Des chercheurs dévoilent d’anciens habitats coralliens et des canyons sous-marins au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador

OTTAWA, Ontario, sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabeg, 28 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des canyons sous-marins s’étendant sur plus de 150 kilomètres. D’anciennes forêts coralliennes abritant des colonies de plus d’un siècle. De vastes champs de plumes de mer et des écosystèmes en eaux profondes que peu de Canadiens ont vus. Ce ne sont là que quelques-unes des premières découvertes issues d’une expédition scientifique conjointe menée en juillet et octobre 2025 par Oceana Canada et Pêches et Océans Canada (MPO) sur le versant sud de Terre-Neuve, l’un des environnements océaniques les moins connus du Canada.

Le mardi 2 juin, Oceana Canada et Canadian Geographic présenteront ces découvertes à Ottawa dans le cadre de l’événement Southern Newfoundland Slope : Discovery Beneath the Surface, un rassemblement national réunissant des océanographes, des dirigeants autochtones et des experts de l’océan. Ils examineront, à l’approche de la Journée mondiale des océans, ce que nous apprend la recherche sur les grands fonds marins au sujet des profondeurs océaniques du Canada.

« Le versant sud de Terre-Neuve se trouve en bordure de l’une des zones de pêche les plus importantes au monde ; jusqu’à récemment, nous n’avions qu’un portrait scientifique très limité de ce qui s’y trouvait réellement. Cette expédition a révélé des découvertes extraordinaires : d’anciennes forêts de coraux, de vastes champs de plumes de mer, et des écosystèmes qui abritent la vie marine à tous les niveaux de l’échelle alimentaire. Pour la première fois, le Canada observe cet écosystème de façon détaillée sur le plan scientifique, et cette compréhension façonnera notre vision de l’océan pour les générations à venir. Ces systèmes méconnus soutiennent la pêche, emmagasinent le carbone et génèrent de la valeur à long terme pour les Canadiens », explique Josh Laughren, Directeur général d’Oceana Canada.

Cette expédition a permis d’établir le portrait scientifique le plus détaillé à ce jour du versant sud de Terre-Neuve. Les scientifiques ont répertorié des habitats marins complexes pour le flétan, la morue de l’Atlantique et le sébaste, ainsi que pour des espèces menacées comme le brosme, le loup de mer du Nord et la raie lisse. Des mammifères marins ont aussi été observés en surface, dont des globicéphales, des dauphins et une baleine bleue, ce qui démontre une forte productivité locale à tous les niveaux de la chaîne alimentaire.

Selon Statistique Canada, les océans et les écosystèmes côtiers canadiens ont généré plus de 7,1 milliards en services écosystémiques en 2023, par le biais de la productivité des pêches, les réserves de carbone et les activités économiques liées à la nature. Ces avantages dépendent directement de la santé des écosystèmes marins, incluant des habitats en haute mer éloignés et profonds comme ceux du versant sud de Terre-Neuve.

« Lorsque la caméra a atteint les fonds marins, nous avons pu observer des colonies de coraux de plus d’un mètre de haut ; ces organismes poussent là depuis plus d’un siècle, offrant un habitat à d’autres espèces. À un endroit, des centaines de sébastes nageaient en banc parmi les coraux mous qui recouvraient des blocs rocheux dispersés. À un autre, des champs de plumes de mer s’étendaient sur plus d’un kilomètre à travers le fond vaseux. Ce sont des habitats que la plupart des Canadiens n’ont jamais vus et que la science commence à peine à documenter de façon détaillée », a déclaré Isabelle (Izzy) Jubinville, responsable scientifique de l’expédition chez Oceana Canada.

Deux expéditions de recherche ont été réalisées, totalisant 21 jours en mer. En collaboration avec des scientifiques du MPO et d’Oceana Canada, l’équipe a utilisé des systèmes de caméras immergées, des prélèvements d’ADN environnemental et des caméras sous-marines télécommandées et appâtées pour documenter les fonds marins à des profondeurs allant de 400 à 1 300 mètres au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador.

Alanna Mitchell, journaliste primée et rédactrice invitée de Canadian Geographic, s’est jointe à l’expédition. Son reportage sur le versant sud de Terre-Neuve est disponible sur Canadian Geographic.

« Depuis 95 ans, Canadian Geographic relate l’histoire du Canada, notamment la santé et la biodiversité de nos océans et de nos cours d’eau. Nous sommes fiers de nous associer à Oceana Canada pour faire connaître au grand public le versant sud de Terre-Neuve et diffuser les découvertes réalisées sous la surface des profondeurs océaniques canadiennes », a déclaré Alexandra Pope, rédactrice en chef de Canadian Geographic.

L’événement du 2 juin consistera en la projection d’images tournées lors de l’expédition, une présentation scientifique d’Isabelle Jubinville, une table ronde réunissant des océanographes et des spécialistes de l’océan, ainsi qu’une exposition immersive consacrée aux photographies de l’expédition. Nathalie Provost, secrétaire d’État à la Nature, prononcera le discours d’ouverture. La table ronde réunira Josh Laughren, d'Oceana Canada ; Dre Katleen Robert, océanographe à l'Université Memorial ; Trevor Russ, des Premières Nations côtières ; Adam Templeton, technologue océanographique au Marine Institute ; et Kathy Graham, directrice générale de la Planification et de la conservation marines à Pêches et Océans Canada. Alanna Mitchell animera la table ronde.

Oceana Canada et le MPO continueront d’analyser les données de l’expédition, et de nouvelles conclusions sont attendues à mesure que l’examen scientifique progressera. Les résultats seront communiqués aux scientifiques, aux décideurs politiques et au public afin d’approfondir notre compréhension de la région. Les Canadiens sont invités à suivre l’évolution du projet et à consulter les mises à jour, les images et les renseignements généraux au Southern Newfoundland Slope - Oceana Canada.

Cette étude sur le versant sud de Terre-Neuve a pu être menée grâce au soutien de Mark Pathy de la Fondation Alan et Patricia Koval, de la Fondation Wyss et de la Joint 30x30 Funding Initiative, en collaboration avec Canadian Geographic en tant que partenaire officiel pour la diffusion de l'information.

Détails de l’événement : Southern Newfoundland Slope: Discovery Beneath the Surface

Le mardi 2 juin, Alex Trebek Theatre, Royal Canadian Geographical Society, 50 Sussex Drive

Arrivée à 18h | Événement à 18h30 | Réception à 19h30

Lien pour l’inscription du public

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