuldabréfa. Grunnlýsingin er dagsett 27. maí 2026, staðfest af fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands, gefin út á íslensku og birt á vefsíðu Beru hf., Bera - Skuldabréfa- og víxlaútgáfa. Grunnlýsingin er hér meðfylgjandi en hana má jafnframt nálgast á vefsíðunni næstu tíu ár frá staðfestingu hennar.

Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hf. hafði umsjón með því ferli að fá lýsinguna staðfesta hjá fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands.

Nánari upplýsingar veitir:
Óskar Ingi Magnússon, fjármálastjóri, oskar.ingi.magnusson@berahf.is

2026-05-27 Grunnlysing utgafuramma Bera hf
